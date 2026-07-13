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मेष राशिफल 14 जुलाई: मेष राशि आज सभी पेमेंट पर नजर रखें, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 14 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 जुलाई 2026 का दिन-

मेष राशिफल 14 जुलाई: मेष राशि आज सभी पेमेंट पर नजर रखें, पढ़ें आज का राशिफल

Aries Horoscope Today 14 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 14 जुलाई: दिन का पहला हिस्सा भागदौड़ वाला रह सकता है। फोन, मैसेज, छोटी मीटिंग, पड़ोस या करीबी लोगों से जुड़े काम अचानक बढ़ सकते हैं। मन में एक साथ कई बातें चलेंगी, इसलिए बेचैनी भी थोड़ी महसूस हो सकती है। फिर भी यही समय है जब आपके प्रयास दिखेंगे और लोग आपकी सक्रियता नोटिस करेंगे। किसी पुराने परिचित से बात हो सकती है या नया संपर्क बन सकता है जो आगे काम का साबित हो। भाई बहन या पड़ोसियों के साथ पहले से चल रही दूरी कम करने का मौका भी मिल सकता है। दिन बढ़ने पर फोकस बाहर से हटकर घर, आराम और मन की शांति पर आएगा। शाम के बाद घर में किसी छोटे आयोजन, मेहमानों के आने या परिवार के साथ बैठने का योग बन रहा है। गुरु का सहारा घरेलू माहौल को संभालने में मदद करेगा, लेकिन मंगल की वजह से वाणी में कड़वाहट न आने दें। गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। बाहर का खाना कम रखें, क्योंकि शरीर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है।

मेष राशि आज सभी पेमेंट पर नजर रखें, पढ़ें आज का राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में बात करने का तरीका बहुत मायने रखेगा। पहले हिस्से में आप जल्दी जवाब देने या अपनी बात साबित करने के मूड में रह सकते हैं, जिससे साथी या करीबी व्यक्ति को लगे कि आप सुन कम रहे हैं। थोड़ा ठहरकर बात करेंगे तो तालमेल बना रहेगा। पुराने दोस्त से बातचीत मन हल्का कर सकती है। दिन के बाद वाले हिस्से में घर का माहौल नरम होगा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। अगर कुछ दिनों से दूरी थी तो शाम को साथ बैठकर सामान्य बातों से शुरुआत करना ठीक रहेगा। अविवाहित लोगों को किसी परिचित के जरिए दिलचस्प बातचीत का मौका मिल सकता है, पर जल्द निष्कर्ष पर न पहुंचें।

करियर राशिफल

कामकाज में मेहनत ज्यादा और आराम कम दिख रहा है। छोटे लेकिन जरूरी काम बार बार सामने आ सकते हैं। ईमेल, ड्राफ्ट, रिपोर्ट, कॉल या फॉलोअप में समय जाएगा। बुध के वक्री होने से कागज, संदेश या निर्देश दोबारा जांचना जरूरी रहेगा। जो बात आपने समझी है, सामने वाला भी वैसा ही समझा है या नहीं, यह पक्का कर लें। छात्रों के लिए पहले हिस्से में ध्यान बंटने की संभावना है, इसलिए छोटे टारगेट बनाकर पढ़ना बेहतर रहेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में घर या शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई और योजना बनाना अधिक फायदेमंद रहेगा। करियर में नई पहचान बनाने से ज्यादा पुराने काम को सही ढंग से पूरा करना आज लाभ देगा।

धन राशिफल

पैसों के मामले में मेहनत के बदले धीरे धीरे परिणाम दिखेंगे। तुरंत बड़ा लाभ सोचने के बजाय रोजमर्रा के खर्च और छोटे भुगतान पर नजर रखें। परिवार या घर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। अगर किसी चीज की खरीद टल सकती है तो एक दिन और रुकना ठीक रहेगा। वाणी और जल्दबाजी से वित्तीय उलझन बढ़ सकती है, इसलिए लेन-देन साफ रखें। किसी दोस्त या परिचित की सलाह सुनें, पर अंतिम फैसला अपने बजट के हिसाब से लें।

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सेहत राशिफल

थकान, बेचैनी और हल्का तनाव दिन के पहले हिस्से में अधिक महसूस हो सकता है। बहुत देर खाली पेट न रहें। बाहर का तला भुना खाना कम लें। शाम के बाद आराम की जरूरत साफ महसूस होगी। थोड़ी वॉक, गुनगुना पानी और समय पर भोजन आपको संतुलित रखेगा। गाड़ी चलाते समय और रास्ते में ध्यान भटकने न दें। नींद पूरी करना भी जरूरी है।

आज की सलाह: काम की रफ्तार तेज रखें, लेकिन जवाब और निर्णय देने से पहले दो मिनट रुकें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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