मेष राशिफल 10 अक्टूबर : मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, व्यापारियों को भी होगा लाभ

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 10 October 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों को आज धन लाभ होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ रहेगा।

Thu, 9 Oct 2025 08:04 PM

Aries Horoscope Today 10 October 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: अपने प्यार को बनाए रखना आज बहुत जरूरी है। काम में अपनी प्रतिबद्धता जारी रखें, इससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आज लव लाइफ क्रिएटिव रहेगी। प्रोफेशनल कार्यों में भी सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति होगी। हालांकि, स्वास्थ्य आज सहीं नहीं कहा जा सकता है।

लव राशिफल: अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करें। आज प्यार के कुछ उज्ज्वल और खुशियों भरे पल देखने को मिलेंगे। अपने रिश्ते पर माता-पिता से चर्चा करना फायदेमंद रहेगा। दिन के दूसरे भाग में अपने साथी के साथ समय बिताना भी अच्छा रहेगा। महिलाएं आज सगाई कर सकती हैं। जो अकेले हैं या हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनके लिए नया प्यार शुरू होने का मौका है। शादीशुदा लोग ऑफिस रोमांस में न फंसें, क्योंकि जीवनसाथी शाम तक इसका पता लगा लेंगे।

करियर राशिफल: सीनियर आपके काम पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। नए काम लेने में सतर्क रहें और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। मार्केटिंग या सेल्स वालों को काम में बातचीत और समझौते करने की क्षमता की आवश्यकता होगी। आईटी, सेल्स, कानूनी, हेल्थकेयर, एनीमेशन, विज्ञापन, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल पेशेवरों के लिए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए रुकावटें दूर होंगी। व्यवसायियों के लिए नई पार्टनरशिप व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी।

आर्थिक राशिफल: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। दान देने या भाई-बहन की मदद करने का मन हो सकता है। परिवार में संपत्ति संबंधी समस्या सुलझ सकती है। दिन के दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना भी अच्छा रहेगा। व्यापारियों को व्यापार के लिए नए प्रमोटर मिलेंगे, जो व्यापार विस्तार में मदद करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: छाती से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं को त्वचा संबंधी एलर्जी का सामना कर सकती हैं। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है, लेकिन चोट गंभीर नहीं होगी। बुजुर्गों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और असुविधा महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वायरल फीवर, गले में खराश, शरीर में दर्द और हड्डियों से जुड़ी शिकायतें आज आम रहेंगी।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com