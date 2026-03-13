मेष राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च का दिन? पढ़ें लव, करियर, पैसा और और सेहत का हाल
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 14 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 14 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज आपका मन मजबूत रह सकता है। किसी काम को लेकर हिम्मत भी बनी रहेगी। दिन की शुरुआत में ही अगर आप दो-तीन जरूरी काम तय कर लें तो चीजें आसान रह सकती हैं। छोटे फैसले भी आगे चलकर फायदा दे सकते हैं। लोगों से बात करते समय थोड़ा नरम रहें। कई बार किसी दोस्त या सहकर्मी की छोटी-सी सलाह भी काम आ जाती है। अगर कोई मदद की बात करे तो उसे मना करने की जरूरत नहीं है। दिन को आराम से आगे बढ़ने दें। जल्दी करने के बजाय एक-एक काम निपटाते चलेंगे तो काम भी पूरे होंगे और मन भी शांत रहेगा।
Aries Love Horoscope Today: मेष राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में आज छोटी बातें भी मायने रख सकती हैं। किसी अपने से हाल-चाल पूछ लेना या एक छोटा सा मैसेज भेज देना भी अच्छा असर छोड़ सकता है। रिश्तों में नरमी बनाए रखना बेहतर रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलने में बहुत ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है। धीरे-धीरे बातचीत शुरू करें। समय के साथ चीजें खुद साफ होती जाती हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज पार्टनर की बात ध्यान से सुनना जरूरी रहेगा। कभी-कभी साथ में थोड़ा समय बिताना ही काफी होता है। साथ में खाना बनाना, टहलना या बस थोड़ी देर बैठकर बात करना भी रिश्ता मजबूत करता है।
Aries Career Horoscope Today: मेष राशि का करियर राशिफल
काम के मामले में आज एक ही काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। कई काम एक साथ शुरू करने से उलझन बढ़ सकती है। जो काम जरूरी है, पहले उसे पूरा करने की कोशिश करें। कोई जरूरी मेल या मैसेज भेजने से पहले एक बार देख लेना अच्छा रहेगा। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद सहकर्मी से राय भी ले सकते हैं। बड़े फैसले लेने में जल्दबाजी करने से बचें। पहले जानकारी पूरी कर लें, फिर कदम बढ़ाएं। शांत रहकर किया गया काम दूसरों पर अच्छा असर छोड़ता है।
Aries Money Horoscope Today: मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन ठीक रह सकता है, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। बाजार जाने से पहले सोच लें कि सच में क्या जरूरी है। छोटी-छोटी चीजों में भी बचत की आदत काम आती है। अगर कोई ऐसा खर्च चल रहा है जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसे बंद करना ठीक रहेगा। बड़ी खरीदारी करने से पहले थोड़ा रुकना और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से राय लेना बेहतर हो सकता है।
Aries Health Horoscope Today: मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रह सकता है। अगर समय मिले तो थोड़ी देर टहलना या हल्की एक्सरसाइज करना अच्छा रहेगा। इससे शरीर भी हल्का लगेगा और मन भी फ्रेश रहेगा। खाने में हल्का और घर का बना खाना लेना बेहतर रहेगा। दिन भर पानी पीते रहें। अगर काम के बीच थोड़ा तनाव महसूस हो तो कुछ मिनट शांत बैठना भी मदद कर सकता है। रात को सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें। थोड़ा आराम दें और जल्दी सोने की कोशिश करें। इससे अगला दिन भी अच्छा शुरू हो सकता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
डॉ. जे.एन पांडेय
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट