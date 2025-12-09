मेष राशिफल 10 दिसंबर: पार्टनर के सामने खुलेगा एक्स्ट्रा मैरिटल का राज? इन्वेस्टमेंट से पहले करें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 10 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में पहली राशि मेष होती है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि मेष होती है। जानें आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?

आज मेष राशि वालों को कुछ चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। आज आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें और काम में ऐसी जिम्मेदारियों को लें जो आपके टैलेंट को दिखा पाए। आज आपके लिए पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन फैसला सोच-समझकर ही लीजिए। लव लाइफ के लिए भी अच्छा दिन है। ऑफिस में कोई चुनौती आए तो अपनी मेहनत करते रहें और बाकी चीजों को डिसिप्लिन में रहकर संभाल लें। अगर आज आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपको आगे चलकर बड़ा फायदा होने वाला है। बस आपको आज अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

मेष लव राशिफल आज आपकी लव लाइफ अच्छी जाएगी लेकिन थोड़ा संभलकर रहना जरूरी है। आज अपने पार्टनर के साथ बहसबाजी करने से बचें। खासकर आज शादीशुदा लोगों को कुछ चीजों के लिए किसी बड़े या फिर पैरेंट्स की मदद की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को आज अपना रिश्ता थोड़ा टॉक्सिक लग सकता है। जो महिला जातक अपने एक्स के साथ चल रही दिक्कत का हल चाहती हैं, उन लोगों के लिए दिन के बाद का समय सही है। जो लोग शादीशुदा हैं वो किसी नए रिश्ते में ना जाएं क्योंकि इससे सारी चीजें बिखर सकती हैं। आज पार्टनर को आपके एक्स्ट्रा मैरिटल का सच पता चल सकता है।

मेष करियर राशिफल आज ऑफिस में धैर्य के साथ काम करें। आज आपके ईगों की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि टीम में आपकी कदर नहीं है। किसी प्रोजेक्ट में आपके जूनियर को बड़ा काम मिल सकता है, जिससे आपका मूड ऑफ होगा। वहीं डेडलाइन की वजह से भी आपको टेंशन होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपनी टेक्निकल स्किल्स को और सुधार लें। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पार्टनरशिप में भरोसे की दिक्कत आएगी। जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आज काफी मेहनत करनी होगी।

मेष धन राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए समय सही है लेकिन सोच-समझकर फैसला करना सही होगा। वहीं स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाने से पहले किसी प्रोफेशनल शख्स की सलाह जरूर लें। नए बिजनेस को शुरू करने के लिए दिन के बाद का समय सही है। कुछ लोग बिजनेस पार्टनर के साथ पैसे की दिक्कत को लेकर परेशान रह सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का मन बना रहे हैं, उनके लिए आज शुभ योग बन रहे हैं।

मेष स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है, उन लोगों को आज दिन के बाद दिक्कत हो सकती है। आज आप तेल-मसाले वाले खाने को हाथ ना लगाएं। आज हल्का और पौष्टिक खाना ही लें। बच्चों को आज वायरल बुखार हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को आज दांत दर्द की समस्या हो सकती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो इसे जल्द से जल्द छोड़ दें क्योंकि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है।

मेष राशि के गुण ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com