27 नवंबर को मेष राशि वालों के लिए कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शुरुआत में काम को लेकर थोड़ी बेचैनी और सुस्ती महसूस होगी, लेकिन धीरे-धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में अपनी बात रखने और अटके काम आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

Aries Horoscope (27 November 2026), Aaj Ka Mesh Rashifal: आपका लिया हुआ साहसिक फैसला आज आपको काम में ज्यादा मेहनत कराएगा। शुरुआत में बेचैनी होगी और काम उठाने में आलस भी आएगा, फिर अपना फैसला निभाने का भरोसा बढ़ेगा। जिस जिम्मेदारी के लिए आपने आगे बढ़कर हामी भरी थी, वही दिन का रुख तय करेगी। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि के साथ साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इससे अधूरी जिम्मेदारी और आराम की कमी का भार महसूस होगा। दिन का काम जल्दी समेट लेने पर राहत होगी। आज उत्साह एक जैसी रफ्तार में नहीं रहेगा, लेकिन अपना कदम सही लगने पर दोबारा जुटने का मन होगा।

मेष राशि का करियर राशिफल काम में आपकी पहल चलेगी। दफ्तर में अपनी बात रखने और किसी अटके संवाद को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। तुला राशि के सातवें भाव में मार्गी बुध साझेदारी की बातचीत और पढ़ाई को स्पष्टता देगा। किसी सहकर्मी के साथ काम का तरीका तय करने में उपयोगी चर्चा होगी। कारोबार में सौदे पर बातचीत आगे बढ़ने के योग हैं, हालांकि कमाई का आधार आपकी मेहनत ही रहेगी। कोई काम कठिन लगने पर भी उसे करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना आज अपेक्षाकृत सहज रहने के योग हैं। जिस पाठ को लेकर संकोच था, उस पर बैठने का मन बनेगा। बच्चों के प्रदर्शन में सुधार और मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है। अपनी पढ़ाई का सबसे अहम हिस्सा पहले पूरा करें। कामकाजी लोगों के लिए भी सीखने से जुड़ा प्रयास उपयोगी रहेगा। अपने चुने हुए काम में लगने के बाद शुरुआती सुस्ती की पकड़ ढीली होगी।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल आज धन पाने का रास्ता मेहनत से होकर जाएगा। अपने आप लाभ आ जाने की उम्मीद से दिन का हिसाब मेल नहीं खाएगा। जिस काम में समय देंगे, उसी से आमदनी के अवसर बनने के योग हैं। खर्च का खयाल बार बार आएगा और कोई अधूरी जिम्मेदारी पैसों की योजना पर दबाव बनाएगी। दिन की थकान में किसी सुविधा पर खर्च करने की इच्छा भी होगी। आमदनी की संभावना और हाथ में मौजूद रकम के बीच फर्क बनाए रखें। कमाई की बात करते समय अपने काम की कीमत साफ रखने के लिए दिन अनुकूल है। रकम से जुड़ी बातचीत में जल्दबाजी से सावधान रहें। आज आर्थिक राहत का भरोसा अपने किए हुए प्रयास से जुड़ेगा, सिर्फ आश्वासन सुन लेने से मन पूरी तरह शांत नहीं होगा।

मेष राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। बातचीत रोजमर्रा के कामों के आसपास होगी और दिन किसी बड़े भावनात्मक मोड़ पर नहीं टिकेगा। अपनी व्यस्तता बताने पर संवाद साफ रहेगा। परिवार में बच्चों की पढ़ाई या उनके प्रदर्शन की चर्चा प्रमुख होगी। उनके आगे बढ़ने की संभावना से आपके मन में भी उत्साह आएगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे भाई बहनों से बातचीत अच्छी होगी और छोटी यात्रा से जुड़ा काम सहज चलेगा। फोन पर अपनी बात कहने का भरोसा रहेगा। किसी अपने के साथ छोटा संवाद भी दिन की बेचैनी हल्की करेगा। जीवनसाथी से काम का तनाव साझा करना सहज लगेगा, लेकिन बातचीत का स्वर सामान्य ही रहेगा।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल बेचैनी और आलस साथ रहेंगे। काम करना चाहेंगे, फिर बीच में आराम का मन होगा। नींद की कमी महसूस होने पर दिन लंबा लगने की संभावना है। अधूरा काम दिमाग में रहने से विश्राम के समय भी उसी की याद आएगी। यह खिंचाव आपकी दिनचर्या को असमान रखेगा। दिन का बोझ जल्दी हल्का करना आराम के लिए अनुकूल रहेगा। अपनी क्षमता से ज्यादा काम एक साथ उठाने से थकान बढ़ने की संभावना है। आज मन का बढ़ता भरोसा आपको सक्रिय करेगा, फिर भी शरीर से हर समय एक जैसी तेजी की उम्मीद रखने पर असंतोष होगा। शाम तक जिम्मेदारी पूरी होने का भाव राहत देगा।

शुभ अंक- 3 शुभ रंग- पीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जिस फैसले की जिम्मेदारी ली है, उसके लिए आज एक तय समय रखें।

क्या न करें- आराम का समय घटाकर अधूरे कामों का ढेर न बढ़ाएं।