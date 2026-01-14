Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 15 जनवरी: मेष राशि आज इस काम से होगी ज्यादा कमाई, कॉन्फिडेंस से करें काम

Aries Horoscope Today 15 January 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Jan 14, 2026 07:41 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 15 January 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 15 जनवरी 2026: आपकी एनर्जी हाई रहेगी, एक क्लियर लक्ष्य चुनें और जरूरी कदम उठाएं। जल्दबाजी से बचें। किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह सुनें। आज की छोटी-छोटी उपलब्धियां जुड़कर प्रगति को संभव बनाएंगी। कोमल रवैया रखें, हर कदम का जश्न मनाएं। अपने फ्यूचर के लिए शांति से योजना बनाएं। आज आप बहादुर और क्लियर महसूस करेंगे। छोटे-छोटे कामों में सफलता मिलेगी। ईमानदारी से बोलें, दूसरों की मदद करें, और छोटी-छोटी जीत पर ध्यान दें, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और शांति से स्पीड बनाए रखती है।

मेष राशि आज इस काम से होगी ज्यादा कमाई, कॉन्फिडेंस से करें काम

मेष राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन जब आप सच्ची परवाह दिखाते हैं, तो रिश्ते गहरे होते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो मुस्कुराएं और नए लोगों से मिलें। एक दोस्ताना बातचीत कुछ अच्छा शुरू कर सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो सुनने और छोटी-छोटी बातें शेयर करने में समय बिताएं, जो मायने रखती हैं। कड़वे शब्दों से बचें। बहस के बजाय प्यार चुनें। थोड़ी देर टहलना या शांत बातचीत तनाव कम करेगी और विश्वास बढ़ाएगी।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल: आज आपका वर्कस्पेस छोटे, क्लियर कामों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे महत्वपूर्ण काम से शुरू करें और दूसरा काम लेने से पहले उसे पूरा करें। मीटिंग में अपने आइडिया शेयर करते समय शांति से कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। एक छोटी लिस्ट आपको केंद्रित रखेगी और तनाव कम करेगी। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो जरूरी फैक्ट्स इकट्ठा करें और किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। जोखिम भरे शॉर्टकट से बचें। स्थिर प्रगति प्रशंसा दिलाती है। स्पीड और मोटिवेशन हाई रखने के लिए हर पूरे हुए काम का जश्न मनाएं। क्रेडिट साझा करें और ईमानदारी से फीडबैक को स्वीकार करें।

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन आपके ईमानदार प्रयास से थोड़ी ज्यादा कमाई हो सकती है। अट्रैक्टिव और अनावश्यक चीजों पर खर्च करने की इच्छा को इग्नोर करें। खर्चों की एक आसान लिस्ट ट्रैक करें और किसी भी एक्स्ट्रा इंकम का एक हिस्सा बचाने के लिए एक स्मार्ट प्लान बनाएं। अगर आपको सलाह चाहिए, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछें, जो आपकी परवाह करता हो। आज लोन या वादों से बचें, जब तक कि शर्तें क्लियर न हों। एक छोटी आदत समय के साथ आपके वित्तीय आत्मविश्वास में सुधार करेगी और भविष्य की चिंता कम करेगी।

मेष राशि का आज का सेहत राशिफल: आज के दिन आपकी एनर्जी स्टेबल महसूस हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर से बचें। मांसपेशियों को एक्टिव बनाने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलने से शुरुआत करें। नियमित रूप से साफ पानी पिएं और बिजी काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें। सांस लेने पर ध्यान दें और जब तनाव बढ़े तो छोटे-छोटे ब्रेक लेकर अपने मन को शांत करें। अगर पिछली रात नींद अच्छी नहीं आई थी, तो आज शाम स्क्रीन का कम इस्तेमाल करें। हल्की, शांत करने वाली एक्टिविटी चुनें। अभी की गई देखभाल आने वाले दिनों के लिए ताकत देगी और अक्सर आराम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
