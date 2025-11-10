मेष राशिफल 11 नवंबर : मेष राशि वालों की मेहनत लाएगी रंग, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 11 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आया है।

Mon, 10 Nov 2025 08:03 PM

Aries Horoscope Today 11 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आया है। आपकी पॉजिटिव सोच और आत्मविश्वास हर काम में आपको आगे बढ़ाएंगे। आप खुद को बहुत खुश और मजबूत महसूस करेंगे। आज आपका जोश आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। किसी बात पर आप लीड लेंगे और हालात को अपने हिसाब से संभाल पाएंगे। अपने दिल की बात मानें, लेकिन दूसरों से बात करते वक्त शांत रहें। किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से हंसी-मजाक या प्यारी बातचीत आपका मूड अच्छा कर देगी। मेहनत का फल भी मिलने वाला है, खासकर उन कामों में जहां लीडरशिप और तुरंत फैसला लेने की जरूरत होती है।

लव राशिफल: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज या मीठे शब्द सुनने को मिल सकते हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। सिंगल लोग अपनी सादगी और ईमानदारी से किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। पार्टनर की बातें ध्यान से सुनें, इससे दिलों के बीच का रिश्ता और गहरा होगा। थोड़ी सी केयर या प्यार भरे शब्द भी आपके रिश्ते को और खूबसूरत बना सकते हैं।

करियर राशिफल: आज आपके काम की तारीफ होगी। बॉस या टीम आपके आत्मविश्वास और मेहनत की सराहना कर सकते हैं। नए काम या आइडिया लेने का सही समय है। टीमवर्क से अच्छे नतीजे मिलेंगे, इसलिए पॉजिटिव रहें और सबके साथ मिलकर काम करें। किसी बहस से बचें और शांत रहकर फैसले लें। आपकी लीडरशिप और जोश आज सबको प्रेरित करेगा। नए प्रोजेक्ट या टारगेट प्लान करने का भी अच्छा समय है।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। किसी पुराने निवेश से छोटा मुनाफा मिल सकता है। बड़े लेन-देन से फिलहाल बचें और फालतू खर्चों पर कंट्रोल रखें। छोटी बचतें शुरू करना फायदेमंद रहेगा। किसी समझदार व्यक्ति की सलाह से आपको नए फायदे के रास्ते मिल सकते हैं। आज लंबी अवधि की आर्थिक योजना बनाने पर ध्यान दें, जल्दी फायदा सोचकर कदम न उठाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करेंगे। थोड़ा एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक या मेडिटेशन से मन और शरीर दोनों को राहत मिलेगी। पानी ज्यादा पिएं और खाना टाइम पर खाएं। थोड़ा समय बाहर टहलने या प्रकृति के बीच बिताने से दिमाग फ्रेश रहेगा। ज्यादा काम में खुद को थकाने से बचें। आराम करें। शाम की हल्की सैर मूड को तरोताजा कर देगी।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com