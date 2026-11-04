मेष राशिफल 4 नवंबर: मेष राशि आज मेहनत की पहचान मिलने का दिन, कारोबार की इच्छा देगी दिशा
Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 4 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope Today 4 November 2026 Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल : बच्चे के साथ बिताया समय आज खुशी देगा और आपकी अपनी पढ़ाई में भी सफलता के योग मजबूत रहेंगे। कठिन विषय समझ में आएगा। नई बात सीखने का उत्साह रहेगा और किसी जानकार की सलाह काम आएगी। गुरु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। इससे पढ़ाई और रचनात्मक काम को बल मिलेगा। नौकरी करने वाले पूरे आत्मविश्वास से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कारोबारी काम बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा पर जाएंगे। सामाजिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है। खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन पर सम्मान या पदक मिलने के योग हैं। आज खुशी का आधार अपनी मेहनत का असर देखना होगा। घर की अच्छी बातचीत मन को हल्का रखेगी और आगे की तैयारी में रुचि बढ़ेगी।
मेष राशिफल 4 नवंबर: मेष राशि आज मेहनत की पहचान मिलने का दिन, कारोबार की इच्छा देगी दिशा
करियर राशिफल
पढ़ाई में आज आपकी पकड़ मजबूत होगी। जिस सवाल पर बार-बार रुकते थे, उसे समझने का रास्ता खुलेगा। शिक्षक की कही बात अभ्यास के समय याद आएगी। रचनात्मक काम में नया विचार आकार लेगा और उसे दूसरों तक पहुंचाना सहज होगा। दफ्तर में अपने हिस्से का काम भरोसे से करेंगे। सूर्य तुला राशि के सातवें भाव में अपनी नीच राशि में हैं। इससे वरिष्ठों और साझेदारों के बीच अधिकार तथा आत्मसम्मान की बात प्रमुख होगी। चेतावनी है कि अपनी बात मनवाने का दबाव सहयोग में कठिनाई ला सकता है। कारोबारी यात्रा में विस्तार की बातचीत मुख्य रहेगी। खेल से जुड़े लोगों के लिए मेहनत की पहचान मिलने का दिन अनुकूल है। किसी अहम चर्चा में सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें।
धन राशिफल
कारोबार बढ़ाने की इच्छा आज आर्थिक सोच को दिशा देगी। लंबी यात्रा का उद्देश्य नए काम की संभावना तलाशना रहेगा। उससे तुरंत कितनी कमाई होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं होगा। पढ़ाई या रचनात्मक काम में लगाया समय आगे की तैयारी के लिए उपयोगी रहेगा। परिवार में बच्चे की जरूरत पर खर्च की बातचीत होगी। किसी समारोह में जाने का कार्यक्रम बना तो उसके लिए रकम अलग रखने का विचार आएगा। खुशी के कारण सुविधा पर खर्च करने की इच्छा भी होगी। उपलब्ध रकम देखकर ही दिन का खर्च तय करें। आज उपलब्धि का सुख केवल आमदनी से जुड़ा नहीं रहेगा। अपने काम में बढ़ती समझ भी संतोष देगी। आर्थिक उम्मीद का आधार आपका मौजूदा प्रयास रहेगा।
लव राशिफल
परिवार के बीच आज अपनापन रहेगा। बच्चे की बात ध्यान खींचेगी और उसके साथ बैठने का समय निकलेगा। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे मन हल्का और रचनात्मक रहेगा तथा सुखद सैर के लिए समय मिलेगा। जीवनसाथी से दिन की अच्छी बात साझा करने का उत्साह होगा। किसी पारिवारिक आयोजन में जाने की संभावना बनी तो परिचितों से बातचीत अच्छी लगेगी। प्रेम संबंध में मन की बात कहने के लिए शब्द सहज मिलेंगे। साझा रुचि पर चर्चा लंबी होगी और साथ बिताए समय में आनंद रहेगा। अपने सम्मान को लेकर संवेदनशीलता भी रहेगी। साथी की राय सुनने के लिए थोड़ी जगह रखें। घर की छोटी खुशी दिन की व्यस्तता के बीच बार-बार याद आएगी।
सेहत राशिफल
आज सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। मन में आनंद रहेगा और रोज के काम करने का उत्साह बना रहेगा। पढ़ाई में बैठना बोझ जैसा नहीं लगेगा। बाहर जाने या अपने मन का काम करने की इच्छा होगी। खेल का अभ्यास करने वालों का रुझान सकारात्मक रहेगा। लगातार सक्रिय रहने के बीच सामान्य विश्राम अच्छा लगेगा। अपनी रोज की दिनचर्या बनाए रखें। परिवार के साथ सुखद समय मानसिक ताजगी देगा। दिन ढलने पर किए हुए काम को लेकर संतोष होगा और मन प्रसन्न रहेगा।
शुभ अंक- २
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- पढ़ाई के कठिन हिस्से के लिए आज एक निश्चित समय निकालें।
क्या न करें- खुशी में समारोह का खर्च अपनी तय सीमा से आगे न बढ़ाएं।
कल का राशिफल- कल संतान से अच्छी खबर मिलेगी। पढ़ाई अच्छी चलेगी और प्रेम का भाव बढ़ेगा। मुलाकात की संभावना है। कारोबारी विस्तार के लिए दिन अनुकूल रहेगा और दांपत्य में मधुरता होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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