मेष राशिफल 15 नवंबर: आज मार्गी शुक्र बढ़ाएंगे खर्च

मेष राशिफल 15 नवंबर: आज मार्गी शुक्र बढ़ाएंगे खर्च
Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 15 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope Today 15 november 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल: आज आपके किए काम की पहचान होगी और वरिष्ठों से सम्मान तथा सहयोग मिलने के योग हैं। दफ्तर में आपके सामने आने वाले काम अच्छे जाएंगे। छुट्टी के दिन भी काम की चर्चा हुई तो आपकी जिम्मेदारी का जिक्र सम्मान से होगा। कारोबारी अपना काम बढ़ाने की योजना बनाएंगे। दिन का अच्छा हिस्सा आपकी उपयोगिता सामने लाएगा, हालांकि घर की एक बात मन में खटकेगी। बच्चे के व्यवहार से संतोष कम रहेगा और पढ़ने वाले बच्चों की गति भी धीमी रहेगी। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि के साथ साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इससे आराम का समय घटने, खर्च बढ़ने और अधूरी जिम्मेदारी का बोझ महसूस होने का संकेत है। जल्दी निपटाए गए काम से राहत होगी। दिन में उपलब्धि का संतोष रहेगा, फिर भी आराम के लिए जगह निकालने की जरूरत महसूस होगी।
मेष राशिफल 15 नवंबर: आज मार्गी शुक्र बढ़ाएंगे खर्च
करियर राशिफल
आपकी मेहनत आज नजर में आएगी। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे काम पर ध्यान जाएगा और सामने आने वाली जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभेगी। वरिष्ठों से सहयोग मिलने के योग हैं। किसी काम को समझाने या अपना पक्ष रखने के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी करने वालों को अपने योगदान की अहमियत महसूस होगी। कारोबार में विस्तार की योजना बनेगी। अभी विचार को आकार देने और अपनी क्षमता समझने का दौर रहेगा। विद्यार्थी आज अपेक्षाकृत धीमे रहेंगे। एक पाठ पूरा करने में रोज से अधिक समय लगेगा और पढ़ी हुई बात दोहराने की जरूरत महसूस होगी। इसे लेकर घर में बातचीत भी होगी। पढ़ाई की धीमी चाल को लेकर बच्चे की तुलना किसी दूसरे से न करें। दिन के अंत तक कामकाजी लोगों का मन अपनी उपयोगिता की पहचान से कुछ हल्का होगा।
धन राशिफल
नियमित कमाई के अलावा दूसरे स्रोत से आमदनी मिलने की संभावना है। यह संभावना दिन की आर्थिक तस्वीर में उम्मीद जोड़ेगी, हालांकि इसे हाथ में आया पैसा मानकर खर्च तय करना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि के छठे भाव में मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में है। यह स्थिति स्नेह जताने, सुख सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाती है। घर के किसी सदस्य को खुश करने के लिए कुछ लेने का मन होगा। कारोबारी विस्तार की चर्चा में लगने वाली रकम के बारे में सोचेंगे। आज कमाई की उम्मीद और खर्च की चाह साथ रहेंगी। अपनी मौजूदा जरूरतों के लिए अलग रखी रकम को वहीं रहने दें।
लव राशिफल
जीवनसाथी खुश और संतुष्ट रहेगा। साथ बैठने पर बातचीत में अपनापन होगा और दिन की अच्छी बात साझा करने का मन बनेगा। काम में मिली पहचान का सुख घर तक पहुंचेगा। दूसरी ओर संतान के किसी व्यवहार से आपकी नाराजगी रहेगी। आपको लगेगा कि आपकी बात उतनी गंभीरता से नहीं सुनी जा रही जितनी आप चाहते हैं। यही अंतर घर की बातचीत में उभरकर आएगा। बच्चे की पढ़ाई की सुस्त गति भी आपकी चिंता का हिस्सा होगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों की मिठास बनी रहेगी, इसलिए पूरा पारिवारिक माहौल एक ही रंग का नहीं होगा। संतान से बात करते समय विषय एक ही रखें। देर तक चली समझाइश से आपकी थकान बढ़ेगी, जबकि छोटी बातचीत में अपनी बात साफ रखना सहज होगा।
सेहत राशिफल
आज बच्चे की सेहत को लेकर सावधानी रखने का संकेत है। किसी परेशानी की अनदेखी न करें और जरूरत महसूस हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। अपनी ओर से भी नींद और आराम की कमी दिन को भारी बना सकती है। अधूरे काम का विचार बैठते समय भी चलता रहेगा, जिससे विश्राम का पूरा सुख कम मिलेगा। दिन जल्दी समेटने पर राहत महसूस होगी। सेहत के बारे में कोई पक्का निष्कर्ष निकालने का दिन नहीं है। काम की अच्छी प्रगति के बीच शरीर की थकान के लिए भी जगह रखनी होगी। शाम तक जिम्मेदारियों की लंबी खींचतान कम होने पर मन को आराम मिलेगा।
शुभ अंक- १
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अधूरी जिम्मेदारी के लिए दिन में एक तय समय रखें।
क्या न करें
आमदनी की उम्मीद पर आज नया खर्च न बांधें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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