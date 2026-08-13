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Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खास, रिश्तों से लेकर करियर तक मिलेंगे अच्छे संकेत

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aaj Ka Mesh Rashifal: 14 अगस्त 2026 को मेष राशि वालों के लिए दिन रचनात्मकता और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और कारोबार में संपर्कों से फायदा हो सकता है। प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, जबकि सेहत सामान्य रहने की उम्मीद है।

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आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today, 14 August 2026: दिन का माहौल आपके लिए काफी उपयोगी रह सकता है, खासकर अगर आप किसी काम को दिल से करना चाहते हैं। मन में रचनात्मकता भी रहेगी और व्यवहार में व्यावहारिकता भी। यही संतुलन आपको दूसरों से अलग दिखा सकता है। घर के माहौल में कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी समाधान की दिशा निकलती दिखेगी। परिवार के साथ बैठकर किसी योजना, पढ़ाई, बच्चों या घर की व्यवस्था पर बात हो सकती है। चंद्रमा की स्थिति आपको सोचने के साथ काम करने की समझ दे रही है, इसलिए केवल उत्साह नहीं, ठोस नतीजे भी मिल सकते हैं। जिन लोगों का काम लोगों से जुड़कर चलता है, उन्हें बातचीत से फायदा होगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम, मिलन या छोटे पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का मौका बन सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी शौक को टाल रहे थे, तो थोड़ी जगह उसे भी दें। बस एक बात ध्यान रखें। मन कभी कभी अपनी ही अपेक्षाओं का दबाव बना सकता है। आराम और काम के बीच संतुलन रखेंगे तो दिन और बेहतर रहेगा।

मेष राशि का लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन रहेगा, लेकिन सामने वाले की बात बीच में काटने से बचना होगा। प्यार के मामले में आपकी अभिव्यक्ति साफ रहेगी और इससे गलतफहमी कम होगी। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, वे साथी के साथ भविष्य की छोटी योजनाओं पर बात कर सकते हैं। परिवार में बच्चों या किसी छोटे सदस्य से जुड़ी खुशी मिल सकती है। अगर पिछले कुछ दिनों से दूरी महसूस हो रही थी, तो उसे कम करने का सही समय है। हल्की नाराजगी को दिल पर न लें। मीठे शब्द ज्यादा असर करेंगे।

मेष राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई के लिहाज से दिन अच्छा माना जा सकता है। याद रखने की क्षमता और विषय को समझने की गति ठीक रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे लोग आत्मविश्वास महसूस करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए काम में पकड़ मजबूत रहेगी। ऑफिस में जिम्मेदारी निभाने का तरीका लोगों पर अच्छा असर डालेगा। मंगल आपके प्रयास वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए जो काम मेहनत मांगता है, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोग नए संपर्क बना सकते हैं। किसी यात्रा, मीटिंग या विस्तार की चर्चा बन सकती है। खिलाड़ियों, कलाकारों या क्रिएटिव क्षेत्र के लोगों को सराहना मिल सकती है।

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मेष राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में स्थिति संतुलित रहेगी। बहुत बड़ा लाभ दिखे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन खर्च और आमदनी का तालमेल बना रहेगा। घर या काम से जुड़ी किसी जरूरत पर खर्च हो सकता है। अगर आप किसी कोर्स, उपकरण या यात्रा पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसका उद्देश्य साफ रखें। उधार देने या लेने में जल्दबाजी न करें। छोटे फायदे को भी हल्के में न लें। अभी समझदारी से किया गया प्रबंधन आगे राहत देगा।

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मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी और शरीर साथ देता महसूस होगा। फिर भी अधिक भागदौड़ के बीच खाने और पानी की अनदेखी न करें। मानसिक ताजगी के लिए थोड़ी देर खुली हवा में टहलना अच्छा रहेगा। देर रात तक जागना अगले दिन थकान बढ़ा सकता है। अगर मन बार बार किसी बात में उलझे, तो उसे लिखकर व्यवस्थित करें। इससे तनाव कम होगा और नींद भी बेहतर आएगी।

आज की सलाह

काम शुरू करने से पहले प्राथमिकता तय करें और घर की बातों को धैर्य से सुनें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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