मेष राशिफल 2 नवंबर: मेष राशि आज जरूरी पेमेंट की रकम रखें अलग
Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 2 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope Today 2 November 2026 Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल: दो नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर की व्यवस्था, परिवार की जरूरतें और निजी सुविधा ध्यान खींच सकती हैं। अपनों के साथ बातचीत से राहत मिल सकती है, लेकिन घरेलू व्यस्तता के बीच मन पूरी तरह शांत रहे, यह जरूरी नहीं। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण आराम, खर्च और अधूरे दायित्वों को गंभीरता से व्यवस्थित करने का समय है, निश्चित नुकसान का संकेत नहीं। आज कार्यक्रम में कुछ खाली जगह रखें। किसी पारिवारिक आयोजन में शामिल हों तो अपनी दूसरी जिम्मेदारियों और उपलब्ध ऊर्जा का भी ध्यान रखें।
मेष राशिफल 2 नवंबर: मेष राशि आज जरूरी पेमेंट की रकम रखें अलग
करियर राशिफल
गुरु सिंह राशि के पांचवें भाव में है। सीखने, रचनात्मक काम और अनुभवी मार्गदर्शन से मदद मिल सकती है, बशर्ते सलाह को अभ्यास में बदलें। नौकरी करते हैं तो घर से आने वाले व्यवधान और कार्यालय की समयसीमा के बीच स्पष्ट व्यवस्था बनाएं। कोई काम देर से पूरा होने की संभावना लगे तो संबंधित व्यक्ति को पहले बताना बेहतर होगा। व्यापार में ग्राहक की जरूरत समझकर प्रस्ताव तैयार करें, केवल प्रस्तुति आकर्षक बनाने पर जोर न दें। वक्री बुध तुला राशि के सातवें भाव में है। समझौते, संशोधन और भुगतान की बात लिखित रूप में जांचना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कठिन अध्याय का छोटा हिस्सा चुनकर प्रश्न हल करना अच्छा तरीका हो सकता है। पुराने उत्तरों की गलतियां पहचानें और शिक्षक से वही प्रश्न पूछें जहां समझ अधूरी है। नई परियोजना लेने से पहले अपनी भूमिका और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें।
धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह से जुड़ी आर्थिक आकांक्षाओं और अपने विवेक से जोखिम चुनने के बीच संतुलन मांगती है। किसी परिचित का उत्साह निवेश की पर्याप्त जांच नहीं है। घर या वाहन की खरीद पर विचार कर रहे हों तो कीमत के साथ रखरखाव, किस्त और नियमित खर्च भी जोड़ें। परिवार से आर्थिक मदद की चर्चा हो तो पुष्टि से पहले उसे उपलब्ध रकम न मानें। बचत बढ़ाने के लिए छोटी अनावश्यक खरीद टालना उपयोगी शुरुआत हो सकती है। जरूरी भुगतान अलग रखने के बाद ही देखें कि अतिरिक्त खरीद के लिए कितनी गुंजाइश वास्तव में बचती है।
लव राशिफल
परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा रह सकती है, लेकिन सभी लोग एक साथ उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं। किसी अपने से अपेक्षा है तो संकेत देने के बजाय सरल शब्दों में बताएं। मां या देखभाल करने वाले किसी सदस्य से बात का अवसर मिले तो उनकी जरूरत और सुविधा भी पूछें। साथी के साथ घरेलू व्यवस्था पर चर्चा करते समय एक मुद्दे तक सीमित रहें। पुराने मतभेद जोड़ने से मूल बात पीछे छूट सकती है। नया संबंध हो तो एक संदेश या प्रतिक्रिया से भविष्य का निष्कर्ष न निकालें। सामाजिक निमंत्रण स्वीकार करने से पहले आने जाने की सुविधा और खर्च देखें। अपनापन बनाए रखने के लिए हर कार्यक्रम में जाना आवश्यक नहीं है।
सेहत राशिफल
घर और काम की बातें एक साथ मन में चलें तो आराम के समय भी ध्यान भटक सकता है। काम समाप्त करने की सीमा तय करें और उसके बाद संदेश देखने की आदत घटाएं। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और सुविधानुसार हल्की गतिविधि दिनचर्या संभालने में मदद कर सकती है। लंबे समय तक बैठना पड़े तो बीच में उठें और शरीर को सहज गति दें। थकान महसूस हो तो कामों का क्रम बदलना उचित है। पहले से कोई उपचार चल रहा है तो निर्धारित देखभाल जारी रखें। नया या लगातार बना लक्षण केवल तनाव समझकर न टालें, जरूरत पर चिकित्सकीय सलाह लें।
शुभ अंक: ९
शुभ रंग: लाल
शुभ मुहूर्त: आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें: घर और काम की जरूरी जिम्मेदारियां अलग लिखें। पहले वह काम चुनें जिसके रुकने से दूसरों की दिनचर्या प्रभावित होती है। बाकी कामों के लिए उपलब्ध समय देखकर योजना बनाएं और सहायता की जरूरत स्पष्ट बताएं।
क्या न करें: भावुक होकर बड़ी खरीद की हामी न भरें। रिश्तेदार की संभावित मदद, अधूरी भुगतान सूचना या समूह में चल रही कमाई की चर्चा को पक्की रकम मानकर नया खर्च अपने सिर लेने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र