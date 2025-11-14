Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 15 नवंबर 2025: पार्टनर संग आज ना करें बहसबाजी, ऑफिस में जल्दी मिलेगा लीड करने का मौका

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 15 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में पहली राशि मेष है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर करता है, उनकी राशि मेष होती है। आज मेष राशि के जातक काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे।

Fri, 14 Nov 2025 08:14 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Horoscope Today 15 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज के दिन आप एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं। आज छोटे-छोटे फैसलों से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विनम्रता बनाए रखिए। आपके लिए नए मौके आएंगे। आज आपकी सोच में काफी क्लैरिटी आएगी। बस आज धैर्य के साथ सारे काम शांति से निपटाते जाइए। लोगों से प्यार से बात करें। अगर सामने से मदद मिले तो उसे बेहिचक स्वीकार करिए। अगर आपने किसी से वादा किया है तो उसे जरूर पूरा करिए। आज प्रैक्टिकल तरीके से रहेंगे तो आपके सारे काम पूरे होंगे। शाम तक आपको सुकून महसूस होगा।

मेष लव राशिफल

आज के दिन आप अपने पार्टनर के साथ काफी खुलापन महसूस करने वाले हैं। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अगर हो सके तो अपनी ओर से कम ही बोलें। जरूरत पड़ने पर छोटे-छोटे कामों में पार्टनर की मदद भी करें। आज के दिन उनसे किसी भी बात पर बहसबाजी करने से बचें क्योंकि चीजें ज्यादा खराब हो सकती हैं। उनके लिए प्यार भरा नोट लिखें। अपनी नीयत पर भरोसा रखिए। शाम के वक्त पूरे धैर्य के साथ काम करिए। आज आपके छोटे-छोटे जेस्चर काफी काम आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी से प्यार से बात करें। आपको दोस्ताना कदम किसी के दिल में प्यार के गिटार बजा सकते हैं।

मेष करियर राशिफल

आज आपकी सोच में क्लैरिटी रहेगी तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप सारे काम करते रहिए। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आज सुबह सबसे पहले कोई आसान काम पूरा करें। इससे आपके काम में स्पीड आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपको अपनी टीम से कोई जानकारी लेनी है तो उनसे बेहिचक पूछिए। आज के दिन जल्दी-जल्दी में कोई फैसला लेने से बचें क्योंकि इससे आपकी चीजें खराब हो सकती है। आज चीजों को दो बार जरूर चेक कर लें। चीजों को लेकर नोट्स बनाते रहें। अगर दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसे तुरंत नोट डाउन कर लें। आपकी शांत लेकिन फोकस्ड एनर्जी को देखकर लोग आप पर भरोसा करेंगे। हो सकता है कि आपको किसी नए काम को लीड करने का भी मौका मिले।

मेष आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज आप ठीक रहेंगे। आज कुछ चीजों में अपनी समझदारी जरूर दिखाएं। अगर थोड़ा बहुत कहीं फायदा होता है तो पैसे बचाकर रखें। ये पैसे आगे चलकर काफी काम आएंगे। रिस्की वाले खर्चों से बचें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नुकसान ही देगा। अगर बिल मिलते हैं तो उसके भुगतान के लिए रिमाइंडर लगा दें। अगर जरूरत पड़े तो लोगों से समय को आगे बढ़ाने का अनुरोध करें। खर्च और बचत की एक सिंपल सी प्लानिंग आपके मन को शांत रखेगी। आगे के लिए कई रास्ते और खुलेंगे। आगे कुछ खरीदना है तो लक्ष्य तक कर लें।

मेष स्वास्थ्य राशिफल

आज आप अपने शरीर का ध्यान रखें। सुबह-सुबह वॉक करेंगे तो अच्छा रहेगा। पानी खूब पिएं। अगर थकान महसूस हो तो ब्रेक जरूर लें। सिंपल खाना खाएं। ऑयली फूड से दूर रहिए। अगर तनाव महसूस हो तो कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ऑफिस में बैठे-बैठे अपनी गर्दन और हाथ को स्ट्रेच करिए। इससे आपकी टेंशन कम होगी। अगर नींद कम आ रही है तो शाम से ही घर का माहौल शांत कर दीजिए और समय पर सो जाइए। इन छोटी-छोटी आदतों से आपका दिन अच्छा जाएगा।

मेष राशि के गुण

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
