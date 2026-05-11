मेष राशिफल 12 मई: मेष राशि आज थोड़ा इंतजार धन के मामले में देगा लाभ, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 12 May 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 मई 2026 का दिन-

Aries Horoscope Today 12 May 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 12 मई: आज मंगल मेष में है, जो आपको तुरंत जवाब देने के लिए उकसा सकता है, लेकिन एक्शन लेने से पहले शांत रहना बेहतर होगा। आज किसी काम में देरी, कोई कड़वा कॉमेंट, या किसी का देरी भरा रिस्पॉन्स आपको जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ा बना सकता है। मंगल ग्रह आपको आगे बढ़ने की ताकत तो देता है, पर यह आपकी बातों को थोड़ा मुश्किल भी बना सकता है। आप शायद चीजों को तुरंत फिक्स करने या सामने लाने के लिए तैयार रहें। दिक्कत आपकी एनर्जी में नहीं है, बस इसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है। अपनी स्पीड का सही इस्तेमाल करें। कोई भी मैसेज भेजने या स्टैंड लेने से पहले सोचें कि इसकी सच में जरूरत है? कुछ चीजों में एक्शन चाहिए होता है, पर कुछ में सिर्फ बात करने का एक बेहतर लहजा। अगर आप इस फर्क को समझ गए, तो दिन आपके फेवर में रहेगा। एक छोटा सा विराम आपकी बात को सही तरीके से पहुंचाएगा और बाद में चीजें सुधारने की मेहनत बच जाएगी।

मेष राशि आज थोड़ा इंतजार धन के मामले में देगा लाभ, पढ़ें आज का मेष राशिफल मेष राशि का आज का लव राशिफल प्यार के मामले में, एक छोटी सी बात भी मूड को बदल सकती है। कपल्स को चिढ़कर जवाब देने से बचना चाहिए, खासकर तब जब असली वजह थकान या अनसुना महसूस करना हो। अपनी बात कहें। सिंगल्स किसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉंग होगा, पर बातचीत को थोड़ा समय दें। सिर्फ एक्साइटमेंट के पीछे न भागें। देखें कि क्या वह इंसान सम्मान और प्रेम के लायक है। थोड़ा सब्र आपको अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा रियलिटी दिखा सकता है।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल काम की स्पीड तेज रहेगी और आपसे जल्दी रिस्पॉन्स आने की उम्मीद की जाएगी। ऑफिस में कोई जरूरी टास्क, मीटिंग या कॉम्पिटेटिव सिचूऐशन आ सकती है। बिना पूरी बात समझे हां न कहें, वरना बाद में काम का ज्यादा बोझ पड़ सकता है। अगर निर्देश बार-बार बदल रहे हों, तो एक नोट बना लें। बिजनेस करने वाले जातक आज कोई बड़ी गलती सुधारने या बड़ा कदम लेने के लिए तैयार रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह एनर्जी पढ़ाई में काम आएगी। बस एक साथ कई कामों में हाथ न डालें। एक चीज चुनें और उसे खत्म करें।

मेष राशि का आज का धन राशिफल पैसों के मामले में दिमाग ठंडा रखें। आपका मन गैजेट्स, फिटनेस, या ट्रेवल पर खर्च करने का हो सकता है। पेमेंट करने से पहले सोचें कि क्या यह सच में जरूरी है या आप बस स्ट्रेस में धन खर्च कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार आपको फालतू खर्चे से बचा सकता है। जल्दबाजी में अपनी सेविंग्स को हाथ न लगाएं। इंवेस्टमेंट्स को ठीक से चेक करें, भले ही कोई कितना भी प्रेशर डाले। ट्रैडिंग में रिस्क आज ज्यादा हो सकता है। इसलिए संभलकर चलें। धन के मामले में प्लानिंग से चलना चाहिए, भावनाओं से नहीं।

मेष राशि का आज का हेल्थ राशिफल आज गर्मी, सिरदर्द, एसिडिटी या जल्दबाजी की वजह से चोट लगने का डर हो सकता है। आपकी बॉडी आज माइंड से तेज भाग सकती है। ड्राइविंग करते समय या तेज औजार इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें। एक्सरसाइज या वॉक करना आपके लिए अच्छा रहेगा, पर जरूरत से ज्यादा कोई भी काम न करें। पानी खूब पिएं और टाइम पर खाना खाएं। अगर किसी बात से बीपी बढ़ रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाएं। अपनी एनर्जी को मशीन की तरह न घिसें, उसे सही दिशा दें।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)