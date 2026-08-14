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मेष राशिफल 15 अगस्त 2026: सुबह मिलेगी खुशी, प्रेम और करियर में बढ़ेगा फोकस; जानें धन-सेहत का हाल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 15 August 2026: आज मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत खुशी और रचनात्मक सोच के साथ हो सकती है। प्रेम और परिवार के मामलों में अच्छा तालमेल रहेगा। करियर में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी।

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आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 15 August 2026: दिन की शुरुआत हल्की खुशी और रचनात्मक सोच के साथ हो सकती है। घर के माहौल में अपनापन रहेगा और मन किसी प्रिय काम की तरफ जाएगा। संतान से जुड़ी कोई छोटी अच्छी खबर, उनकी प्रगति या उनकी तरफ से मिला सहयोग दिल को सुकून दे सकता है। जो लोग किसी शौक, कला, लेखन या प्रस्तुति से जुड़े हैं, उन्हें सुबह के हिस्से में अच्छे आइडिया मिल सकते हैं। हालांकि दिन बढ़ने पर कामकाज का दबाव बढ़ेगा और ध्यान मनोरंजन से हटकर जिम्मेदारियों पर आ जाएगा। ऐसे में छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन न बढ़ने दें। सूर्य, बुध और गुरु घर और मन के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए परिवार की बातों को समझदारी से संभालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाद के हिस्से में रोजमर्रा के काम, कागजी बातों, समय की कमी या किसी लंबित जिम्मेदारी पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो बिखराव कम होगा। हर बात तुरंत पूरी करने की जगह एक क्रम बनाकर चलना ज्यादा ठीक रहेगा।

मेष राशि का लव राशिफल

दिल के मामलों में सुबह का समय हल्का, प्यारा और खुला हुआ रहेगा। अगर किसी से मन की बात कहने का सोच रहे हैं, तो शुरुआत सहज ढंग से करें। रिश्ते में चल रही दूरी को कम करने के लिए छोटी मुलाकात, शांत बातचीत या साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। विवाहित लोगों के लिए भी तालमेल बना रहेगा, लेकिन दिन बढ़ने पर काम और थकान के कारण प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। साथी की बात बीच में काटने से बचें। जिनके बच्चे हैं, उनके साथ समय बिताने से मन और रिश्ता दोनों बेहतर होंगे। प्रेम में उम्मीद रखें, पर जल्दबाजी नहीं।

मेष राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई करने वालों के लिए सुबह का समय याददाश्त, समझ और रचनात्मक सोच के लिहाज से अच्छा रहेगा। जो विषय लंबे समय से अटके थे, उनमें पकड़ बन सकती है। दोपहर के बाद फोकस बदलकर अनुशासन की जरूरत बढ़ेगी। कामकाजी लोगों को मीटिंग, फॉलोअप, रिपोर्ट, डेटा या टीम के साथ तालमेल पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कारोबार में भी दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा व्यावहारिक रहेगा। कोई नया कदम उठाने से पहले छोटी जांच जरूरी है। मंगल प्रयास का बल दे रहा है, इसलिए मेहनत का असर दिखेगा, पर आराम से नहीं, बल्कि व्यवस्थित तरीके से। जो लोग प्रतियोगी माहौल में हैं, उन्हें अपने काम की बारीकी पर पकड़ रखनी होगी।

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मेष राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में शुरुआत उम्मीद देने वाली हो सकती है। किसी पुराने निवेश, रुके भुगतान या छोटे लाभ की बात सामने आ सकती है। फिर भी पूरे दिन को सिर्फ कमाई के नजरिये से न देखें। बाद में घर और रोजमर्रा के खर्च, दवा, सुविधा या काम से जुड़े छोटे भुगतान बढ़े हुए लग सकते हैं। जोखिम वाले फैसलों में सीमा रखें। अगर कहीं पैसा लगाना है, तो भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से सोचें। परिवार के लिए खर्च करना ठीक है, पर बजट का ढांचा साथ रखें।

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मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा सुबह ठीक रहेगी, लेकिन दिन चढ़ने पर थकान, बिखराव या काम का बोझ शरीर पर महसूस हो सकता है। खाना छोड़कर काम करने की आदत नुकसान करेगी। पानी, समय पर भोजन और थोड़ी हलचल जरूरी है। अगर मन भटक रहा हो, तो छोटी सूची बनाकर काम करें। नींद का संतुलन भी बनाए रखें, क्योंकि शनि खर्च और आराम के पक्ष में ढील नहीं चाहता।

आज की सलाह

खुशी के क्षण लें, लेकिन बाद के कामों के लिए साफ सूची बनाकर चलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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