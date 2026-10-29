मेष राशिफल 29 अक्टूबर: मेष राशि आज धन को अलग रखकर हिसाब बनाएं
आज का मेष राशिफल 29 अक्टूबर 2026: जानें आज करवा चौथ पर मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope Mesh Rashifal 29 October 2026, आज का मेष राशिफल: उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के दूसरे भाव में है। बोलचाल, परिवार की अपेक्षाओं और खर्च पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के तीसरे भाव में आएगा। तब जरूरी संवाद, छोटे काम और अपनी पहल को व्यवस्थित कर सकते हैं। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण लंबित जिम्मेदारियों, विश्राम और खर्च की सीमा को गंभीरता से संभालने का संकेत है, निश्चित हानि का नहीं। काम अधिक लगे तो अपनी क्षमता के अनुसार प्राथमिकताएं तय करें। हर अनुरोध तत्काल स्वीकार करने के बजाय उसके लिए उपलब्ध समय भी देखें।
मेष राशिफल 29 अक्टूबर: मेष राशि आज धन को अलग रखकर हिसाब बनाएं
करियर राशिफल
मेहनत का उपयोग सही जगह हो, इसके लिए काम शुरू करने से पहले अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें। यदि नौकरी में अलग लोगों से निर्देश मिल रहे हों तो अंतिम जिम्मेदारी और प्राथमिकता पूछ लें। तुला राशि के सातवें भाव में वक्री बुध ग्राहक या साझेदार से हुए संवाद की समीक्षा को प्रासंगिक बनाता है। पुराने संदेश के आधार पर नया वादा करने से पहले वर्तमान शर्तें जानें। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर में अध्ययन की सुविधा या व्यावहारिक सहयोग उपयोगी हो सकता है, हालांकि घरेलू दायित्व समय और खर्च भी मांग सकते हैं। विद्यार्थी कठिन अध्याय को छोटे अभ्यासों में बांटें और गलत उत्तरों की अलग सूची रखें। यदि भाई, बहन या परिचित मदद करना चाहें तो उनसे किसी स्पष्ट काम में सहयोग मांगें, पूरा निर्णय उनके भरोसे न छोड़ें।
धन राशिफल
अपेक्षित भुगतान और उपलब्ध धन को अलग रखकर हिसाब बनाएं। किसी काम में मेहनत लगने का अर्थ यह नहीं कि उसका भुगतान आज ही मिलेगा। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह की आर्थिक उम्मीदों और अपने स्वतंत्र जोखिम आकलन के बीच संतुलन रखने को कहती है। किसी परिचित के उत्साह से निवेश चुनने के बजाय उसकी शर्तें समझें। घर की सुविधा या पढ़ाई पर खर्च जरूरी हो तो कुल लागत और विकल्प देखें। लंबित भुगतान के लिए विनम्र लिखित अनुस्मारक भेज सकते हैं। गैर जरूरी खरीद का फैसला करने से पहले नियमित देनदारियों के लिए पर्याप्त राशि अलग रखें।
लव राशिफल
अपनी जरूरत स्पष्ट कहना उपयोगी है, लेकिन सामने वाले की स्थिति सुनने की जगह भी रखें। यदि जीवनसाथी के साथ घरेलू काम बांटने हों तो यह अनुमान न लगाएं कि आपकी थकान बिना बताए समझी जाएगी। तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि का वक्री शुक्र पुराने संबंध विषयों और अपेक्षाओं की समीक्षा का संदर्भ देता है, सहजता अपने आप सुनिश्चित नहीं करता। किसी पुरानी सहमति को बदलना जरूरी लगे तो कारण शांत ढंग से बताएं। बच्चों की पढ़ाई की चर्चा में परिणाम का अनुमान लगाने के बजाय उनकी तैयारी सुनें। छोटे सदस्य का सहयोग मिले तो उसकी सराहना करें। रात में किसी जरूरी संदेश को संक्षिप्त और स्पष्ट रखना सुविधाजनक हो सकता है।
सेहत राशिफल
काम की व्यस्तता में भोजन, पानी और आराम को टालते रहने से बचें। यदि लगातार बैठकर काम करते हैं तो सुविधानुसार थोड़ी गतिविधि और आंखों को विश्राम दें। अधूरे काम मन में घूम रहे हों तो उन्हें लिखकर अगला कदम तय करना उपयोगी हो सकता है। इससे हर बात याद रखने की कोशिश कम करनी पड़ेगी। दिन भर की उपलब्धि केवल पूरे हुए कामों से न आंकें, अपनी क्षमता का ध्यान रखना भी जरूरी है। लगातार बनी तकलीफ को केवल तनाव या ग्रह स्थिति मानकर न छोड़ें। जरूरत हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें और पहले से मिले निर्देशों का पालन करें।
शुभ अंक- ९
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- ऐसा जरूरी काम पहले चुनें जिसका अगला कदम स्पष्ट हो। सहायता मांगते समय काम का दायरा और अपनी उपलब्धता बताएं। अधूरे दायित्वों में से किसे अभी संभालना है, इसकी छोटी और व्यावहारिक सूची बनाएं।
क्या न करें- थकान में किसी संबंध या साझेदारी पर अंतिम फैसला न सुनाएं। समूह की राय को पर्याप्त प्रमाण न मानें। नाराजगी में लिखा संदेश दोबारा पढ़े बिना न भेजें और संभावित आय पर खरीद पक्की न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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