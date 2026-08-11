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मेष राशिफल 12 अगस्त : मेष राशि आज पैसों के मामले में सतर्क रहें, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 12 August 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 अगस्त 2026 का दिन-

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आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 12 August 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 12 अगस्त: घरेलू माहौल को संभालने और मन को स्थिर करने के लिए यह दिन अच्छा संकेत दे रहा है। कुछ समय से जो छोटी चिंताएं अंदर चल रही थीं, उनमें कमी महसूस हो सकती है। घर, परिवार, सुविधा और अपने लोगों के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। चंद्रमा का जोर मन और घर के पक्ष पर है, इसलिए बाहर की भागदौड़ से ज्यादा राहत अपने दायरे में मिलेगी। माता या घर के किसी बड़े सदस्य से उपयोगी सलाह मिल सकती है। किसी पारिवारिक कार्यक्रम, मिलने-जुलने या छोटे आयोजन में जाने का मौका बन सकता है। घर के लिए नई चीज लेने, वाहन से जुड़ी बात आगे बढ़ाने या रहने की जगह को बेहतर बनाने का विचार भी आ सकता है, लेकिन फैसला आराम से करें। मन थोड़ा संवेदनशील भी रहेगा, इसलिए पुरानी बातों को बार-बार पकड़ने से बचें। सूर्य, बुध और गुरु का असर परिवार और भीतर की सोच को मजबूत कर रहा है, इसलिए भावनात्मक फैसलों में भी समझदारी रखने की क्षमता बनी रहेगी। दिन की अच्छी बात यह है कि आप अपने लोगों के बीच सहज रहेंगे और वही आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा।

मेष राशिफल 12 अगस्त: मेष राशि आज पैसों के मामले में सतर्क रहें, पढ़ें आज का राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन बढ़ाने वाला दिन है। अगर पिछले दिनों दूरी या गलतफहमी रही हो, तो बात नरम लहजे में करने से स्थिति सुधर सकती है। साथी को आपकी मौजूदगी और ध्यान की जरूरत महसूस हो सकती है। केवल सलाह देने के बजाय सुनना ज्यादा काम आएगा। परिवार के बीच बैठकर हल्की बातचीत करने से मन का बोझ कम होगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित के जरिए अच्छा संवाद शुरू हो सकता है, पर जल्दी न करें। माता से जुड़ी कोई बात भी भावनात्मक रूप से असर डाल सकती है। प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप समय दें और प्रतिक्रिया में जल्दबाजी न करें।

करियर राशिफल

कामकाज में बहुत आक्रामक होने के बजाय व्यवस्थित रहना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऑफिस में बैकएंड काम, फाइल, रिपोर्ट, प्लानिंग, डेटा या पुराने कामों को पूरा करने में अच्छी प्रगति हो सकती है। मंगल प्रयास के भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मेहनत करने का दम रहेगा, लेकिन उसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप कामों की सूची बनाकर चलें। जो लोग घर से काम कर रहे हैं या रियल एस्टेट, इंटीरियर, सुविधा, शिक्षा या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, उन्हें उपयोगी बातचीत मिल सकती है। छात्रों के लिए घर के शांत माहौल में पढ़ाई अच्छी चलेगी। ध्यान भटकने की बजाय एक विषय पर लगातार बैठना बेहतर रहेगा। सीनियर की बात को निजी आलोचना न मानें। उसमें सुधार का संकेत हो सकता है।

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धन राशिफल

पैसों के मामले में सोच समझकर कदम रखने का दिन है। बचत पर ध्यान देना आपके लिए सही रहेगा। घर, वाहन, सुविधा या परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन सब कुछ एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। माता-पिता या परिवार से आर्थिक सहयोग, सलाह या किसी खर्च को बांटने की बात बन सकती है। आय सामान्य रहेगी, पर सही बजट बनाने से राहत मिलेगी। किसी भावुक खरीदारी से बचें। जरूरी और तुरंत जरूरी में फर्क करें। लंबी अवधि की बचत योजना पर दोबारा नजर डालना फायदेमंद रहेगा।

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सेहत राशिफल

मानसिक आराम की जरूरत साफ दिख रही है। ज्यादा भागदौड़ से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। नींद, पानी और हल्का भोजन दिन को संतुलित रखेगा। घर में शांति मिले तो कुछ देर अकेले बैठना भी अच्छा रहेगा। अगर लंबे समय से थकान लग रही हो, तो रूटीन को सरल करें। कंधों, गर्दन या शरीर की जकड़न जैसी हल्की असुविधा आराम और सही बैठने से कम हो सकती है।

आज की सलाह: घर की शांति को प्राथमिकता दें और पैसों के फैसले भावनाओं से नहीं, हिसाब से लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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