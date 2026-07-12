मेष राशिफल 13 जुलाई : मेष राशि आज मेहनत से ही मिलेगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 13 जुलाई : मेष राशि आज मेहनत से ही मिलेगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 13 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 13 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 13 जुलाई: दिन की शुरुआत थोड़ी बेचैनी और थोड़ा सुस्ती भरे मूड से हो सकती है, इसलिए खुद पर नाराज़ होने की जरूरत नहीं है। काम धीरे शुरू होगा, पर एक बार रफ्तार बन गई तो आप काफी कुछ संभाल लेंगे। मन में कोई ठोस फैसला लेने की इच्छा रहेगी। यही फैसला आगे मेहनत भी बढ़ाएगा, लेकिन उसका फायदा भी धीरे-धीरे दिखेगा। छोटे काम, फोन, संदेश, मीटिंग और भागदौड़ बढ़ सकती है। बोलते समय साफ रहें, क्योंकि बुध के उलटे असर से बात सही होते हुए भी गलत समझी जा सकती है। भाई-बहन या करीबी लोगों से किसी जरूरी बात पर सलाह मिल सकती है। घर का माहौल कुल मिलाकर संभला रहेगा और मन को भीतर से सहारा भी मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, पर जल्दबाजी में किसी से बहस न करें। जो काम लंबे समय से टल रहा था, उस पर पहल करने के लिए दिन ठीक है। मेहनत करके आगे बढ़ने का भाव रहेगा।
मेष राशि आज मेहनत से ही मिलेगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में बहुत बड़े उतार-चढ़ाव का योग नहीं है, इसलिए सामान्य और संतुलित रवैया रखना सबसे अच्छा रहेगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ रोजमर्रा की बातों पर चर्चा होगी। अगर पिछले कुछ दिनों से दूरी बनी थी, तो सीधी और शांत बातचीत मदद करेगी। प्रेम संबंध में आकर्षण तो रहेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता या मन की हल्की बेचैनी सामने वाले को महसूस हो सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर या संतोष देने वाली बात मन हल्का कर सकती है। अपनी बात मनवाने के बजाय सुनने की आदत रखें। इससे गलतफहमी कम होगी और अपनापन बढ़ेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में पहल करने की जरूरत पड़ेगी। किसी प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट से जुड़ी बात में आप आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले सकते हैं। शुरुआत में दबाव लगेगा, लेकिन यही दबाव आपको ज्यादा फोकस्ड बनाएगा। छात्र वर्ग के लिए दिन अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जो लक्ष्य साफ रखकर पढ़ रहे हैं। याददाश्त से ज्यादा समझ पर भरोसा करना बेहतर रहेगा। ऑफिस में छोटी-छोटी बातों को लेकर ईमेल, मैसेज या निर्देश दोबारा जांच लें। सूर्य और चंद्रमा का असर आपको सक्रिय रखेगा, पर बुध वक्री होने से कन्फ्यूजन की गुंजाइश बनी रहेगी। प्रतियोगी माहौल में मेहनत का असर दिख सकता है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में सीधी बात यही है कि लाभ मेहनत से ही आएगा। अचानक राहत की उम्मीद रखने के बजाय काम, संपर्क और समय पर फॉलोअप पर ध्यान दें। खर्च बहुत अनियंत्रित नहीं दिखते, लेकिन घर, यात्रा या रोजमर्रा की जरूरतों में रकम निकल सकती है। उधार देने या लेने से पहले शर्तें साफ रखें। परिवार में किसी खर्च पर राय अलग हो सकती है, इसलिए शांत भाषा रखें। जोखिम भरे निवेश या बिना जांच के फैसले टालना बेहतर रहेगा। कमाई का रास्ता खुला है, पर अनुशासन जरूरी है।
सेहत राशिफल
ऊर्जा का स्तर एक जैसा नहीं रहेगा। कभी बहुत जोश रहेगा, कभी आलस महसूस हो सकता है। यही उतार-चढ़ाव दिनचर्या बिगाड़ सकता है। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी वॉक आपके लिए फायदेमंद रहेगी। गर्दन, कंधों या शरीर की जकड़न जैसी सामान्य थकान महसूस हो तो छोटे ब्रेक लें। देर रात तक स्क्रीन पर रहने से बचें। नींद पूरी रहेगी तो मूड भी संभला रहेगा।
आज की सलाह: जरूरी बातों को दोबारा जांचें और जोश में लिया फैसला बजट से जोड़कर देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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