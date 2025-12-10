Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 11 दिसंबर: सिंगल लोग आज जरूर रखें इस बात का ध्यान, मेष राशि वाले हड़बड़ी में ना करें खर्चा
मेष राशिफल 11 दिसंबर: सिंगल लोग आज जरूर रखें इस बात का ध्यान, मेष राशि वाले हड़बड़ी में ना करें खर्चा

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 11 December 2025: राशिचक्र में पहली राशि मेष है। जिन व्यक्तियों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर करता है, उनकी राशि मेष होती है। नीचे विस्तार से जानें आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Dec 10, 2025 07:46 pm IST
Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Horoscope Today 11 December 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज के दिन मेष राशि के जातकों को कुछ चीजों पर गौर करने की जरूरत है। आज छोटी-छोटी समझदारी की बातों से अपने दिन को आसान बनाने की पूरी कोशिश करें। आज आपको सीखने के कई नए मौके मिलने वाले हैं। साथ ही आज काम भी सही से पूरा हो जाएगा। थोड़ा धैर्य बनाकर रहें। आप धीरे-धीरे सब सही कर लेंगे। अपनी छोटी सफलता पर जश्न जरूर मनाएं। आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें।

मेष लव राशिफल

आज का दिन लव लाइफ के लिए सही रहने वाला है। आज के दिन आपके रिश्ते में छोटी से छोटी बात भी बहुत मायने रखने वाली है। पार्टनर के साथ आज क्लैरिटी से बात करें। उनकी बातों को आज के दिन ध्यान से सुनें। किसी बात पर गुस्सा आए तो कंट्रोल करें। आज धैर्य से काम लेने की जरूरत है। पार्टनर के साथ एक छोटी वॉक पर जरूर जाएं। साथ ही आप पार्टनर के नाम एक छोटा ना नोट जरूर लिखें। इससे आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा और एक-दूसरे के लिए भरोसा भी बढ़ेगा। वहीं जो लोग सिंगल हैं, आज उनकी मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है। चीजों को नैचुरल तरीके से ही आगे बढ़ने दें। आज छोटी-छोटी बात पर बहसबाजी करने से बचें।

मेष करियर राशिफल

आज ऑफिस में दिन सही जाएगा लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आज जो भी टास्क करें, उस पर अपना फोकस बनाकर रखें। आपकी मेहनत और डेडीकेशन ऑफिस में अच्छा प्रभाव डालती हुई नजर आएगी। अपने काम की एक छोटी सी लिस्ट बना लें। अगर किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन और शक हो तो सामने वाले से विनम्रता के साथ अपना सवाल जरूर पूछें। आज किसी कलीग की मदद जरूर करें। इससे टीमवर्क को बढ़ावा मिलेगा और टीम में माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। आज एक साथ सारे काम ना शुरू कर दें। धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें।

मेष आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में थोड़ा सा ध्यान देना है। आज होने वाले सारे हिसाब किताब को नोट करें। आज के दिन हड़बड़ी में कोई बड़ा खर्चा करने का ना सोचें। कोई भी रिस्की फैसला लेने से पहले दस बार सोचें। अगर कहीं पर बचत की जा सकती है तो जरूर करें। सामान खरीदते वक्त डिस्काउंट वगैरह ध्यान से देख लें। बिल मिले तो एक नजर जरूर मार लें। कोई भी शख्स आकर पैसे से जुड़ी कोई सलाह दें तो थोड़ा सोच-समझकर ही कोई फैसला लें। आज पैसों से जुड़े मामलों में समझदारी और सावधानी बरतनी ही बरतनी है।

मेष स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी एनर्जी सही रहने वाली है। हालांकि कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। आज दिन की शुरुआत छोटी सी वॉक करके करना सही होगा। टाइम पर खाना खा लें। इसे रूटीन में लेकर आएं क्योंकि ये आपके लिए सही रहेगा। आज के दिन पानी खूब पिएं। थकान महसूस होने पर आराम जरूर करें। नींद पूरी लें। तनाव देने वाले काम करने से बचें। या फिर बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको शांति मिलेगी। डाइजेशन को सही रखने वाला भोजन ही करें। खानपान का रूटीन थोड़ा बैलेंस बनाएं।

मेष राशि के गुण

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
