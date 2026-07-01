मेष राशिफल 1 जुलाई: गुरु-शुक्र से मिलेगा लाभ, दोपहर के बाद बढ़ेगी जिम्मेदारी
Mesh Rashi Aaj Ka Rashifal 1 July: जुलाई के पहले दिन मेष राशि वालों के लिए बुध पुरानी चीजों को फिर से उठाएगा। वहीं गुरु और शुक्र लाभ देंगे। पढ़ें मेष राशि का पूरा राशिफल।
दिन की शुरुआत सीखने, समझने और किसी काम को सही दिशा देने की सोच के साथ हो सकती है। मन थोड़ा बाहर की चीजों में लगेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात काम आ सकती है। अगर पूजा, सामाजिक काम, परिवार की किसी जिम्मेदारी या बच्चों से जुड़ी बात सामने आए, तो उसमें आपका मन भी लगेगा और संतोष भी मिलेगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर या सहयोग मिलने की संभावना है। सुबह के समय भागदौड़ से ज्यादा समझदारी काम आएगी। दोपहर के बाद फोकस करियर, छवि और जिम्मेदारियों पर आ जाएगा। तब लोग आपसे जवाब, निर्णय या उपस्थिति चाहेंगे। ऐसे में आधे-अधूरे वादे करने से बचें। घर के माहौल में भी नरमी बनी रह सकती है, क्योंकि बुध वक्री होने पर पुरानी बात फिर उठ सकती है, लेकिन गुरु और शुक्र का असर संभालने वाला रहेगा। मन में जो योजना चल रही है, उसे थोड़ा व्यवस्थित करके आगे बढ़ाएं। दिन कुल मिलाकर उपयोगी है, बशर्ते आप ऊर्जा को सही दिशा दें और हर काम में जल्दबाजी न करें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों के लिहाज से यह दिन गर्मजोशी बढ़ाने वाला है। प्रेम संबंध में भावनात्मक नजदीकी बढ़ सकती है। जो बात आप कई दिनों से कहना चाहते थे, उसे शांत लहजे में कहने का अच्छा मौका मिल सकता है। जीवनसाथी के प्रति अपनापन बढ़ेगा। उनकी छोटी जरूरतों पर ध्यान देने से रिश्ता और सहज लगेगा। अगर हाल में घर या परिवार की वजह से दूरी बनी थी, तो उसे कम करने की शुरुआत हो सकती है। शाम का समय साथ बैठकर बात करने के लिए बेहतर रहेगा। बस इतना ध्यान रखें कि पुरानी शिकायतें गिनाने से मूड खराब हो सकता है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में सुबह और दोपहर के बाद का रंग अलग रहेगा। पहले हिस्से में योजना, तैयारी, सलाह और दिशा तय करने वाले काम अच्छे रहेंगे। किसी नई सीख, ट्रेनिंग, दस्तावेज या लंबी योजना पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। बाद का हिस्सा ऑफिस, मीटिंग, सीनियर से बातचीत और प्रदर्शन के लिए ज्यादा अहम रहेगा। अगर आप बिजनेस में हैं, तो नए काम की रूपरेखा बनाने या पुराने काम को नए तरीके से शुरू करने का विचार बन सकता है। छात्र वर्ग के लिए पढ़ाई संतोषजनक रह सकती है, खासकर अगर वे नियमित तरीके से पढ़ें। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी अच्छी प्रगति भी मन को राहत दे सकती है। बस ध्यान रखें कि एक साथ बहुत काम पकड़ लेने से फोकस बंट सकता है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में दिन ठीक है, पर संतुलन जरूरी रहेगा। परिवार या घर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है, लेकिन वह जरूरी किस्म का हो सकता है। कारोबार करने वालों को नकदी के बहाव पर नजर रखनी चाहिए। नई शुरुआत की सोच हो तो पहले लागत, समय और वापसी का साफ हिसाब बना लें। आय के स्रोत को बढ़ाने की चर्चा हो सकती है। किसी दोस्त या नेटवर्क से काम की जानकारी मिल सकती है। दिखावे के खर्च से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं।
स्वास्थ्य और कल्याण
सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। ऊर्जा बनी रहेगी, पर देर रात तक जागने या जरूरत से ज्यादा सोचने से थकान बढ़ सकती है। सुबह हल्की सैर, स्ट्रेचिंग या गहरी सांसों का अभ्यास फायदा देगा। बाहर का भारी खाना कम रखें। काम में डूबकर पानी पीना न भूलें। मन अगर इधर-उधर भागे, तो थोड़ी देर शांत बैठना भी लाभ देगा।
आज की सलाह: योजना बनाकर चलें और दोपहर के बाद जरूरी कामों को प्राथमिकता दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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