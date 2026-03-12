मेष राशिफल 13 मार्च 2026 : आज धैर्य से काम लें, करियर और पैसों के मामले में सोच-समझकर करें फैसले
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 13 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 13 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज आपका आत्मविश्वास पहले से बेहतर रहेगा। किसी काम में छोटा जोखिम लेते हैं तो फायदा भी मिल सकता है। लोगों से बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। साफ और सीधे तरीके से बात करेंगे तो लोग आपकी बात समझेंगे। आज का दिन धीरे-धीरे आगे बढ़ने का है। किसी एक जरूरी काम पर फोकस करें। दोस्तों या भरोसेमंद लोगों की सलाह भी काम आ सकती है। जल्दबाजी करने से बचें। धैर्य रखेंगे तो मेहनत का नतीजा भी दिखेगा। छोटी सफलता मिले तो उसे भी नजरअंदाज न करें।
मेष लव राशिफल- रिश्तों में आज थोड़ी गर्माहट महसूस हो सकती है। अगर कोई पुरानी बात मन में चल रही है तो साफ तरीके से बात कर लें। अपने साथी की बात भी ध्यान से सुनें। कई बार छोटी बातों से भी रिश्ता मजबूत होता है।
साथ समय बिताने की कोशिश करें। कहीं घूमने की छोटी योजना बना सकते हैं या बस साथ बैठकर बात कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए नए लोगों से मिलने का मौका बन सकता है। लेकिन रिश्ते को लेकर जल्दी फैसला लेने से बचें।
मेष करियर राशिफल- काम के मामले में आज सादगी और लगातार मेहनत फायदा दे सकती है। अगर कोई मुश्किल काम है तो उसे धीरे-धीरे पूरा करें। एक साथ कई काम उठाने की जगह पहले जरूरी काम खत्म करें। ऑफिस में टीम के साथ काम करना फायदेमंद रहेगा। जरूरत पड़े तो मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। शांत तरीके से बात करेंगे तो आपकी छवि अच्छी बनेगी। काम की जगह साफ और व्यवस्थित रखें, इससे काम करने में भी आसानी होगी।
मेष आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलना बेहतर रहेगा। खर्चों पर नजर डालें और जो जरूरी न हो उसे टालने की कोशिश करें। छोटी बचत भी आगे काम आ सकती है। अगर कोई बड़ी खरीदारी करने का मन है तो तुरंत फैसला न लें। थोड़ा समय लेकर सोचें। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। योजना बनाकर चलेंगे तो धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।
मेष स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाने से बचें। हल्की सैर, स्ट्रेचिंग या योग करने से शरीर को आराम मिलेगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। तनाव महसूस हो तो कुछ देर शांत बैठें या गहरी सांस लेने की कोशिश करें। रात में हल्का खाना खाएं और समय पर सोने की कोशिश करें। काम के बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेना भी शरीर के लिए अच्छा रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट