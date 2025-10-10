Aries Horoscope Today 11 October 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions मेष राशिफल 11 अक्टूबर : मेष राशि वालों के दिन रहेगा सामान्य, जल्दबाजी में न करें काम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aries Horoscope Today 11 October 2025

मेष राशिफल 11 अक्टूबर : मेष राशि वालों के दिन रहेगा सामान्य, जल्दबाजी में न करें काम

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 11 October 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष ऱाशि वालों को आज जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 09:30 PM
मेष राशिफल 11 अक्टूबर : मेष राशि वालों के दिन रहेगा सामान्य, जल्दबाजी में न करें काम

Aries Horoscope Today 11 October 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: आज का दिन आपके लिए भरोसे और संतोष वाला रहेगा। छोटे-छोटे काम में भी जीत मिलेगी और दिमाग शांत रहेगा। रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। अपने फैसले प्रेक्टिकल होकर लें ताकि योजनाएं आगे बढ़ें और छोटी-छोटी खुशियों का मजा लेते रहें। काम को आसान बनाने के लिए धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं, जल्दीबाजी न करें। दूसरों के साथ प्यार और अच्छे शब्दों में बात करें। छोटे-छोटे फैसले बड़े फायदे दे सकते हैं। अपनी आप पर भरोसा रखें काम के बीच थोड़ा आराम और खुद की देखभाल भी जरूरी है।

लव राशिफल: रिश्तों में ईमानदारी रखें। बड़े-बड़े दिखावे से ज्यादा छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। ध्यान से सुनें और प्रेमी की तारीफ करें। शांत होकर प्रेमी से बातचीत करें। प्यार से सुनना तनाव कम करेगा। दिल खोलकर कार्य करें। धैर्य रखें और मुस्कान के साथ बात करें। छोटी-छोटी खुशियों को शेयर करते रहें और बातचीत हमेशा आनंद से करें।

करियर राशिफल: काम में ध्यान और फोक्स बढ़िया रहेगा। सबसे जरूरी काम पहले निपटाएं ताकि काम करने में मन लगा रहे। सहकर्मी आपकी साफ सोच और मदद करने के व्यवहार को पसंद करेंगे। कोई समस्या आए तो अलग नजरिए जानकर निर्णय लें। योजनाओं में बदलाव आए तो खुद को ढाल लें और नोट्स बनाते रहें। छोटे-छोटे लगातार प्रयास भविष्य में सफलता और आगे बढ़ने के मौके देंगे। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं और मेहनत करते रहें।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी अगर सरल योजना बनाएंगे और जल्दबाजी में खर्च से बचेंगे। नियमित बिल देखें, छोटे तरीके से बचत करें और बड़े खर्च सिर्फ जरूरत पड़ने पर करें। साफ सूची बनाएं कि धन कहां जा रहा है और कहां कटौती की जा सकती है। अगर कोई वित्तीय सुझाव दे, तो ध्यान से सुनें और विकल्पों की तुलना कर लें।

स्वास्थ्य राशिफल: ऊर्जावान बने रहेंगे, लेकिन शरीर की जरूरत को सुनें। छोटी सैर, एक्सरसाइज और गहरी सांसें तनाव कम करेंगी और दिमाग को स्वस्थ रखेंगी। खूब पानी पिएं और हल्का पौष्टिक शाकाहारी भोजन करें। थकावट लगे तो थोड़ा आराम लें और देर रात भारी काम से बचें। शांत होकर कुछ समय व्यतीत करना आपके जीवन को संतुलित करेगा। रोज थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

