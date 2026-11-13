मेष राशिफल (14 नवंबर): कारोबार शुरू करने के लिए दिन शुभ, परिवार में मिलेगी खुशियों की सौगात
14 नवंबर को मेष राशि वालों के लिए परिवार और कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। बच्चों का सहयोग और उनकी पढ़ाई से खुशी मिलेगी। कारोबारियों को नया उद्यम शुरू करने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में साथी का साथ मिलेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा।
Aries Horoscope Today 14 November 2026, Aaj Ka Mesh Rashifal: घर में बच्चों का सहयोग आज आपको खुशी और नई ऊर्जा देगा। उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी। परिवार के बीच बातचीत में अपनापन होगा और रोज के काम भी हल्के लगेंगे। शनिवार को बच्चों का साथ आपके उत्साह की बड़ी वजह रहेगा। किसी धार्मिक काम में शामिल होने की संभावना है। किसी बुजुर्ग की बात उस ओर आपका मन खींचेगी। प्रेम जीवन में भाग्य का साथ रहेगा और जीवनसाथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा। सीखने की इच्छा भी बनी रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत उपयोगी होगी और पढ़ाई के लिए मन अच्छा रहेगा। यात्रा से जुड़ी बात में भी आपकी दिलचस्पी होगी। घर से मिला उत्साह दिन के दूसरे कामों में आपके साथ रहेगा। किसी अपने की कही सीधी बात आपको देर तक अच्छी लगेगी।
मेष राशि का करियर राशिफल
कारोबारियों के लिए नया उद्यम शुरू करने का अच्छा समय है। जिस काम का विचार चल रहा है, उसे वास्तविक शुरुआत तक ले जाने के लिए दिन अनुकूल है। संभावित साझेदार से बातचीत में आपकी भूमिका और जिम्मेदारी मुख्य विषय होंगे। तुला राशि के सातवें भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। किसी वरिष्ठ की राय पर भी आपका ध्यान रहेगा। साफ चेतावनी है कि अपनी बात मनवाने की जिद साझेदारी की बातचीत कठिन करेगी। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए उत्साह महसूस करेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की समझ से विषय पकड़ने में मदद मिलने के योग हैं। बच्चों की तैयारी देखकर अभिभावकों को संतोष होगा। नई शुरुआत का पहला काम तय कर लें। आज सीखने और उस सीख को काम में लाने का भाव साथ रहेगा।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे की चर्चा में नए कारोबार की तैयारी प्रमुख रहेगी। किसी उद्यम के लिए शुरुआती रकम लगाने पर विचार होने की संभावना है। दिन पहल के अनुकूल है, तत्काल आमदनी का अलग वादा संकेत में नहीं है। घर में बच्चों की पढ़ाई पर होने वाला खर्च आपको उपयोगी लगेगा। उनकी मेहनत से मिला संतोष धन के इस्तेमाल को देखने का आपका नजरिया सहज रखेगा। धार्मिक काम में योगदान की इच्छा भी रहेगी। परिवार और कारोबार की जरूरतों के बीच उपलब्ध रकम का महत्व साफ होगा। नई पहल के लिए अपनी सहज क्षमता के भीतर राशि तय करें। आज आर्थिक सोच का केंद्र आगे काम आने वाली तैयारी रहेगी। किसी योजना पर बातचीत में उसका खर्च भी स्पष्ट विषय बनेगा।
मेष राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए आज खुशकिस्मत दिन रहेगा। प्रिय से हुई बातचीत मन को प्रसन्न करेगी और साथ बिताया समय अच्छा लगेगा। जीवनसाथी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। रोजमर्रा की व्यस्तता में भी उसके करीब बैठने का मन होगा। सिंह राशि के पांचवें भाव में केतु कुछ अपेक्षाएं छोड़ने और हर बात में दखल से पीछे हटने का भाव देगा। बच्चों को अपनी बात कहते सुनना अच्छा लगेगा। उनका सहयोग आपके मन में भरोसा और खुशी बढ़ाएगा। पढ़ाई को लेकर घर का माहौल संतोषपूर्ण रहेगा। साथी से अपनी खुशी सीधे कहें। परिवार में स्नेह का अनुभव किसी बड़े आयोजन पर निर्भर नहीं रहेगा। छोटी बातचीत में भी आपको अपनों के साथ का सुख मिलेगा।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। आप अपने भीतर सक्रियता और दिन के कामों में हिस्सा लेने की इच्छा महसूस करेंगे। बच्चों से मिली खुशी मन को उत्साहित रखेगी। पढ़ाई या किसी धार्मिक गतिविधि से जुड़ने का विचार भी अच्छा लगेगा। घर और काम की गतिविधियों के बीच सामान्य दिनचर्या सहज रहने के योग हैं। आराम का परिचित क्रम बनाए रखें। आज मन की प्रसन्नता आपके रोज के व्यवहार में दिखेगी। अपनों के बीच बैठने पर सुकून होगा और अपनी पसंद के काम के लिए उत्साह बना रहेगा। स्वास्थ्य के समग्र संकेत संतोषजनक हैं।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- नई कारोबारी पहल का पहला ठोस कदम तय करें।
क्या न करें- बच्चों की कोशिश की तुलना दूसरे बच्चों से न करें।
कल का राशिफल- कल वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग मिलेगा। कारोबार विस्तार की योजना बनेगी। पढ़ाई धीमी रहेगी। जीवनसाथी प्रसन्न रहेगा। बच्चों का व्यवहार खलेगा, सेहत पर ध्यान दें। अतिरिक्त आमदनी के योग हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि