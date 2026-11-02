Aries Horoscope Today 3 November 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 03 नवंबर 2026 का दिन-

Aries Horoscope 3 November 2026 Mesh Rashifal daily, आज का मेष राशिफल: तीन नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक रुचियों और अपनी अपेक्षाओं पर ध्यान अधिक जा सकता है। किसी काम में मन रमने के बावजूद परिणाम की चिंता बीच में एकाग्रता तोड़ सकती है। गुरु सिंह राशि के पांचवें भाव में है, इसलिए उपयोगी मार्गदर्शन और व्यवस्थित अभ्यास से सीखने की प्रक्रिया बेहतर बन सकती है। खुशी के छोटे अवसरों को जगह दें, लेकिन दिन से असाधारण उपलब्धि की मांग न रखें। यदि संतान से जुड़ा कोई विषय सामने आए, तो उसकी बात सुनकर व्यावहारिक मदद करें। अपनी इच्छा और दूसरे की तैयारी में फर्क समझना उपयोगी रहेगा।

मेष राशिफल 3 नवंबर: आज दूसरों को देखकर सट्टे या जुए में न लगाएं पैसा करियर राशिफल कामकाज में ऐसा कार्य पहले चुनें जिसमें आपकी समझ या रचनात्मक क्षमता का स्पष्ट उपयोग हो। नौकरी में हैं तो प्रस्ताव के साथ उसका छोटा नमूना या कार्ययोजना देना केवल विचार रखने से बेहतर रहेगा। व्यवसाय में नई शुरुआत का विचार आए तो ग्राहक की जरूरत, लागत और उपलब्ध साधनों को जांचें। उत्साह को तुरंत बड़े विस्तार में बदलना जरूरी नहीं है। तुला राशि के सातवें भाव में वक्री बुध साझेदारी की बातचीत और पुराने समझौतों को दोबारा पढ़ने की उपयोगिता बढ़ाता है। भेजे जाने वाले संदेश में जिम्मेदारी और भुगतान की शर्त साफ रखें। विद्यार्थियों के लिए प्रश्न हल करना, उत्तर लिखना और शिक्षक से खास कठिनाई पूछना उपयोगी रहेगा। केवल पसंदीदा विषय पढ़ते रहने के बजाय कठिन हिस्से को भी छोटा लक्ष्य दें। अधूरे आवेदन की जांच स्वयं करें।

धन राशिफल वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण खर्च, विश्राम और पुराने दायित्वों की सीमा तय करने की महत्वपूर्ण अवधि है, अपने आप नुकसान का संकेत नहीं। नियमित भुगतान और वैकल्पिक खरीद अलग रखने से तस्वीर स्पष्ट होगी। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। इनकी संयुक्त धुरी समूह से जुड़ी कमाई की चाह तथा निजी विवेक से जोखिम चुनने के बीच संतुलन मांगती है। किसी परिचित की सफलता देखकर सट्टे या जुए में पैसा न लगाएं। निवेश पर विचार हो तो जोखिम, निकासी की शर्त और अपनी जरूरत पहले समझें। अपेक्षित रकम को प्राप्त आय न मानें।

लव राशिफल भावनाएं व्यक्त करने का मन हो सकता है, लेकिन सामने वाले की प्रतिक्रिया के लिए जगह छोड़ना जरूरी रहेगा। किसी नए परिचय को तुरंत पक्के रिश्ते का नाम देने के बजाय बातचीत की सहजता देखें। संबंध में हैं तो साथ बिताने की छोटी योजना दोनों की सहमति से बनाएं। यदि साथी किसी जिम्मेदारी में उलझा हो, तो कम बातचीत को उदासीनता न समझें। परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों से उपलब्धि की अपेक्षा रखने से पहले उनकी मेहनत पहचानें। पुराने मतभेद उठें तो एक विषय तक सीमित रहें। अपनी बात समझाने के लिए तुलना या व्यंग्य का सहारा लेने से बातचीत अनावश्यक रूप से कठिन हो सकती है।

सेहत राशिफल मानसिक व्यस्तता के बीच आराम को बचा हुआ काम न मानें। पढ़ाई या काम में लंबे समय तक बैठे हों तो बीच में उठकर शरीर को सहज गति दें। भोजन टालकर किसी रुचिकर काम में लगे रहना थकान बढ़ा सकता है। सोने से पहले संदेशों और मनोरंजन की सीमा तय करना उपयोगी रहेगा। यदि मन बार बार किसी नतीजे पर अटक रहा हो, तो अगले व्यावहारिक कदम को कागज पर लिखें। इससे चिंता और काम अलग करना आसान हो सकता है। लगातार परेशानी या असामान्य लक्षण हों तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें।

शुभ अंक-९

शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।

क्या करें- आज के लिए एक पढ़ाई या रचनात्मक लक्ष्य चुनें। उसे पूरा करने के जरूरी चरण लिखें और किसी अनुभवी व्यक्ति से केवल उसी हिस्से पर सुझाव लें जहां वास्तव में मदद की जरूरत है।