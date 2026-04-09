मेष राशिफल 10 अप्रैल: मेष राशि आज पैसों को लेकर रहें अलर्ट, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 10 अप्रैल: मेष राशि आज पैसों को लेकर रहें अलर्ट, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 10 April 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 अप्रैल 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 10 April 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 10 अप्रैल: आपका इरादा क्लियर है। आप स्पीड, प्रगति और तुरंत फीडबैक देने वाला दिन चाहते हैं। लेकिन आज का दिन वैसे शुरू नहीं होगा। चंद्रमा मकर राशि में है, और यह आज की स्पीड को बदल देता है। चीजें आगे बढ़ेंगी लेकिन अधिक सावधानी से। किसी कार्य में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। आप सिचूऐशन से पहले ही तैयार महसूस करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि दिन आपके फेवर में नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रयासों को बेहतर ढंग से पूरा करने की आवश्यकता है। आज आप तब बेहतर परफॉर्म करेंगे, जब आप चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना बंद कर देंगे और जो आपके सामने पहले से है, उसके साथ काम करना शुरू कर देंगे। दोपहर तक चीजें बेहतर होने लगेंगी, जो काम पहले रुका हुआ लग रहा था, अब समझ में आने लगेगा। आपका फोकस अपने आप बेहतर हो जाएगा। जल्दबाजी में कई काम निपटाने के बजाय एक काम को ठीक से करना बेहतर रहेगा।
मेष राशि आज पैसों को लेकर रहें अलर्ट, पढ़ें आज का मेष राशिफल
मेष राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इमोशनल रूप से, आप बातचीत या उन भावनाओं के प्रति कम धैर्यवान होंगे, जो कहीं नहीं जाती है। आप आज चीजों को अधिक क्लैरिटी और रियल्टी से देखना चाहते हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो आप शब्दों से अधिक प्रयासों पर ध्यान दें। आप शायद तुरंत कुछ न कहें, लेकिन आप भावनाएं महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आज जो चीज आपको आकर्षित करती है, वह रोमांचक से अधिक स्टेबल महसूस हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवहार में क्लियर हो और शांत हो, वह आपका ध्यान उस व्यक्ति से अधिक आकर्षित कर सकता है, जो केवल पहली नजर में दिलचस्प लगता है।
मेष राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
जो काम पहले से चल रहा है, उस पर टिके रहने से काम अधिक उपयोगी लगता है। आज किसी भी सिचूऐशन में जल्दबाजी करने का दिन नहीं है, भले ही आपका मन ऐसा चाहता हो। बेहतर यही है कि आप अधूरे कामों को पूरा करें। डिटेल्स की जांच की आवश्यकता हो सकती है। किसी कार्य में अभी भी कुछ कमी हो सकती है। किसी बातचीत को पूरी तरह से समाप्त होने से पहले एक और फीडबैक की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप दूसरों के साथ काम कर रहे हैं, तो फोकस बनाए रखें। आप यह भी गौर कर सकते हैं कि आपकी प्रगति का कुछ हिस्सा किसी और के उत्तर देने या किसी बात की पुष्टि करने पर निर्भर करेगा। ऐसा करने के लिए खुद पर प्रेशर न डालें। जो आपके दायरे में है, उसी पर काम करें। शाम तक, आपका प्रयास आपकी स्पीड से मेल खाने लगेगा, और चीजें अधिक सुचारू रूप से पूरी होंगी।
मेष राशि का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज पैसों के मामले आप स्टेबल महसूस करेंगे। आज के दिन आपके लिए नियमित खर्चों या छोटे-मोटे लेन-देन करते समय सतर्क रहना बेहतर रहेगा। आपका ध्यान बंटा हुआ महसूस होगा, जिससे जांच-परख बिना ठीक से किसी बात की पुष्टि करना आसान हो जाता है। कोई गंभीर बात नहीं है। बस अभी टालना बाद में ठीक करने से बेहतर है। एक बार फिर देखना ही काफी है।
मेष राशि का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपका मन शरीर से अधिक परेशान हो सकता है। अगर आप बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे, तो यह तनाव शारीरिक रूप से सामने आने लगेगा। बेचैनी, कंधों में जकड़न, जबड़े में तनाव, या बस शरीर में असंतुलन का अहसास। थोड़ा-बहुत हिलना-डुलना फायदेमंद रहेगा। समय पर भोजन करना भी जरूरी है। दिन में थोड़ी देर का आराम भी आपको तरोताजा कर सकता है।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा