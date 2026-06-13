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मेष राशिफल 14 जून: मेष राशि आज के दिन भूलकर भी मत करें ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पंडित नरेंद्र उपाध्याय
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Aries Horoscope Today 14 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 जून 2026 का दिन-

मेष राशिफल 14 जून: मेष राशि आज के दिन भूलकर भी मत करें ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 14 June 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 14 जून: आज के दिन कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। थोड़ा सा अपनी जुबान पर काबू रखें। जो एक या दो दिन से आपकी स्थिति चल रही थी, वही रहेगी। यह कोई खराब स्थिति नहीं है। ये सिचूऐशन जितनी खराब नहीं है, उतनी ही आपके लिए कंफ्यूजन भरी साबित हो सकती है। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ें।

मेष राशि आज के दिन भूलकर भी मत करें ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन लव के मामले में एनर्जी की कमी रहेगी। आपको नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलें और सुनें। छोटे-छोटे आश्वासन दिक्कतों को शांत करते हैं और स्नेह का निर्माण करते हैं। कपल्स साझा शौक या शांत बातचीत के लिए अच्छे मोमेंट पाएंगे, जो विश्वास को मजबूत करते हैं। सिंगल लोग सोशल एक्टिविटी के दौरान आकर्षण महसूस कर सकते हैं। अपने इरादों के बारे में ईमानदार रहें।

मेष राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन व्यवसाय की स्थिति आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आज काम में पॉजिटिव एनर्जी और जिज्ञासा मददगार साबित होगी। किसी छोटे प्रोजेक्ट के लिए खुद से काम करें, जो नई स्किल सिखाता है। आज के दिन अधिक कमिटमेंट दिखाए बिना पहल करें। क्लियर बातचीत और टीमवर्क से सिनीयर्स और सहकर्मियों का सपोर्ट प्राप्त होता है। मीटिंग्स के नोट्स ऑर्गनाइज रखें।

मेष राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन धन की सिचूऐशन पर गौर करें तो जो आपका धन भाव का स्वामी है, वो उच्च के गुरु के साथ संयोग कर रहा है। तो आप थोड़ा सा सोच समझकर के फैसले लें। फैशन में या पीले धातु में निवेश करना आपके लिए अच्छा माना जा रहा है। भूमि, भवन की खरीदारी कर सकते हैं। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। घर की सिचूऐशन भी अच्छी रहेगी। कोई भी लिक्विड फंड को किसी को उधार न दें।

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन मेष राशि की स्थिति शारीरिक तौर पर मध्यम कही जाएगी। हर चीज को लेकर आपका मन थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। और किसी अज्ञात डर को लेकर के जो परेशानी आपके स्वास्थ्य में नहीं है, उसका भी आपको बोध होगा। मन पर फोकस करें। अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। अपनी प्रॉब्लम्स के कारण पर ध्यान दें। इस बात का ध्यान भी रखें कि सिर में कोई चोट न लगे।

सोर्स- पंडित नरेंद्र उपाध्याय

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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