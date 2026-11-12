मेष राशिफल( 13 नवंबर): कमाई के मामले में चमकेगी किस्मत, मेहनत का मिलेगा फल, बस जीवनसाथी से न बिगाड़ें बात
मेष राशि वालों के लिए 13 नवंबर का दिन आर्थिक और करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कमाई उम्मीद से अधिक होने और मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। संतान से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है।
Aries Horoscope Today 13 November 2026, Aaj Ka Mesh Rashifal: आज कमाई उम्मीद से अधिक रहने के संकेत हैं और काम में भाग्य का साथ मिलेगा। जिस मेहनत का आर्थिक असर जानना चाहते थे, उसके बारे में उत्साह बढ़ेगा। दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, हालांकि मन किसी अधूरी जिम्मेदारी के आसपास घूमता रहेगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि साढ़ेसाती के पहले चरण में आराम और खर्च का दबाव रखेगा। टला हुआ काम भी अपना हिस्सा मांगेगा। दिन के जरूरी काम जल्दी पूरे होने पर राहत मिलेगी। बाहर की अच्छी बात और भीतर की बेचैनी साथ चलेंगी। किसी बुजुर्ग से हुई बातचीत सोच को दिशा देगी। सीखने का मन रहेगा और आगे की राह कुछ साफ लगेगी। अपनी उपलब्धि की खुशी होगी, मगर घर की बातचीत को भी समय देना पड़ेगा। आज की सबसे बड़ी सावधानी यही है कि काम की खीझ जीवनसाथी तक न पहुंचे।
मेष राशि का करियर राशिफल
काम में अपने प्रयास का महत्व समझ आएगा। कमाई से जुड़ी अच्छी संभावना काम करने का उत्साह बढ़ाएगी, हालांकि हर जिम्मेदारी अपने हिस्से का समय लेगी। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई में मन लगेगा और किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की बात उपयोगी होगी। अटके हुए विषय को समझने के लिए दिन अनुकूल है। यात्रा का प्रसंग भी सीखने या मार्गदर्शन से जुड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी आगे बढ़ाने में रुचि रहेगी। संतान की पढ़ाई या उपलब्धि से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। पुरस्कार या सामाजिक सम्मान के भी योग हैं। इससे परिवार के साथ आपकी प्रतिष्ठा को भी बल मिल सकता है। आज कठिन विषय की शुरुआत उस हिस्से से करें जिसे समझने की उत्सुकता सबसे अधिक है।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
आमदनी उम्मीद से बेहतर रहने के संकेत दिन की मजबूत बात हैं। इससे पहले से मन में चल रहे खर्च को लेकर कुछ राहत महसूस होगी। फिर भी खर्च का दबाव अपनी जगह रहेगा और अधूरी जिम्मेदारी के लिए रकम अलग रखने की जरूरत सामने आएगी। आर्थिक खुशी के बीच सारी उपलब्ध रकम को खर्च करने योग्य मान लेना ठीक नहीं होगा। कमाई और जरूरतों को साथ देखकर दिन की तस्वीर अधिक साफ लगेगी। किसी अच्छे नतीजे से आगे के काम का हौसला बढ़ेगा, पर उसी उत्साह में नया आर्थिक वादा करने से बचें। आज हाथ में आने वाली रकम का एक हिस्सा आने वाली जरूरत के लिए अलग रखें।
मेष राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी से संबंध में खिंचाव बढ़ने की संभावना है। छोटी बात का उत्तर तेज हुआ तो बातचीत में कड़वाहट देर तक रह सकती है। सिंह राशि के पांचवें भाव में मार्गी मंगल उत्साह के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट भी बढ़ाएगा। इससे अपने मन की बात तुरंत कह देने की इच्छा होगी। साथी की बात पूरी सुनने से उसका आशय साफ होगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर घर की बातचीत में खुशी लाएगी और उसका जिक्र परिचितों के बीच भी होगा। परिवार की उपलब्धि पर गर्व महसूस होगा। प्रेम में अपनी अपेक्षा अधिक तीखे ढंग से रखने की प्रवृत्ति रहेगी। संवेदनशील विषय पर आवाज धीमी रखें।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, मगर मन बेचैन रहेगा। बाहर से दिन अच्छा लगने पर भी भीतर अधूरे काम की याद बार-बार आएगी। आराम की जरूरत महसूस होगी और नींद की कमी दिन को भारी बना सकती है। काम पूरा होने के बाद मिलने वाला खाली समय राहत देगा। उत्साह के बीच लगातार सक्रिय रहने की इच्छा होगी, जबकि शरीर अपनी सामान्य लय चाहेगा। मानसिक थकान को बड़ी बीमारी का अर्थ देने से चिंता बढ़ेगी। आज रात के आराम के लिए काम समेटने का एक निश्चित पड़ाव रखें।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:29 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें-लंबे समय से टली एक जिम्मेदारी पहले पूरी करें। उसका बोझ हटने पर दिन के अच्छे हिस्से का आनंद अधिक सहज होगा।
क्या न करें- जीवनसाथी की किसी बात पर पुरानी शिकायतें जोड़कर लंबी बहस न छेड़ें।
कल का राशिफल- कल धार्मिक काम से जुड़ने की संभावना है। बच्चों का सहयोग खुशी देगा और पढ़ाई संतोषजनक रहेगी। प्रेम में भाग्य साथ देगा। सेहत अच्छी रहेगी और नया कारोबार शुरू करने के लिए दिन अनुकूल होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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