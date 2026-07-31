मेष राशिफल 1 अगस्त 2026: मेष राशि वालों को मिल सकते हैं आय के नए मौके, खर्च में रखें संतुलन
मेष राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन कामकाज और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और टीम के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। प्रेम संबंधों में बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करना फायदेमंद रहेगा
Aries Horoscope Today 1 August 2026: दिन की शुरुआत कामकाजी सोच के साथ हो सकती है। मन में कई छोटे बड़े लक्ष्य रहेंगे और आप उन्हें एक एक करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। लोगों से जुड़ने, नेटवर्क बढ़ाने और किसी पुराने संपर्क से फायदा लेने का मौका बन सकता है। चंद्रमा लाभ के संकेत दे रहा है, इसलिए खर्च और आमदनी के बीच संतुलन बैठाने की समझ बनी रहेगी। फिर भी जोश में आकर हर बात पर हां कहना ठीक नहीं होगा। घर और परिवार से जुड़ी कोई चर्चा मन पर थोड़ा असर डाल सकती है। अगर घर बदलने, नया मकान देखने या बड़ी घरेलू खरीद की सोच चल रही है, तो अभी थोड़ा ठहरकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। लंबी यात्रा का प्लान बनकर टल भी सकता है, इसलिए इसे नुकसान न मानें। कई बार रुका हुआ कार्यक्रम ही आपको जरूरी बातों पर ध्यान देने का मौका देता है। शाम तक किसी मित्र या समूह से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। अपनी बात स्पष्ट रखें, क्योंकि बुध की मदद से सही समय पर सही शब्द काम आएंगे।
मेष राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में नरमी काम आएगी। पिछले कुछ समय से अगर दूरी, व्यस्तता या गलतफहमी चली आ रही थी, तो उसमें सुधार के संकेत हैं। प्यार जताने के लिए बहुत बड़े इशारे की जरूरत नहीं है। एक साफ बातचीत, समय पर जवाब और ध्यान से सुनना काफी रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथी की छोटी जरूरतों को समझें। इससे भरोसा बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए दोस्ती के दायरे में किसी के साथ बातचीत थोड़ा खास रंग ले सकती है, लेकिन जल्दी निष्कर्ष पर न जाएं। परिवार के किसी सदस्य की राय रिश्ते पर असर डाल सकती है, इसलिए अपनी निजी बातों की सीमा तय रखें।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज में दिन ठीक रहेगा, लेकिन परिणाम धीरे धीरे बनेंगे। ऑफिस में टीम के साथ तालमेल जरूरी होगा। आप अपने विचार साफ ढंग से रख पाएंगे और किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या लिखित काम में बढ़त मिल सकती है। छात्रों के लिए यह दिन खास तौर पर उपयोगी है। किसी क्लासमेट, सीनियर या दोस्त की मदद से कठिन विषय समझ में आ सकता है। अगर पढ़ाई में मन भटक रहा था, तो आज दोहराव और नोट्स व्यवस्थित करने से फायदा होगा। करियर में बहुत बड़ा मोड़ नहीं, पर सही दिशा का संकेत मिल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें आमदनी सामान्य रहेगी। ऑर्डर या काम का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन बहुत तेज उछाल की उम्मीद न रखें। अधूरे काम पहले निपटाना बेहतर रहेगा।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में संतुलित दिन है। जितना आ रहा है, उतना ही जरूरतों में लग सकता है। राहत की बात यह है कि हिसाब बिगड़ने की संभावना कम है, यदि आप आवेगी खर्च से बचें। किसी दोस्त, समूह या ऑनलाइन प्लान के नाम पर तुरंत पैसा लगाने से बचें। घर से जुड़ी बड़ी खरीद, एडवांस पेमेंट या लोन पर फैसला टालना समझदारी होगी। अगर पहले से कोई देनदारी है, तो उसका छोटा हिस्सा भी चुकाना अच्छा रहेगा। बचत कम सही, पर नियमित रहे तो मन हल्का रहेगा।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर थकान जमा होने का असर बीच बीच में महसूस हो सकता है। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। दिन भर भागदौड़ हो तो पानी और हल्का भोजन न छोड़ें। गले, कंधों या शरीर की अकड़न जैसी हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें। शाम को थोड़ी सैर या हल्की स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी। मानसिक दबाव कम करने के लिए फोन से कुछ देर दूरी भी मदद करेगी।
आज की सलाह
खर्च और योजनाओं में संतुलन रखें, हर मौके को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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