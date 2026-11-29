Mesh Rashifal in hindi, Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 30 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Aries Horoscope 30 November 2026 : आज मन खुश रहेगा और संतान की अच्छी खबर इस खुशी को खास बनाएगी। घर में किसी बच्चे की उपलब्धि पर बात होगी और उसके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। प्रेम की बात आगे बढ़ेगी। किसी की ओर से प्रस्ताव मिलने की भी संभावना है। दिन का सुख केवल किसी बड़ी घटना पर टिका नहीं रहेगा। अपने काम से संतोष होगा और अपनों के बीच हंसी की जगह बनेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि के चौथे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में सिंह राशि के पांचवें भाव में आएगा। पहले घर का आराम मन को खींचेगा, फिर दिन के बड़े हिस्से में पढ़ाई और रचनात्मक काम में मन लगेगा। बच्चों के साथ किसी सुखद सैर के लिए भी समय निकलेगा। अपनी पसंद का काम करते हुए भीतर हल्कापन रहेगा। शाम को परिवार के बीच दिन की अच्छी बात दोहराने का मन होगा।

मेष राशिफल 30 नवंबर: राहु की चाल बढ़ाएगी प्रॉफिट की भूख, दफ्तर में समझदारी से लें काम करियर राशिफल दफ्तर में आप समझदारी और ईमानदारी से काम करेंगे। जिस जिम्मेदारी में ध्यान टिकाने की जरूरत है, उसमें आपकी गंभीरता दिखेगी। नौकरी करने वालों के लिए अपने काम का स्तर बेहतर करने के योग हैं। वृश्चिक राशि के आठवें भाव में सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान से जुड़े विषय सामने लाएगा। किसी अधिकारी से बातचीत में अपने काम की अहमियत महसूस होगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा। कठिन लगने वाला हिस्सा समझने के लिए बैठेंगे तो बीच में उठने की इच्छा कम होगी। लिखने या कोई नया विचार तैयार करने वाले लोगों को भी दिन अनुकूल रहेगा। कारोबारियों के लिए नया उद्यम शुरू करने की संभावना है। उसके बारे में होने वाली चर्चा में आपका रुख गंभीर रहेगा और शुरुआत की दिशा साफ होगी।

धन राशिफल कमाई बढ़ाने की इच्छा आज तेज रहेगी। कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में राहु लाभ की भूख और किसी नए अवसर में अचानक रुचि जगाएगा। परिचितों के बीच आमदनी की बात सुनकर अपने लिए भी नया रास्ता तलाशने का मन होगा। काम से जुड़े सोचकर लिए गए जोखिम पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल है। हालांकि किसी संभावित लाभ को हाथ में आ चुकी रकम मान लेने से सावधान रहें। नई कारोबारी शुरुआत में पैसा लगाने का सवाल सामने आ सकता है। वहां आपका उत्साह ऊंचा रहेगा और अपनी क्षमता पर भरोसा भी होगा। बच्चों के साथ बाहर जाने या मनपसंद गतिविधि पर खर्च की संभावना है। ऐसे खर्च से जुड़ी बातचीत घर में सहज रहेगी।

लव राशिफल प्रेम संबंध में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मन की बात कहने में पहले से अधिक सहजता होगी और मुलाकात की चर्चा सुखद रहेगी। जो लोग किसी के प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं, उनके लिए बातचीत शुरू करने का दिन अनुकूल है। सामने वाले की ओर से प्रस्ताव आने की संभावना भी बनी हुई है। विवाहित लोगों के घर में बच्चों से जुड़ी खुशी साझा होगी। परिवार की बातचीत में आपका चेहरा खिला रहेगा और छोटी उपलब्धि भी सबके लिए बड़ी बात बनेगी। माता के साथ बैठने का मन होगा। काम के बीच घर की याद आएगी, लेकिन दिन का बड़ा हिस्सा अपने प्रिय लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचने में बीतेगा। बच्चे की बात ध्यान से सुनने का मौका मिलेगा।

सेहत राशिफल मन का हल्कापन दिन की व्यस्तता को सहज बनाएगा। किसी सुखद गतिविधि में शामिल होने की इच्छा रहेगी। सेहत के बारे में कोई बड़ा निष्कर्ष निकालने का संकेत नहीं है, इसलिए आज का अच्छा मूड अपनी सामान्य दिनचर्या निभाने में सहायक रहेगा। पढ़ाई या दफ्तर के काम में डूबने के बाद थोड़ी देर खुली जगह में बैठना अच्छा लगेगा। परिवार के साथ सैर का अवसर मिलने पर मानसिक ताजगी महसूस होगी। आराम के लिए अपना नियमित समय बनाए रखें।

शुभ अंक ३

शुभ रंग पीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें पढ़ाई या रचनात्मक काम का मनपसंद हिस्सा आज पूरा करें।

क्या न करें संभावित कमाई के भरोसे किसी को रकम देने का वादा न करें।