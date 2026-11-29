मेष राशिफल 30 नवंबर: राहु की चाल बढ़ाएगी प्रॉफिट की भूख, दफ्तर में समझदारी से लें काम
Mesh Rashifal in hindi, Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 30 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope 30 November 2026 : आज मन खुश रहेगा और संतान की अच्छी खबर इस खुशी को खास बनाएगी। घर में किसी बच्चे की उपलब्धि पर बात होगी और उसके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। प्रेम की बात आगे बढ़ेगी। किसी की ओर से प्रस्ताव मिलने की भी संभावना है। दिन का सुख केवल किसी बड़ी घटना पर टिका नहीं रहेगा। अपने काम से संतोष होगा और अपनों के बीच हंसी की जगह बनेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि के चौथे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में सिंह राशि के पांचवें भाव में आएगा। पहले घर का आराम मन को खींचेगा, फिर दिन के बड़े हिस्से में पढ़ाई और रचनात्मक काम में मन लगेगा। बच्चों के साथ किसी सुखद सैर के लिए भी समय निकलेगा। अपनी पसंद का काम करते हुए भीतर हल्कापन रहेगा। शाम को परिवार के बीच दिन की अच्छी बात दोहराने का मन होगा।
मेष राशिफल 30 नवंबर: राहु की चाल बढ़ाएगी प्रॉफिट की भूख, दफ्तर में समझदारी से लें काम
करियर राशिफल
दफ्तर में आप समझदारी और ईमानदारी से काम करेंगे। जिस जिम्मेदारी में ध्यान टिकाने की जरूरत है, उसमें आपकी गंभीरता दिखेगी। नौकरी करने वालों के लिए अपने काम का स्तर बेहतर करने के योग हैं। वृश्चिक राशि के आठवें भाव में सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान से जुड़े विषय सामने लाएगा। किसी अधिकारी से बातचीत में अपने काम की अहमियत महसूस होगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा। कठिन लगने वाला हिस्सा समझने के लिए बैठेंगे तो बीच में उठने की इच्छा कम होगी। लिखने या कोई नया विचार तैयार करने वाले लोगों को भी दिन अनुकूल रहेगा। कारोबारियों के लिए नया उद्यम शुरू करने की संभावना है। उसके बारे में होने वाली चर्चा में आपका रुख गंभीर रहेगा और शुरुआत की दिशा साफ होगी।
धन राशिफल
कमाई बढ़ाने की इच्छा आज तेज रहेगी। कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में राहु लाभ की भूख और किसी नए अवसर में अचानक रुचि जगाएगा। परिचितों के बीच आमदनी की बात सुनकर अपने लिए भी नया रास्ता तलाशने का मन होगा। काम से जुड़े सोचकर लिए गए जोखिम पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल है। हालांकि किसी संभावित लाभ को हाथ में आ चुकी रकम मान लेने से सावधान रहें। नई कारोबारी शुरुआत में पैसा लगाने का सवाल सामने आ सकता है। वहां आपका उत्साह ऊंचा रहेगा और अपनी क्षमता पर भरोसा भी होगा। बच्चों के साथ बाहर जाने या मनपसंद गतिविधि पर खर्च की संभावना है। ऐसे खर्च से जुड़ी बातचीत घर में सहज रहेगी।
लव राशिफल
प्रेम संबंध में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मन की बात कहने में पहले से अधिक सहजता होगी और मुलाकात की चर्चा सुखद रहेगी। जो लोग किसी के प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं, उनके लिए बातचीत शुरू करने का दिन अनुकूल है। सामने वाले की ओर से प्रस्ताव आने की संभावना भी बनी हुई है। विवाहित लोगों के घर में बच्चों से जुड़ी खुशी साझा होगी। परिवार की बातचीत में आपका चेहरा खिला रहेगा और छोटी उपलब्धि भी सबके लिए बड़ी बात बनेगी। माता के साथ बैठने का मन होगा। काम के बीच घर की याद आएगी, लेकिन दिन का बड़ा हिस्सा अपने प्रिय लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचने में बीतेगा। बच्चे की बात ध्यान से सुनने का मौका मिलेगा।
सेहत राशिफल
मन का हल्कापन दिन की व्यस्तता को सहज बनाएगा। किसी सुखद गतिविधि में शामिल होने की इच्छा रहेगी। सेहत के बारे में कोई बड़ा निष्कर्ष निकालने का संकेत नहीं है, इसलिए आज का अच्छा मूड अपनी सामान्य दिनचर्या निभाने में सहायक रहेगा। पढ़ाई या दफ्तर के काम में डूबने के बाद थोड़ी देर खुली जगह में बैठना अच्छा लगेगा। परिवार के साथ सैर का अवसर मिलने पर मानसिक ताजगी महसूस होगी। आराम के लिए अपना नियमित समय बनाए रखें।
शुभ अंक
३
शुभ रंग
पीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
पढ़ाई या रचनात्मक काम का मनपसंद हिस्सा आज पूरा करें।
क्या न करें
संभावित कमाई के भरोसे किसी को रकम देने का वादा न करें।
कल का राशिफल
कल पढ़ाई में सफलता के योग हैं। नौकरी में आत्मविश्वास रहेगा और मन उत्साहित होगा। पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। कारोबार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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