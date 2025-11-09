Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 10 November 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions
मेष राशिफल 10 नवंबर : मेष राशि वाले आज प्यार में धैर्य रखें, मेहनत का मिलेगा पूरा फल

मेष राशिफल 10 नवंबर : मेष राशि वाले आज प्यार में धैर्य रखें, मेहनत का मिलेगा पूरा फल

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 10 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले प्यार में धैर्य रखें। अपने पार्टनर के साथ रिश्ता संभालकर चलें।

Sun, 9 Nov 2025 07:58 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope Today 10 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: प्यार में धैर्य रखें। अपने पार्टनर के साथ रिश्ता संभालकर चलें। ऑफिस या काम की जगह पर आपकी मेहनत और समर्पण से अच्छे नतीजे मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य भी आज ठीक रहेगा। रिश्ते में खुश रहने के लिए थोड़ा प्रयास करें।कामकाज के लिहाज से दिन काफी व्यस्त रहेगा। आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बजट गड़बड़ा सकता है। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि कुछ लोगों को हल्की परेशानी हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: रिश्ते में आज कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जो लोग नए रिलेशन में हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा बहुत अहम रहेगा। माता-पिता या रिश्तेदारों को अपने रिश्ते में बीच में न आने दें। शादीशुदा महिलाओं को भी अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।पुरानी बातों को बार-बार सोचने से बचें, नहीं तो पार्टनर नाराज हो सकता है। हाल ही में जिनका ब्रेकअप हुआ था, उनके लिए आज कुछ अच्छे पल आने वाले हैं। सिंगल महिलाएं आज किसी पार्टी या फंक्शन में जाएं तो वहां उन्हें कोई पसंद आ सकता है या कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है।

ये भी पढ़ें:खर्चों से हैं परेशान तो आजमाएं ये वास्तु उपाय, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

करियर राशिफल: आज आपको दफ्तर में ज्यादा काम करना पड़ सकता है। हेल्थकेयर, आईटी, मीडिया, होटल, ऐनिमेशन या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े लोगों के लिए विदेश में काम करने के मौके बन सकते हैं। दिन का दूसरा भाग नए बिजनेस डील या पार्टनरशिप साइन करने के लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी बातों और कम्युनिकेशन से क्लाइंट्स को प्रभावित करेंगे। ट्रेडिंग या बिजनेस करने वाले लोग आज नए आइडिया या कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हैं। जो लोग मशीन से काम करते हैं उन्हें दिन के पहले भाग में सावधानी रखनी चाहिए। छात्र परीक्षा में अच्छा करेंगे और जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।

आर्थिक राशिफल: आज धन से जुड़ी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। किसी दोस्त से जुड़ा आर्थिक मसला सुलझ सकता है। आपको किसी लोन या विदेशी फंड से धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महिला उद्यमियों को आज अच्छा फायदा मिलेगा। आप नया वाहन खरीदने की सोच सकते हैं या स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आज का दिन बच्चों में संपत्ति बांटने के लिए भी शुभ है। आपकी कोई पुरानी अधूरी इच्छा आज पूरी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:बुध के अस्त होने से इन राशियों की बढ़ेंगी परेशानी तो ये 4 राशि वाले मनाएंगे जश्न

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत आज सामान्य और अच्छी रहेगी। सुबह हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ से दिन की शुरुआत करें। ऑफिस और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। बच्चों को खेलते समय चोट या खरोंच लग सकती है और महिलाओं को दांत या मसूड़ों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आज किसी की सर्जरी है तो निश्चिंत होकर करवाएं- सब ठीक रहेगा। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है, खासकर बुजुर्गों को।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने