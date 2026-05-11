मेष राशिफल 12 मई: मेष राशि आज थोड़ा इंतजार धन के मामले में देगा लाभ, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 12 मई: मेष राशि आज थोड़ा इंतजार धन के मामले में देगा लाभ, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 12 May 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 मई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 12 May 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 12 मई: आज मंगल मेष में है, जो आपको तुरंत जवाब देने के लिए उकसा सकता है, लेकिन एक्शन लेने से पहले शांत रहना बेहतर होगा। आज किसी काम में देरी, कोई कड़वा कॉमेंट, या किसी का देरी भरा रिस्पॉन्स आपको जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ा बना सकता है। मंगल ग्रह आपको आगे बढ़ने की ताकत तो देता है, पर यह आपकी बातों को थोड़ा मुश्किल भी बना सकता है। आप शायद चीजों को तुरंत फिक्स करने या सामने लाने के लिए तैयार रहें। दिक्कत आपकी एनर्जी में नहीं है, बस इसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है। अपनी स्पीड का सही इस्तेमाल करें। कोई भी मैसेज भेजने या स्टैंड लेने से पहले सोचें कि इसकी सच में जरूरत है? कुछ चीजों में एक्शन चाहिए होता है, पर कुछ में सिर्फ बात करने का एक बेहतर लहजा। अगर आप इस फर्क को समझ गए, तो दिन आपके फेवर में रहेगा। एक छोटा सा विराम आपकी बात को सही तरीके से पहुंचाएगा और बाद में चीजें सुधारने की मेहनत बच जाएगी।
मेष राशि आज थोड़ा इंतजार धन के मामले में देगा लाभ, पढ़ें आज का मेष राशिफल
मेष राशि का आज का लव राशिफल
प्यार के मामले में, एक छोटी सी बात भी मूड को बदल सकती है। कपल्स को चिढ़कर जवाब देने से बचना चाहिए, खासकर तब जब असली वजह थकान या अनसुना महसूस करना हो। अपनी बात कहें। सिंगल्स किसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉंग होगा, पर बातचीत को थोड़ा समय दें। सिर्फ एक्साइटमेंट के पीछे न भागें। देखें कि क्या वह इंसान सम्मान और प्रेम के लायक है। थोड़ा सब्र आपको अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा रियलिटी दिखा सकता है।
मेष राशि का आज का करियर राशिफल
काम की स्पीड तेज रहेगी और आपसे जल्दी रिस्पॉन्स आने की उम्मीद की जाएगी। ऑफिस में कोई जरूरी टास्क, मीटिंग या कॉम्पिटेटिव सिचूऐशन आ सकती है। बिना पूरी बात समझे हां न कहें, वरना बाद में काम का ज्यादा बोझ पड़ सकता है। अगर निर्देश बार-बार बदल रहे हों, तो एक नोट बना लें। बिजनेस करने वाले जातक आज कोई बड़ी गलती सुधारने या बड़ा कदम लेने के लिए तैयार रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह एनर्जी पढ़ाई में काम आएगी। बस एक साथ कई कामों में हाथ न डालें। एक चीज चुनें और उसे खत्म करें।
मेष राशि का आज का धन राशिफल
पैसों के मामले में दिमाग ठंडा रखें। आपका मन गैजेट्स, फिटनेस, या ट्रेवल पर खर्च करने का हो सकता है। पेमेंट करने से पहले सोचें कि क्या यह सच में जरूरी है या आप बस स्ट्रेस में धन खर्च कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार आपको फालतू खर्चे से बचा सकता है। जल्दबाजी में अपनी सेविंग्स को हाथ न लगाएं। इंवेस्टमेंट्स को ठीक से चेक करें, भले ही कोई कितना भी प्रेशर डाले। ट्रैडिंग में रिस्क आज ज्यादा हो सकता है। इसलिए संभलकर चलें। धन के मामले में प्लानिंग से चलना चाहिए, भावनाओं से नहीं।
मेष राशि का आज का हेल्थ राशिफल
आज गर्मी, सिरदर्द, एसिडिटी या जल्दबाजी की वजह से चोट लगने का डर हो सकता है। आपकी बॉडी आज माइंड से तेज भाग सकती है। ड्राइविंग करते समय या तेज औजार इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें। एक्सरसाइज या वॉक करना आपके लिए अच्छा रहेगा, पर जरूरत से ज्यादा कोई भी काम न करें। पानी खूब पिएं और टाइम पर खाना खाएं। अगर किसी बात से बीपी बढ़ रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाएं। अपनी एनर्जी को मशीन की तरह न घिसें, उसे सही दिशा दें।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें