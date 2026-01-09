Hindustan Hindi News
Aries Horoscope Today 10 January 2026 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions
मेष राशिफल 10 जनवरी: मेष राशि वाले समझदारी से करें काम, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी रहें सतर्क

मेष राशिफल 10 जनवरी: मेष राशि वाले समझदारी से करें काम, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी रहें सतर्क

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 10 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों को आज सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत है। 

Jan 09, 2026 09:39 pm IST
Aries Horoscope Today 10 January 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: मेष राशि वालों को आज सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत है। सही फैसले आपको अच्छे नतीजे देंगे। प्यार के मामलों में थोड़ा संभलकर रहें। पैसों के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी काबिलियत की परीक्षा लेंगी। प्रेम जीवन में कुछ गंभीर बातें सामने आ सकती हैं, इसलिए शांति से बात करें। सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मेष राशि का लव राशिफल: आज रिश्ते को ज्यादा समय और ध्यान देने की जरूरत है। आपका पार्टनर आपके व्यवहार को लेकर बहस कर सकता है। पुराने प्यार से जुड़ी बातें भी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। दिन का दूसरा हिस्सा पसंद के व्यक्ति से दिल की बात कहने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाएं अपने एक्स से जुड़े मामले सुलझा सकती हैं, लेकिन इसका असर मौजूदा रिश्ते पर न पड़े, इसका ध्यान रखें। शादीशुदा लोग अपने जीवनसाथी के माता-पिता और भाई-बहनों से बात करते समय संयम रखें।

मेष राशि का करियर राशिफल: ऑफिस में अहंकार से जुड़ी बातें परेशानी पैदा कर सकती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से भी सतर्क रहें। किसी भी काम या प्रोजेक्ट को करते समय छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें। सीनियर से अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ, एचआर, अकाउंट्स, मीडिया, लीगल और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए इंतजार कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारी आज नया काम या नया आइडिया शुरू कर सकते हैं।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल: आज पैसा आएगा और पुराने बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। नया बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसा पर्याप्त रहेगा। वाहन खरीदने की भी संभावना है। महिलाएं परिवार से जुड़ा प्रॉपर्टी का मामला सुलझाने में सफल हो सकती हैं।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। छाती या दिल से जुड़ी परेशानी हो सकती है। डायबिटीज वाले लोगों को दिन के पहले हिस्से में खास ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों को नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय सावधानी रखें। महिलाओं को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। कुछ बच्चे वायरल बुखार से ठीक हो सकते हैं। कुल मिलाकर आप एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए खुद को फिट महसूस करेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
