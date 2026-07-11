मेष राशिफल 12 जुलाई: मेष राशि आज सुबह में पैसों के मामलों पर फोकस ज्यादा रखें, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 12 जुलाई: मेष राशि आज सुबह में पैसों के मामलों पर फोकस ज्यादा रखें, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 12 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 12 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 12 जुलाई: दिन की शुरुआत पैसों, परिवार और अपनी बात को सही तरीके से रखने की जरूरत के साथ होगी। घर के किसी छोटे काम, खर्च या जिम्मेदारी को लेकर मन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। जल्दबाजी में बोली गई बात गलत समझी जा सकती है, इसलिए लहजा नरम रखें। मेहनत का दबाव भी रहेगा और इसी कारण भीतर हल्की बेचैनी बनी रह सकती है। फिर भी हिम्मत कम नहीं होगी। दिन बढ़ने पर हालात बदलेंगे और आपका ध्यान काम की गति, फोन, संदेश, मीटिंग और छोटे सफर जैसी चीजों पर ज्यादा जाएगा। किसी भाई, बहन या करीबी दोस्त से बात करके आत्मविश्वास बढ़ सकता है। चंद्रमा का असर पहले हिस्से में धन और परिवार पर है, इसलिए हिसाब साफ रखें। बाद के हिस्से में प्रयास वाला भाव सक्रिय होने से आप अटके काम को खुद आगे बढ़ाना चाहेंगे। धैर्य रखेंगे तो मेहनत का असर दिखेगा।
मेष राशि आज सुबह में पैसों के मामलों पर फोकस ज्यादा रखें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में सामान्य गर्माहट बनी रहेगी, लेकिन बात करने का तरीका बहुत मायने रखेगा। साथी आपकी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेगा, बस आपको भी उनकी बात बीच में काटने से बचना होगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक है। घर और खर्च से जुड़ी चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंध में जुड़े लोगों को शाम के बाद बातचीत का बेहतर मौका मिलेगा। मन की बात खुलकर कहने से दूरी कम होगी। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर या संतोष देने वाली बात मिल सकती है। परिवार में आपकी भूमिका आज भरोसा देने वाली रहेगी।
करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर मेहनत ज्यादा रहेगी और नतीजे धीरे मिलेंगे। फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सूर्य और बुध का असर आपके प्रयास वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लिखित काम, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, फॉलो अप और बातचीत वाले काम पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। बुध वक्री है, इसलिए मेल, दस्तावेज और मीटिंग की डिटेल दोबारा जांच लें। छात्रों के लिए यह दिन रटने से ज्यादा समझकर पढ़ने का है। जो लोग प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं, वे पुराने नोट्स दोहरा लें। किसी छोटे निर्णय में साहस दिखाना पड़ेगा, लेकिन बिना तैयारी कदम उठाने से बचें। शाम के बाद गति बेहतर हो सकती है।
धन राशिफल
पैसा मेहनत से ही आएगा और आज यही सबसे साफ संकेत है। अचानक लाभ की उम्मीद रखने के बजाय नियमित आय, बकाया भुगतान और रोजमर्रा के बजट पर ध्यान दें। परिवार के किसी सदस्य की जरूरत पर खर्च करना पड़ सकता है। खरीदारी करते समय उपयोगिता देखें। दिखावे पर खर्च बाद में भारी लग सकता है। यदि किसी पुराने भुगतान की याद दिलानी है, तो विनम्र लेकिन साफ भाषा रखें। दिन के पहले हिस्से में हिसाब मजबूत रखना ज्यादा जरूरी रहेगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा पूरी तरह कमजोर नहीं है, लेकिन मन में टेंशन रहने से शरीर थका हुआ लग सकता है। भोजन समय पर करें। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। गर्दन, कंधे या शरीर की जकड़न जैसी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए बीच बीच में चलें। नींद कम हुई है तो शाम को स्क्रीन टाइम घटाना बेहतर रहेगा। गहरी सांस और थोड़ी हलचल आपको संतुलित रखेगी।
आज की सलाह: बोलने से पहले दो पल रुकें, फिर काम को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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