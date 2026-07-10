मेष राशिफल 11 जुलाई: सूर्य और बुध आज मिलकर देंगे लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 11 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि वालों को 11 जुलाई के दिन सूर्य और बुध से खूब लाभ मिलेगा। हालांकि फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है जानिए क्यों?
Aries Horoscope Today 11 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 11 जुलाई: दिन की शुरुआत व्यावहारिक सोच के साथ हो सकती है। मन में हिम्मत भी रहेगी और कुछ नया करके देखने की इच्छा भी। फिर भी हर काम में जोश से पहले हिसाब रखना जरूरी होगा। चंद्रमा धन और वाणी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए पैसों, परिवार और बोलचाल से जुड़ी बातें मुख्य रहेंगी। घर में किसी छोटी बात पर अपनी बात मनवाने की जिद न करें। आपका तर्क सही हो सकता है, लेकिन लहजा कड़ा हुआ तो बात उलटी भी पड़ सकती है। छोटे काम, छोटी यात्रा, कागजी काम, फोन कॉल, मैसेज और जरूरी फॉलो अप पूरे करने के लिए समय अच्छा है। मन बीच बीच में किसी सुविधा की चीज खरीदने की तरफ जा सकता है, लेकिन बिना जरूरत खर्च बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। वाहन, घरेलू सामान या किसी महंगी खरीद को थोड़ा टालना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी बड़े की सलाह पहले सख्त लगेगी, बाद में काम की साबित हो सकती है। सूर्य और बुध की स्थिति आपको सक्रिय बना रही है, पर बुध के वक्री असर से जल्दबाजी में गलतफहमी भी हो सकती है। इसलिए सुनकर बोलें, और बोलकर समझाएं।
लव राशिफल
रिश्तों में सबसे ज्यादा ध्यान शब्दों पर देना होगा। आप जो कहना चाहते हैं, वही सामने वाला समझे, यह जरूरी नहीं। साथी के साथ छोटी बात को बहस बनने से रोकना समझदारी होगी। यदि पहले से कोई खींचतान चल रही है, तो दो कदम पीछे हटकर बात करें। पुराने मुद्दे उठाने से बचें। प्रेम संबंधों में आकर्षण रहेगा, पर अपेक्षा भी बढ़ सकती है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे अपनी भावना सीधे कहने के बजाय पहले माहौल हल्का रखें। परिवार और साथी के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी होगा। शाम तक भावनाएं कुछ नरम पड़ेंगी और बात सुलझने का मौका मिलेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में साहस अच्छा रहेगा। जो काम पिछले कुछ दिनों से अटका था, उसमें आगे बढ़ने की इच्छा बनेगी। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, ईमेल, रिपोर्ट, सेल्स, मार्केटिंग, लिखने पढ़ने या संचार से जुड़े काम करने वालों के लिए दिन उपयोगी है। बस एक बात ध्यान रखें कि हर जानकारी दोबारा जांच लें। बुध वक्री होने से तारीख, फाइल, नंबर या निर्देश में छोटी गलती हो सकती है। छात्र पढ़ाई में ठीक रहेंगे, खासकर वे जो नोट्स दोबारा देखेंगे और रटने के बजाय समझकर पढ़ेंगे। प्रतियोगी माहौल में आत्मविश्वास रहेगा, मगर तुलना से बचना होगा। भाई बहन या करीबी सहकर्मी से मदद मिल सकती है, पर अंतिम निर्णय खुद सोचकर लें।
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक पक्ष सामान्य से मध्यम रहेगा। आय बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ साथ खड़े दिखेंगे। खाने पीने, घर की जरूरत, यात्रा या किसी सुविधा पर पैसा जा सकता है। उधार देने या किसी के कहने पर तुरंत निवेश करने से बचें। जोखिम वाला फैसला मन को आकर्षित कर सकता है, पर अभी साफ तस्वीर नहीं है। यदि खरीदारी जरूरी हो तो बजट पहले तय करें। परिवार के साथ साझा खर्च पर बात स्पष्ट रखें। दिन का लाभ यह है कि आप चाहें तो खर्च का अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं।
हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर शरीर को आराम और संतुलित दिनचर्या की जरूरत रहेगी। अधिक मसालेदार खाना, अनियमित भोजन या लगातार बाहर रहना थकान बढ़ा सकता है। टेंशन बोलचाल से आएगी, इसलिए मन को शांत रखने की कोशिश करें। थोड़ा टहलना, पानी समय पर पीना और स्क्रीन से बीच बीच में ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा। रात में दिमाग ज्यादा चल रहा हो तो सोने से पहले हल्का संगीत या शांत समय लें।
आज की सलाह: खर्च, शब्द और गुस्से तीनों पर कंट्रोल रखेंगे तो दिन ज्यादा सहज रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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