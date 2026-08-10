मेष राशिफल 11 अगस्त: मेष राशि आज दिखावे में खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 11 अगस्त: मेष राशि आज दिखावे में खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 11 August 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 11 August 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 11 अगस्त: घर और परिवार से जुड़ी बातें दिन का मुख्य केंद्र रह सकती हैं। मन कहीं न कहीं अपने लोगों के बीच सुकून ढूंढेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से घरेलू काम, मरम्मत, शिफ्टिंग, खरीदारी या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी को टाल रहे थे, तो उसे व्यवस्थित करने का अच्छा मौका है। परिवार के किसी सदस्य से खुलकर बात करने पर पुरानी उलझन हल्की हो सकती है। कामकाज के बीच भी मन बार बार घर, सुविधा और अपनेपन की तरफ जाएगा। चंद्रमा के व्यावहारिक प्रभाव के साथ सूर्य, बुध और गुरु का घरेलू क्षेत्र पर असर यह दिखाता है कि सोच समझकर लिया गया फैसला आगे राहत दे सकता है। संपत्ति, किराया, घर बदलने या रहने की सुविधा बढ़ाने जैसी बातों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। कुछ लोगों को अप्रत्याशित छोटी आर्थिक राहत या किसी रुकी मदद का संकेत मिल सकता है। दिन का मूड कुल मिलाकर संतुलित है, बस पढ़ाई या मानसिक एकाग्रता में थोड़ा बिखराव परेशान कर सकता है।
मेष राशिफल 11 अगस्त: मेष राशि आज दिखावे में खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में साथ और भरोसा महसूस होगा। जीवनसाथी या करीबी साथी का व्यवहार सहयोगी रह सकता है, खासकर तब जब आप अपने मन की बात सीधे कहेंगे। घर की किसी जिम्मेदारी को मिलकर संभालने से नजदीकी बढ़ेगी। अगर हाल में किसी बात पर खिंचाव हुआ था, तो उसका हल शांत लहजे में निकल सकता है। परिवार के बड़े भी आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। प्रेम संबंध में बहुत बड़े वादे करने के बजाय छोटे भरोसेमंद कदम बेहतर रहेंगे। किसी प्रिय व्यक्ति को समय देना, उनकी सुविधा पूछना और अनावश्यक बहस से बचना दिन को सहज बनाएगा।
करियर राशिफल
काम की जगह पर आप जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे, लेकिन मन पूरी तरह प्रोफेशनल मोड में टिके, इसके लिए खुद को थोड़ा अनुशासन देना होगा। ऑफिस, फ्रीलांस काम या व्यापार में पर्दे के पीछे की तैयारी मजबूत करना उपयोगी रहेगा। छात्रों के लिए दिन ठीक है, पर ध्यान जल्दी भटक सकता है। इसलिए लंबे समय तक बैठने के बजाय छोटे हिस्सों में पढ़ाई करना बेहतर रहेगा। नोट्स दोहराने, पुराने टॉपिक साफ करने और बेसिक समझ मजबूत करने पर लाभ होगा। मंगल का प्रयास वाले हिस्से में होना हिम्मत देता है, इसलिए जो काम कठिन लग रहा था उसे शुरू कर देना आधी जीत जैसा रहेगा। मीटिंग, मेल, डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट में घरेलू व्यस्तता के कारण देरी न हो, इसका ध्यान रखें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में राहत का भाव बन सकता है। कोई छोटा अटका भुगतान, परिवार की ओर से मदद या खर्च में संतुलन बनने से स्थिति बेहतर लगेगी। घर से जुड़ी खरीदारी पर खर्च संभव है, लेकिन जरूरत और सुविधा के आधार पर निर्णय लें। संपत्ति, वाहन या इंटीरियर जैसी चीजों पर बात हो सकती है। अभी केवल जानकारी इकट्ठी करना समझदारी होगी। आय से ज्यादा प्रतिष्ठा दिखाने के लिए खर्च न करें। बजट लिखकर चलेंगे तो मन भी हल्का रहेगा।
सेहत राशिफल
मानसिक शांति आपके लिए शारीरिक ऊर्जा से भी ज्यादा जरूरी रहेगी। घर का माहौल अच्छा होगा तो थकान भी कम लगेगी। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। पानी पर्याप्त लें। हल्का घर का खाना और थोड़ी वॉक फायदेमंद रहेगी। लगातार स्क्रीन देखने से बचें। थोड़ी देर शांत बैठना, संगीत सुनना या कमरा व्यवस्थित करना भी मूड सुधार सकता है।
आज की सलाह: घर और काम दोनों संभालने के लिए प्राथमिकताएं साफ रखें और धीरे चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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