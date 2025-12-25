Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope prediction 26 december 2025 love career money health aaj ka rashifal mesh rashi
मेष राशिफल 26 दिसंबर : मेष राशि वाले भावनाओं पर रखें काबू, करियर और धन में मिलेंगे अच्छे संकेत

मेष राशिफल 26 दिसंबर : मेष राशि वाले भावनाओं पर रखें काबू, करियर और धन में मिलेंगे अच्छे संकेत

संक्षेप:

aaj ka rashifal mesh rashi 26 december 2025 : आज मेष राशि वालों के लिए दिन संतुलन साधने का है। प्रेम संबंधों में समझदारी, करियर में धैर्य और धन के मामलों में सावधानी आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है।

Dec 25, 2025 06:52 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे. एन. पांडेय
aaj ka rashifal mesh rashi 26 december 2025 , Aries Horoscope Today : आज का दिन मेष राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील लेकिन परिणामों के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है। आपके व्यवहार और सोच का सीधा असर न सिर्फ आपके रिश्तों पर पड़ेगा, बल्कि कामकाजी जीवन में भी इसकी झलक साफ दिखाई देगी। अहंकार और जल्दबाजी से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि आज छोटी-सी बात बड़ा रूप ले सकती है। अच्छी बात यह है कि धन और स्वास्थ्य दोनों ही पक्ष आज आपके साथ रहेंगे, जिससे दिन के कई पल सुकून भरे रहेंगे।

मेष राशि लव राशिफल

आज प्रेम जीवन में बाहरी हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की राय या दखल आपके रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप डिप्लोमैटिक रवैया अपनाएं और बिना सुने कोई फैसला न लें। कुछ मेष राशि के पुरुष जातकों को आज नया प्रेम मिल सकता है, खासकर कार्यस्थल पर। हालांकि ऑफिस रोमांस में सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। घरवालों की ओर से रिश्ते को लेकर दबाव बन सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

मेष राशि करियर राशिफल

करियर के लिहाज से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यस्थल पर आपके शब्द और भाव-भंगिमा गलत तरीके से समझी जा सकती है, इसलिए क्लाइंट मीटिंग और टीम मीटिंग में खास सावधानी बरतें। किसी प्रोजेक्ट में दोबारा काम करने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। हालांकि सकारात्मक पक्ष यह है कि जिन लोगों के आज इंटरव्यू तय हैं, उन्हें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। दिन का दूसरा हिस्सा नए बिजनेस डील, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुकूल है। छात्रों के लिए भी दिन राहत भरा है, क्योंकि परीक्षा परिणाम उनके पक्ष में रहने की संभावना है।

मेष राशि आर्थिक राशिफल

आर्थिक रूप से आज का दिन मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। धन आगमन के योग बन रहे हैं, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू जरूरतों की खरीदारी कर सकते हैं। परिवार से जुड़े किसी आर्थिक विवाद को सुलझाने में भी आप सफल रहेंगे। हालांकि शेयर बाजार में बिना सोच-विचार के निवेश से बचें। इसके बजाय म्यूचुअल फंड जैसे सुरक्षित विकल्प आज बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। कुछ जातकों को भाई-बहन या किसी करीबी रिश्तेदार पर खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसायियों के लिए अच्छी खबर यह है कि प्रमोटर्स या निवेशकों के जरिए फंड जुटाने में सफलता मिल सकती है।

मेष राशि हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। हालांकि हल्की-फुल्की संक्रमण संबंधी परेशानी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज डाइट पर खास ध्यान देने की जरूरत है। चीनी का सेवन कम करें और हरी सब्जियों व फलों को भोजन में शामिल करें। बच्चों को वायरल फीवर, गले में खराश या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। यदि यात्रा कर रहे हैं, तो मेडिकल किट साथ रखना समझदारी भरा फैसला होगा।

