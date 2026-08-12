मेष राशिफल 13 अगस्त: मेष राशि आज दोपहर के बाद काम में लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 13 अगस्त: मेष राशि आज दोपहर के बाद काम में लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 13 August 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 अगस्त 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 13 August 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 13 अगस्त: दिन की शुरुआत घर, परिवार और मन की शांति से जुड़े कामों के साथ हो सकती है। सुबह के हिस्से में मन थोड़ा भीतर की तरफ रहेगा। घर की किसी जरूरत, परिवार के किसी सदस्य की बात या रहने की जगह से जुड़ी छोटी चिंता ध्यान मांग सकती है। अच्छी बात यह है कि समझदारी से बात करेंगे तो माहौल संभल जाएगा। दिन बढ़ने पर ऊर्जा का रुख बदलता दिखेगा और मन हल्का होगा। रचनात्मक सोच बढ़ेगी। किसी बच्चे, पढ़ाई, शौक या अपने मनपसंद काम से खुशी मिल सकती है। अगर कई दिनों से कोई बात दिल पर थी तो दोपहर के बाद उसे सहज तरीके से कह पाना आसान रहेगा। सूर्य, बुध और गुरु का असर आपको घरेलू मामलों में समझदार बना रहा है, जबकि बाद का चंद्र प्रभाव आत्मविश्वास और आनंद बढ़ाएगा। दूसरों की बात सुनते हुए भी अपनी इच्छा को जगह दें। खुशी के मौके छोटे रूप में आएंगे, पर असर अच्छा रहेगा। किसी अच्छी खबर, सराहना या मनचाही प्रतिक्रिया से दिन का मूड बेहतर हो सकता है।
मेष राशिफल 13 अगस्त: मेष राशि आज दोपहर के बाद काम में लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में शुरुआत थोड़ी संवेदनशील रह सकती है। साथी या करीबी व्यक्ति को यह लग सकता है कि आप पूरी तरह खुलकर बात नहीं कर रहे। इसलिए चुप रहने के बजाय सरल शब्दों में अपनी बात कहें। दिन के बाद वाले हिस्से में प्रेम का रंग काफी बेहतर होगा। आकर्षण, अपनापन और हल्की रोमांटिक बातचीत के योग बन रहे हैं। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे जल्दबाजी के बिना संकेत समझें। अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। बच्चों से जुड़ी खुशी या परिवार में हंसी का माहौल भी रिश्तों को नरम करेगा। पुरानी शिकायत को बहस का रूप न दें। दिल से की गई छोटी कोशिश ज्यादा असर करेगी।
करियर राशिफल
कामकाज में आपका तरीका समझदार और सच्चा रहेगा। सुबह ऑफिस या पढ़ाई में ध्यान थोड़ा बंट सकता है, क्योंकि मन निजी बातों में लगा रहेगा। जरूरी काम पहले से लिख लें तो गति बनी रहेगी। दोपहर के बाद प्रदर्शन मजबूत होगा। प्रस्तुतिकरण, लेखन, डिजाइन, कंटेंट, टीचिंग, बच्चों से जुड़े काम या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अच्छा फ्लो बन सकता है। मंगल आपके प्रयास भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मेहनत का मन रहेगा और आप बातों के बजाय काम से जवाब देना चाहेंगे। छात्र पढ़ाई में गहराई से लग पाएंगे, खासकर जब मोबाइल और बाकी ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखेंगे। कारोबार में नई दिशा पर सोच सकते हैं, लेकिन हर कदम जांचकर रखें। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की तारीफ या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन संतुलित सोच मांगता है। घर, सुविधा या किसी शौक पर खर्च करने का मन हो सकता है। अगर बच्चों, पढ़ाई या मनोरंजन पर खर्च करना पड़े तो बजट देखकर करें। जोखिम भरे निवेश या सिर्फ उत्साह में लिया गया फैसला बाद में भारी लग सकता है। लाभ के मौके दिख सकते हैं, पर जांच जरूरी है। पहले से चल रही योजना में छोटा कदम ठीक रहेगा। परिवार के साथ पैसों पर खुली बात करना उपयोगी होगा।
सेहत राशिफल
सुबह मानसिक थकान या भीतर का दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। घर के माहौल का असर सेहत पर पड़ेगा, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। बाद में मूड बेहतर होगा और शरीर में हल्कापन आएगा। थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग या मनपसंद संगीत अच्छा असर देगा। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। मीठा या तला हुआ सीमित रखें।
आज की सलाह: घर की चिंता और दिल की खुशी, दोनों के बीच शांत संतुलन बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र