मेष राशिफल 15 जुलाई: मेष राशि आज बड़ा खर्च करने के बजाय करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 15 जुलाई: मेष राशि आज बड़ा खर्च करने के बजाय करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 15 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 15 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 15 जुलाई: काफी समय से मन में जो उलझनें चल रही थीं, उन्हें थोड़ा सुलझाने का मौका मिल सकता है। घर, परिवार और निजी आराम से जुड़ी बातें आज ज्यादा अहम रहेंगी। चंद्रमा का असर मन को भीतर की तरफ ले जा रहा है, इसलिए बाहर की भागदौड़ से ज्यादा सुकून अपने लोगों के बीच मिलेगा। माता या घर के बड़े सदस्य से काम की बात भी हो सकती है और भावनात्मक सहारा भी। किसी पारिवारिक कार्यक्रम, छोटी बैठक या मिलने-जुलने का माहौल बन सकता है। जो लोग घर की व्यवस्था, मरम्मत, सजावट या वाहन से जुड़ी योजना सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी न करें, लेकिन विकल्प जरूर देखें। पुराने तनाव को अकेले ढोने के बजाय परिवार से खुलकर बात करना राहत देगा। गुरु का सहयोग घरेलू पक्ष को नरम बना रहा है, इसलिए बातों का हल प्यार से निकल सकता है। शाम तक मन थोड़ा संवेदनशील भी हो सकता है, इसलिए हर छोटी बात दिल पर न लें। बचत, सुविधा और मानसिक शांति, तीनों को साथ लेकर चलना बेहतर रहेगा।
मेष राशि आज बड़ा खर्च करने के बजाय करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन अपनी बात मनवाने की आदत से बचना होगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथी की भावनाओं को सुनें। केवल सलाह देने के बजाय साथ देने की जरूरत होगी। परिवार के बीच साथी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित के माध्यम से सहज बातचीत शुरू हो सकती है। पुराने मनमुटाव हों तो उन्हें आज नरमी से छेड़ना ठीक रहेगा। शुक्र प्रेम भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आकर्षण तो रहेगा, पर अहंकार बीच में न आने दें। बच्चों से जुड़ी खुशी भी मिल सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में तेज भागने के बजाय ठहरकर प्लान बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। छोटे संदेश, कॉल, मीटिंग या कागजी काम में दोबारा जांच जरूरी है, क्योंकि बुध की वक्री चाल से गलतफहमी या देरी की संभावना बनती है। ऑफिस में किसी पुरानी बात पर फिर चर्चा हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि मामला बिगड़ेगा, बल्कि सुधार का मौका मिलेगा। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए घर का शांत माहौल मददगार रहेगा। जो काम एकाग्रता मांगते हैं, वे सुबह या दोपहर में पूरे करें। टीम के साथ बात साफ रखें। अपनी मेहनत दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आक्रामक लहजे से बचें। करियर में जल्द नतीजा खोजने के बजाय आधार मजबूत करना अधिक सही रहेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में सोच समझकर चलने का दिन है। आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च घर, सुविधा, वाहन या परिवार पर जा सकता है। माता-पिता से किसी तरह की मदद, सलाह या पुरानी बचत पर चर्चा हो सकती है। बचत बढ़ाने का विचार सही रहेगा। एक साथ बड़ा खर्च करने के बजाय किस्तों, बजट या प्राथमिकता की सूची बनाएं। जल्दबाजी में सामान खरीदने से बाद में अफसोस हो सकता है। लंबे समय के लिए सुरक्षित बचत पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।
सेहत राशिफल
मानसिक थकान शारीरिक थकान से ज्यादा महसूस हो सकती है। आराम, नींद और घरेलू शांति आपके लिए दवा जैसा काम करेंगे। बहुत देर तक एक ही बात सोचते रहने से टेंशन बढ़ सकती है। हल्की सैर, पानी की सही मात्रा और समय पर खाना दिन को संतुलित रखेंगे। घर का बना सादा भोजन अच्छा रहेगा। अगर मन भारी लगे तो थोड़ी देर अकेले शांत बैठना भी मदद करेगा।
आज की सलाह: घर की शांति और पैसों की योजना, दोनों को साथ लेकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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