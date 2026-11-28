Mesh Rashifal in hindi, आज का मेष राशिफल 29 नवंबर 2026: परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छा दिन। उत्साह में बढ़ते खर्च से सावधान। जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

Aries Horoscope 29 November 2026, मेष राशिफल 29 नवंबर 2026: आज काम जल्दी समेटकर अपनों के बीच रहने का फैसला मन से बड़ा बोझ उतारेगा। उलझनों से राहत मिलेगी और दिन परिवार तथा दोस्तों के साथ आनंद में बीतेगा। किसी पारिवारिक आयोजन या सामाजिक मिलन में शामिल होने की संभावना है। माता से संबंध अच्छे रहेंगे और उनके साथ बैठकर हुई बात मन को हल्का करेगी। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे घर का आराम आकर्षित करेगा और परिवार के साथ शाम सुखद होगी। वाहन खरीदने या माता-पिता से आर्थिक मदद मिलने के योग हैं। बचत बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल है। दिन में बाहर की व्यस्तता रहेगी, फिर भी मन घर लौटने को उत्सुक होगा।

मेष राशिफल 29 नवंबर 2026: आज पैसे मिलने की संभावना, शाम रहेगी बेहतर करियर राशिफल अधूरे काम आज ध्यान मांगेंगे। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि के साथ साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इससे पिछली कोई जिम्मेदारी और आराम की कमी दिन पर भार रखेगी। काम जल्दी निपटने पर साफ राहत महसूस होगी। दफ्तर में बैठे हों या घर से काम कर रहे हों, लंबित हिस्से की ओर ध्यान बार-बार जाएगा। नई शुरुआत से ज्यादा अधूरा काम समेटने में संतोष मिलेगा। सिंह राशि के पांचवें भाव में मार्गी मंगल पढ़ाई और रचनात्मक काम में जोश देगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। विद्यार्थियों में शुरू करने का उत्साह रहेगा, पर कठिन सवाल पर अधीरता होगी। पढ़ाई का एक तय हिस्सा पहले पूरा करें। काम की सूची छोटी होने पर परिवार के लिए समय निकालना सहज लगेगा।

धन राशिफल बचत बढ़ाने की बात आज केवल इच्छा तक सीमित नहीं रहेगी, उसके लिए गुंजाइश देखने का मन होगा। आमदनी में से कुछ रकम अलग रखने के लिए दिन अनुकूल है। माता-पिता की ओर से पैसे मिलने की संभावना है, हालांकि उस रकम को पहले से अपने हाथ में मानना ठीक नहीं होगा। वाहन खरीदने का विचार आगे बढ़ने के योग हैं। घर में इस विषय पर बातचीत होगी और अपनी सुविधा की जरूरत साफ समझ आएगी। सामाजिक मिलन या परिवार के साथ समय बिताने में खर्च की संभावना भी रहेगी। उत्साह में बचत का हिस्सा खर्च करने से सावधान रहें। आज आर्थिक संतोष का संबंध हाथ में बची रकम से ज्यादा होगा, महंगी चीज लेने की खुशी से कम।

लव राशिफल परिवार के साथ खुलकर हंसने का अवसर होगा। दोस्तों से हुई बातचीत रोज की चिंता का असर कम करेगी। माता की बात ध्यान से सुनने का मन होगा और उनके साथ अपनापन बना रहेगा। किसी आयोजन में जाने पर परिचित लोगों के बीच सहजता महसूस होगी। जीवनसाथी के साथ घर में बिताया समय बाहर की भागदौड़ के बाद अच्छा लगेगा। छोटी बात पर झुंझलाहट का क्षण आएगा, मगर पूरे रिश्ते का रंग उसी पल से तय नहीं होगा। बच्चों की उत्सुकता और अपनी थकान के बीच फर्क साफ महसूस होगा। साथ बैठकर भोजन करने के लिए थोड़ा समय रखें। शाम को घर की साधारण बातचीत भी दिन का याद रहने वाला हिस्सा होगी।

स्वास्थ्य राशिफल मन का बोझ हल्का होने से अपने आराम की जरूरत ज्यादा साफ महसूस होगी। नींद की कमी रही हो तो उसका असर दिन की गति पर रहने की संभावना है। व्यस्तता समाप्त होने के बाद थकान का एहसास उभरेगा और शांत वातावरण अच्छा लगेगा। आज ऊर्जा का उत्साह और आराम की मांग साथ रहेंगे। घर में सहज होकर बैठना मानसिक राहत देगा। किसी मिलन में शामिल होने पर भी लगातार सक्रिय रहने की इच्छा एक जैसी नहीं रहेगी। रात की नींद के लिए समय बचाएं। दिन जल्दी समेटने पर विश्राम का लाभ मिलने की संभावना है। अपनों के बीच सुरक्षित और सहज महसूस करना आज आपके मन की सबसे बड़ी राहत होगी।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें आज की आमदनी या उपलब्ध रकम में से बचत का हिस्सा अलग रखें।