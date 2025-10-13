Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 14 अक्टूबर: आज अचानक बड़ी खरीदारी और छोटी बातों पर बहस से बचें

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 14 October 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 13 Oct 2025 08:24 PM
Aries Horoscope Today 14 October 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों आज आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार हैं। चुनाव करते समय क्लियर सोच का इस्तेमाल करें। छोटे-छोटे स्थिर कदम दूसरों में आपका भरोसा बनाते हैं। वाणी में विनम्र रहें और एक समय में एक ही टास्क पूरा करें। अपना आत्मविश्वास हाई बनाए रखने के लिए छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करें। शांति से फोकस बनाएं रखें।

मेष लव राशिफल- आज आप किसी करीबी के साथ गर्मजोशी और खुलापन महसूस कर सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, इसके लिए ईमानदार लेकिन सौम्य शब्द शेयर करें। केयर दिखाने के छोटे-छोटे टास्क बहुत मायने रखेंगे और भरोसा बनाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं, तो मुस्कुराएं और फ्रेंडली व्यवहार करें, नई फ्रेंडशिप सिंपल बातचीत से शुरू हो सकती है। प्यार के मामले में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। धैर्य रखें और अच्छी तरह सुनें और जरूरत पड़ने पर जगह दें।

ये भी पढ़ें:दिवाली बाद इन 3 राशियों का बदलेगा समय, राहु के नक्षत्र में सूर्य की होगी एंट्री

मेष करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आप दिखाना चाहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। क्लियर कदम उठाएं और दूसरा काम शुरू करने से पहले एक काम खत्म करें। कोई मददगार कलीग सलाह दे सकता है, इसे शुक्रिया कहते हुए अपनाएं। जब आपके पास शेयर करने के लिए फैक्ट्स हों तो मीटिंग में भी शेयर करें। छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें। अपने समय की प्लानिंग बनाएं और एक सिंपल लिस्ट सेट करें और स्थिर ग्रोथ पर फोकस करें। आपके कोशिशों पर ध्यान दिया जाएगा और तारीफ और नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे।

मेष आर्थिक राशिफल- मेष राशि वालों आज पैसों का मामला स्थिर नजर आ रहा है। छोटे-छोटे सावधानी से भरे फैसले फर्क लाते हैं। अचानक बड़ी खरीदारी से बचें और पेमेंट करने से पहले रसीदें पढ़ लें। अगर आप बड़े खर्च की प्लानिंग बना रहे हैं, तो पहले थोड़ी और बचत करें और भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। लागत में कटौती करने के सिंपल तरीकों की खोज करें जैसे कि आपके पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करना और चीजों को बदलने के बजाए उन्हें ठीक करना। अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा सेविंग की आदत भविष्य की प्लानिंग को आसान और शांत बना देगी। आज छोटी जीत को सेलिब्रेट करें।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 14 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

मेष सेहत राशिफल- अगर आप शांत रूटीन फॉलो करेंगे, तो आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। अपने शरीर को जगाने के लिए दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या हल्की सैर से करें। पर्याप्त पानी पिएं, अच्छा आराम करें और अगर संभव हो तो देर रात तक रहने से बचें। अगर आप चाहें तो सिंपल, संतुलित भोजन जैसे अनाज, सब्जियां, फल और डेयरी चुनें। काम करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लें, गहरी सांस लें और स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताने से बचें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
