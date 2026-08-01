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मेष राशिफल 02 अगस्त: आज दोपहर के बाद पैसों के मामले पर रखें फोकस, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 02 August 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 02 अगस्त 2026 का दिन-

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आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 02 August 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 02 अगस्त: सुबह का हिस्सा मिलाजुला लेकिन काम का रहेगा। लोगों से जुड़ने, पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने और किसी समूह या नेटवर्क से फायदा लेने का मौका बन सकता है। अगर किसी दोस्त, सहकर्मी या बड़े भाई जैसे व्यक्ति से बात अटकी हुई थी, तो पहल करने पर रास्ता खुल सकता है। आपकी बात असरदार रहेगी, क्योंकि वाणी में आत्मविश्वास दिखेगा। घर के माहौल में भी कुछ हलचल रह सकती है। अचानक मेहमान आ जाएं या परिवार को लेकर कोई छोटा अतिरिक्त काम निकल आए, तो उसे बोझ न मानें। दोपहर के बाद मूड थोड़ा भीतर की ओर जा सकता है। तब अकेले में सोचना, खर्चों का हिसाब देखना और अपनी ऊर्जा बचाकर चलना बेहतर रहेगा। चंद्रमा के बदलते असर के कारण दिन का पहला भाग बाहरी संपर्कों के लिए अच्छा है, जबकि बाद का भाग आराम, दूरी और मन को शांत रखने की मांग करेगा। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने से थकान बढ़ सकती है।

मेष राशिफल 02 अगस्त: आज दोपहर के बाद पैसों के मामले पर रखें फोकस, पढ़ें आज का राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में आपकी बातचीत आज बड़ी भूमिका निभाएगी। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए सहज और सम्मानजनक संवाद अच्छा असर छोड़ सकता है। आकर्षण बढ़ेगा, पर जल्दबाजी से बात बिगड़ भी सकती है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ दिन के पहले हिस्से में हल्की-फुल्की बातचीत, साथ में चाय या छोटी प्लानिंग से नजदीकी बढ़ेगी। बाद के हिस्से में आप थोड़े चुप या थके हुए लग सकते हैं, इसलिए सामने वाले को बिना वजह नजरअंदाज न करें। परिवार में किसी बड़े की बात सुन लेना समझदारी होगी। अपनी तरफ से मिठास रखें, लेकिन हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं।

करियर राशिफल

कामकाज में सुबह की सक्रियता आपके पक्ष में रहेगी। मीटिंग, कॉल, प्रेजेंटेशन, टीमवर्क या क्लाइंट से बात करने जैसे काम पहले निपटाना बेहतर रहेगा। बुध का सहयोग आपको सही शब्द चुनने में मदद दे रहा है, इसलिए लिखित काम, मेल, इंटरव्यू या पढ़ाई से जुड़ी चर्चा में स्पष्टता रखेंगे तो फायदा होगा। नौकरी में किसी सीनियर से उपयोगी सलाह मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को नए लोगों से बातचीत के जरिये काम बढ़ाने का संकेत है, लेकिन हर प्रस्ताव पर तुरंत हां न करें। दोपहर के बाद फोकस थोड़ा ढीला पड़ सकता है। तब अकेले बैठकर लंबित काम, डेटा, बिल, दस्तावेज या अगले हफ्ते की प्लानिंग करना ज्यादा ठीक रहेगा। विद्यार्थियों को भी सुबह याद किया गया विषय बेहतर बैठेगा।

धन राशिफल

पैसों के मामले में दिन संभला हुआ है। शुरुआती समय में किसी निवेश, बचत योजना या भविष्य के लिए रकम अलग रखने का विचार उपयोगी साबित हो सकता है। जोखिम भरे फैसले से बचते हुए छोटी और समझदारी वाली योजना बेहतर रहेगी। घर, सुविधा या आने वाले खर्चों को देखते हुए बजट बनाना जरूरी है। दोपहर के बाद खर्च बढ़ाने वाली इच्छा भी हो सकती है, खासकर आराम, यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी या किसी और के कहने पर। नकदी और डिजिटल पेमेंट दोनों का हिसाब साफ रखें। उधार देने से पहले शर्तें स्पष्ट कर लें।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा एक जैसी नहीं रहेगी। सुबह ठीक महसूस होगा, पर दिन बढ़ने पर थकान, सुस्ती या आराम की जरूरत साफ महसूस हो सकती है। अधिक भागदौड़, देर तक खड़े रहना या बिना ब्रेक काम करना शरीर को भारी कर सकता है। नींद की कमी हो तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी स्ट्रेचिंग मदद करेगी। मन को शांत रखने के लिए कुछ समय स्क्रीन से दूर रहें।

आज की सलाह: कम बोलकर ज्यादा सुनें, और शाम तक अपनी ऊर्जा बचाकर चलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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