मेष राशिफल 13 दिसंबर : मेष राशि वाले आज खर्चों पर रखें नजर, शांत दिमाग से करें प्लानिंग

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 13 December 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले खर्चों पर रखें नजर। फिजलूखर्चीं से बचें।

Dec 12, 2025 06:33 pm IST

स्रवAries Horoscope Today 13 December 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी और आप अपने कामों को आगे बढ़ाने का मन बनाएंगे। छोटी-छोटी जीत आपको खुशी देंगी। लोगों से नम्रता से बात करें और कामों को धीरे-धीरे पूरा करें। यह तरीका आपको नए मौके देगा और दिन को खुशहाल बनाएगा। शांत दिमाग से प्लानिंग करेंगे तो घर और काम दोनों जगह माहौल अच्छा बना रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज आपका दिल खुला और ईमानदार महसूस होगा। रिश्तों में धीरे और प्यार से बात करें। अगर सिंगल हैं तो मुस्कुराकर छोटी-छोटी बातें शुरू करें। कोई आपकी हिम्मत को नोटिस कर सकता है। रिश्ते में हैं तो साथी की बातें ध्यान से सुनें और छोटी-छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। गुस्से में तीखे शब्द न बोलें- शांत शब्द रिश्ते को मजबूत बनाएंगे।

करियर राशिफल: आज ऑफिस में आपकी ऊर्जा आपको आत्मविश्वास देगी। बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें- इससे तनाव कम रहेगा। सहकर्मियों की मदद करेंगे तो आपकी तारीफ होगी और आपको छोटी लीडरशिप का मौका भी मिल सकता है। अपनी नोट्स साफ रखें और काम की समय सीमा सेट करें। अगर कोई फैसला लेना हो तो जल्दबाजी न करें- धीरे और स्थिर तरीके से आगे बढ़ें। नम्र और विनम्र होकर बात करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे और काम आसानी से आगे बढ़ेगा।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों की स्थिति ठीक रहेगी अगर आप छोटे खर्चों पर नजर रखेंगे।अनावश्यक चीजें तुरंत खरीदने से बचें। हफ्ते का एक सिंपल बजट बना लें। अगर कुछ बड़ा खरीदने का मन है, तो एक दिन रुककर सोचें और किसी भरोसेमंद दोस्त की राय ले लें। छोटी बचत आगे चलकर बड़ा सहारा बन सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या योग आपके लिए अच्छा रहेगा। धीरे और गहरी सांसें लेने से तनाव कम होगा। गुनगुना पानी पिएं और हल्का, ताजा खाना खाएं- दाल, सब्जी, फल आपके लिए सही रहेंगे। स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से बचें और थकान लगे तो थोड़ा आराम कर लें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें आज आपको शांत और संतुलित महसूस कराएंगी।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com