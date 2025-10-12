Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 13 October 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions

मेष राशिफल 13 अक्टूबर : मेष राशि वाले जल्दबाजी में न करें कोई काम, जोखिमपूर्ण निर्णय लेने से बचें

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 13 October 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सक्रिय और सकारात्मक रहेगा। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 12 Oct 2025 08:41 PM
share Share
Follow Us on
मेष राशिफल 13 अक्टूबर : मेष राशि वाले जल्दबाजी में न करें कोई काम, जोखिमपूर्ण निर्णय लेने से बचें

Aries Horoscope Today 13 October 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: आज का दिन आपके लिए सक्रिय और सकारात्मक रहेगा। काम में मन लगेगा और छोटे-छोटे काम आसानी से पूरे होंगे। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में निरंतर प्रोग्रेस नजर आएगी।

लव राशिफल: आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के करीब महसूस करेंगे जो आपकी सोच और योजनाओं को समझता है। ध्यान से सुनें और अपनी उम्मीदें साझा करें, बिना प्रेशर डाले। छोटे-छोटे प्यार भरे काम जैसे कोई प्यारा संदेश भेजना या शांति से बातचीत करना, संबंध को मजबूत करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई दोस्ताना और मिलनसार व्यक्ति मिल सकता है। ईमानदार और काइंड रहें, जल्दबाजी में निर्णय न लें।

करियर राशिफल: आज बड़े बदलाव की बजाए छोटे और प्रैक्टिकल स्टेप्स पर ध्यान दें। एक समय में एक ही काम करें और जरूरत पड़े तो मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। छोटे काम पूरे होने पर संतोष महसूस करें। ऑफिस में साफ और शांत तरीके से बात करें, इससे बॉस और सहकर्मी आपके रिलायबिलिटी को नोटिस करेंगे।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

आर्थिक राशिफल: आज धन-संपत्ति स्थिर रहेगी अगर आप साधारण योजना पर चलेंगे। अचानक खर्च या जोखिमपूर्ण निर्णय से बचें। बार-बार आने वाले बिल और खर्चों को चेक करें और जो जरूरी नहीं उन्हें रोक दें। छोटी बचत समय के साथ बड़ा फर्क ला सकती है। अगर कोई बड़ा खर्च करना है, तो परिवार से सलाह लेना सही रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: शरीर हल्की गतिविधियों और आराम के साथ अच्छा रहेगा। थोड़ी सैर करें, एक्सरसाइज करें और पर्याप्त पानी पीते रहें। सरल ब्रीदिंग एक्सरसाइजे से मन शांत रहेगा और तनाव कम होगा। थकान लगे तो जल्दी सो जाएं और भारी काम न करें। पर्याप्त नींद और हल्के व्यायाम से ऊर्जा बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें:अहोई अष्टमी पर 1 घंटा 15 मिनट का शुभ मुहूर्त, जानें कितने बजे निकलेंगे तारे

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)