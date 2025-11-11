मेष राशिफल 12 नवंबर: दांव पर ना लगाएं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, बॉस को मेल भेजने से पहले करें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 12 November 2025: राशिचक्र की पहली राशि मेष की है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि मेष होती है। आज का दिन मेष राशि वालों के अच्छा जाने वाला है।

Aries Horoscope Today 12 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज का दिन मेष राशि वालों के लिए नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। आज आप अंदर से काफी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते ही बनेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी शुभ है। आज किए गए हर काम में आपको सफलता ही मिलेगी। आज लिया गया हर छोटा फैसला आपको अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही आपका मन भी आज कहीं नहीं भागने वाला है। आज आप शांति से अपना दिन बिताएंगे। आज मन खुश रहेगा। जिस काम को आज आप सोच-समझकर करेंगे, उसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। काम को सही समय पर भी करना जरूरी है। आज के दिन आपको परिवार के साथ-साथ दोस्तों का भी सपोर्ट मिलने वाला है। आज के दिन छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट जरूर करें, इससे दिन बैलेंस रहेगा। नीचे जानिए आपके लिए 12 नवंबर का दिन कैसा होगा?

लव राशिफल आज आप अपनी सच्चाई से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे। आपका अपनापन लोगों को आपकी ओर जरूर लाएगा। मेष राशि के वो जातक जो सिंगल हैं, आज एक प्यारी सी स्माइल या फिर सिंपल से मैसेज से आपका कोई नया रिश्ता जुड़ेगा। आपको बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखना है। प्यार में पड़ने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना है। अगर आप पहले से ही रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर से प्यार भरी बातें करें और उनकी बातों को पूरे ध्यान से सुनें। उनकी केयर करेंगे तो ये रिश्ता और भी मजबूत और प्यारा बन जाएगा। अगर किसी बात को लेकर कहासुनी होती भी है तो खराब शब्द ना बोलें। आप पार्टनर के साथ आज कोई हल्की-फुल्की एक्टिविटी करेंगे तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा जाएगा।

करियर राशिफल आज ऑफिस में आपका दिन स्मूदली जाएगा। आप सुबह से ही जोश और कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। सुबह-सुबह एक जरूरी काम से दिन की शुरुआत करें। ऐसा करेंगे तो पूरा दिन आसानी से निकलने वाला है। अगर दिमाग में कोई आइडिया बार-बार आए तो सभी के साथ उसे शेयर जरूर करें। लोगों को आपकी समझदारी अच्छी लगेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्टकट से बचना है। बॉस को अपना काम भेजने से पहले या मेल करने से पहले एक नजर जरूर मार लें। अगर किसी भी वजह से इस चीज में देरी होती है तो पैनिक नहीं करना है। परेशान बिल्कुल भी ना हो। आज की मेहनत आगे रंग लाएगी और आपको जल्दी ही तरक्की भी मिलेगी।

आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में आज की स्थिति सही रहने वाली है। बस आपको अपने खर्चे पर थोड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। अगर बड़ी खरीददारी करनी है तो सोच-समझकर ही फैसले लें। आज जो छोटी सी भी बचत करेंगे, वो आगे आपके बहुत काम आने वाली है। अगर किसी को आपके पैसे लौटाने हैं तो आज उसे प्यार से याद दिला दें। रोजमर्रा की चीजों से भी बचत करने का सही तरीका निकालें। आज के दिन किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले सारी चीजों को पढ़ लें। आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी।

मेष स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। रूटीन को फॉलो करें। पानी खूब पिएं। अगर थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। आज बीच-बीच में वॉक जरूर करें। शेड्यूल ज्यादा टाइट ना बनाएं। हल्की स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग से आपकी टेंशन कम होगी। साथ ही आपको अंदर से काफी शांति मिलेगी। अगर कोई हल्का सा दर्द है तो आज सिंकाई कर लें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर को भी दिखा दें। हमेशा अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा ही होगा। मन में बुरा ख्याल बिल्कुल भी ना लाएं।

मेष राशि के गुण ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com