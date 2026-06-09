मेष राशिफल 10 जून: मेष राशि आज भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 10 जून: मेष राशि आज भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 10 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 जून 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 10 June 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 10 जून: मेष राशि आज के दिन व्यवसायिक स्थिति आपकी अच्छी है। शारीरिक स्थिति ठीक-ठाक कही जाएगी। दिन का आनंद लेने के लिए अपने प्रेमी के साथ बात करें। ऑफिस में ऐसे नए काम हाथ में लें, जिनमें ज्यादा मेहनत की जरूरत हो। आज फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर सावधान रहें। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर हेल्दी डाइट पर विचार करें।
मेष राशि आज भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
मेष राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
प्रेम की स्थिति आपकी थोड़ी मध्यम कही जाएगी। पंचम भाव का केतु थोड़ा सा विवादित कर सकता है। मृगशिरा नक्षत्र का सूर्य आपको तत्परता के साथ आपके प्रेम को संभाल रहा है। नए प्रेम में ले जाने का संकेत आपको दे रहा है। जीवन साथी के साथ बहुत साहसपूर्वक जीवन आप जी रहे हैं। पुराने सभी विवादों को सुलझाना भी अच्छा रहेगा। सही बातचीत होना चाहिए। आज के दिन अपने साथी के लिए समय निकालना भी जरूरी है।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आज के दिन ऑफिस के दबाव को कॉन्फिडेंस के साथ संभालें। कुछ कामों के लिए आपको क्लाइंट के ऑफिस में समय बिताना होगा। बेहतरीन काम के लिए क्लाइंट से तारीफ भी मिल सकती है। जो लोग विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी आने वाली है।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन निवेश अभी आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा इस समय नुकसान के कारक बने हुए हैं। ऐसे में आपको इस समय निवेश नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन भुगतान करते समय सावधान रहना चाहिए। आप दान-पुण्य के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं। खरीदारी पर लगाम लगाएं, जो फालतू लगे। सेविंग्स करने के लिए एक स्मार्ट प्लान बनाएं।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
स्वग्रही मंगल भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो आपको भरपूर एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन द्वादश भाव का जो शनि और चंद्रमा का विष योग है। इससे आपको भय महसूस हो सकता है। शारीरिक और मानसिक परेशानी हो सकती है। थोड़ा बचना चाहिए। ट्रेन या बस में चढ़ते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। आज रात पहाड़ी इलाकों में दोपहिया वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।
सोर्स- पंडित नरेंद्र उपाध्याय
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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