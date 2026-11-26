मेष राशिफल 26 नवंबर 2026: आज परिणाम मेहनत के बाद मिलेगा, पैसा लगाने के लिए दिन ठीक नहीं
Mesh Rashifal in hindi, आज का मेष राशिफल 26 नवंबर 2026: घर में भाई बहन का सहयोग मिलेगा। अतिरिक्त मेहनत सफलता दिलाएगी और नए कारोबार में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।
घर में छोटे भाई या बहन से तालमेल अच्छा रहेगा और उनका सहयोग आपके काम आएगा। आज सफलता तक पहुंचने के लिए रोज से ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपने साहस और अतिरिक्त कोशिश से आप काम में सफलता पाएंगे। लक्ष्य सामने रहेगा, लेकिन उसके लिए लगाया गया समय भी बढ़ेगा। परिवार के साथ होने वाली बातचीत आगे की पहल का आधार बनेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के तीसरे भाव में आएगा। आरंभ में घर के खर्च और खाने की बात होगी, फिर फोन पर बातचीत और छोटे सफर अनुकूल रहेंगे। किसी से संपर्क करने का संकोच घटेगा। जो बात मन में रखे हुए थे, उसे कहने का हौसला होगा।
मेष राशिफल 26 नवंबर 2026: आज परिणाम मेहनत के बाद मिलेगा, पैसा लगाने के लिए दिन ठीक नहीं
करियर राशिफल
काम की मांग साफ रहेगी। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उतनी ही अतिरिक्त मेहनत लगेगी। दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भी उसी काम का कोई हिस्सा दोबारा देखना होगा। आपकी पहल चलने के संकेत हैं और कोशिश का परिणाम मेहनत के बाद मिलेगा। किसी सहकर्मी से काम की बात आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। सिंह राशि के पांचवें भाव में केतु पढ़ाई या रचनात्मक काम के किसी पुराने आग्रह से मन हटाएगा। जिस तरीके पर आप अड़े थे, उसकी पकड़ ढीली होगी। विद्यार्थी के सामने ध्यान बनाए रखने की चुनौती रहेगी, हालांकि कोशिश करने का उत्साह भी होगा। एक कठिन हिस्से को पूरा समय दें। आज कामयाबी का रास्ता काम को हाथ में लेने और उस पर टिके रहने से खुलेगा।
धन राशिफल
नए उद्यम में पैसा लगाने के लिए आज का समय अनुकूल नहीं है। किसी नई शुरुआत का उत्साह होगा, पर आर्थिक फैसले में यही सबसे साफ सावधानी रहेगी। घर की जरूरत पर खर्च की बातचीत होगी और परिवार के लिए रकम अलग रखने का विषय सामने आएगा। मेहनत से मिलने वाली सफलता को तुरंत बड़ी कमाई का भरोसा मानना ठीक नहीं होगा। आज के संकेत काम के फल का वादा करते हैं, हर आर्थिक योजना के सफल होने का नहीं। नया निवेश फिलहाल रोकें। दिन में ध्यान आगे बढ़ने पर रहेगा, इसलिए पैसे के मामले में अपनी उत्सुकता पहचानना उपयोगी होगा।
लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। रोजमर्रा की बातचीत में अपनापन होगा और दिन भर की मेहनत के बीच यह रिश्ता सुकून देगा। छोटे भाई या बहन से सहयोग मिलेगा। उनके साथ बात करते समय बराबरी का भाव रहेगा और अपनी जरूरत कहना आसान होगा। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। प्रेम संबंध में मन खुशी से भरा रहेगा। मुलाकात हो या फोन पर बात, साथी के करीब होने का एहसास रहेगा। व्यस्तता के बीच भी रिश्ते का सुख कम नहीं होगा। सिंह राशि के पांचवें भाव में मार्गी मंगल प्रेम और संतान के विषय में उत्साह बढ़ाएगा, साथ ही छोटी चिड़चिड़ाहट भी देगा। बात का जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें।
सेहत राशिफल
अतिरिक्त काम के कारण अपनी ऊर्जा खर्च होने का एहसास रहेगा। सेहत में किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन दिन का दबाव आराम की जरूरत याद दिलाएगा। जोश में एक काम के बाद दूसरा काम उठाने का मन होगा। शुरुआत में खाने की पसंद और परिवार के साथ भोजन की बात भी ध्यान खींचेगी। अपने लिए रखा विश्राम का समय काम में न लगाएं। मन की छोटी चिड़चिड़ाहट व्यवहार में उतरने की संभावना है। इससे दिन की मेहनत अधिक भारी महसूस हो सकती है। शरीर की क्षमता को लेकर अनावश्यक होड़ का लाभ नहीं दिखता। शाम तक किए हुए प्रयास का संतोष मन को सहारा देगा।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जिस जरूरी फोन को टाल रहे हैं, आज उसके जरिए काम की शुरुआत करें।
क्या न करें
बच्चे की बात अधूरी सुनकर तीखा जवाब न दें।
कल का राशिफल
कल बेचैनी के बीच आत्मविश्वास बढ़ेगा। साहसी फैसला मेहनत बढ़ाएगा और धन प्रयास से मिलेगा। दांपत्य सामान्य रहेगा। बच्चों को मनचाहे नतीजे मिलने के योग हैं, विद्यार्थियों के लक्ष्य आसान होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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