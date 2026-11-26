Mesh Rashifal in hindi, आज का मेष राशिफल 26 नवंबर 2026: घर में भाई बहन का सहयोग मिलेगा। अतिरिक्त मेहनत सफलता दिलाएगी और नए कारोबार में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

घर में छोटे भाई या बहन से तालमेल अच्छा रहेगा और उनका सहयोग आपके काम आएगा। आज सफलता तक पहुंचने के लिए रोज से ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपने साहस और अतिरिक्त कोशिश से आप काम में सफलता पाएंगे। लक्ष्य सामने रहेगा, लेकिन उसके लिए लगाया गया समय भी बढ़ेगा। परिवार के साथ होने वाली बातचीत आगे की पहल का आधार बनेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के तीसरे भाव में आएगा। आरंभ में घर के खर्च और खाने की बात होगी, फिर फोन पर बातचीत और छोटे सफर अनुकूल रहेंगे। किसी से संपर्क करने का संकोच घटेगा। जो बात मन में रखे हुए थे, उसे कहने का हौसला होगा।

मेष राशिफल 26 नवंबर 2026: आज परिणाम मेहनत के बाद मिलेगा, पैसा लगाने के लिए दिन ठीक नहीं करियर राशिफल काम की मांग साफ रहेगी। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उतनी ही अतिरिक्त मेहनत लगेगी। दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भी उसी काम का कोई हिस्सा दोबारा देखना होगा। आपकी पहल चलने के संकेत हैं और कोशिश का परिणाम मेहनत के बाद मिलेगा। किसी सहकर्मी से काम की बात आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। सिंह राशि के पांचवें भाव में केतु पढ़ाई या रचनात्मक काम के किसी पुराने आग्रह से मन हटाएगा। जिस तरीके पर आप अड़े थे, उसकी पकड़ ढीली होगी। विद्यार्थी के सामने ध्यान बनाए रखने की चुनौती रहेगी, हालांकि कोशिश करने का उत्साह भी होगा। एक कठिन हिस्से को पूरा समय दें। आज कामयाबी का रास्ता काम को हाथ में लेने और उस पर टिके रहने से खुलेगा।

धन राशिफल नए उद्यम में पैसा लगाने के लिए आज का समय अनुकूल नहीं है। किसी नई शुरुआत का उत्साह होगा, पर आर्थिक फैसले में यही सबसे साफ सावधानी रहेगी। घर की जरूरत पर खर्च की बातचीत होगी और परिवार के लिए रकम अलग रखने का विषय सामने आएगा। मेहनत से मिलने वाली सफलता को तुरंत बड़ी कमाई का भरोसा मानना ठीक नहीं होगा। आज के संकेत काम के फल का वादा करते हैं, हर आर्थिक योजना के सफल होने का नहीं। नया निवेश फिलहाल रोकें। दिन में ध्यान आगे बढ़ने पर रहेगा, इसलिए पैसे के मामले में अपनी उत्सुकता पहचानना उपयोगी होगा।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। रोजमर्रा की बातचीत में अपनापन होगा और दिन भर की मेहनत के बीच यह रिश्ता सुकून देगा। छोटे भाई या बहन से सहयोग मिलेगा। उनके साथ बात करते समय बराबरी का भाव रहेगा और अपनी जरूरत कहना आसान होगा। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। प्रेम संबंध में मन खुशी से भरा रहेगा। मुलाकात हो या फोन पर बात, साथी के करीब होने का एहसास रहेगा। व्यस्तता के बीच भी रिश्ते का सुख कम नहीं होगा। सिंह राशि के पांचवें भाव में मार्गी मंगल प्रेम और संतान के विषय में उत्साह बढ़ाएगा, साथ ही छोटी चिड़चिड़ाहट भी देगा। बात का जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें।

सेहत राशिफल अतिरिक्त काम के कारण अपनी ऊर्जा खर्च होने का एहसास रहेगा। सेहत में किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन दिन का दबाव आराम की जरूरत याद दिलाएगा। जोश में एक काम के बाद दूसरा काम उठाने का मन होगा। शुरुआत में खाने की पसंद और परिवार के साथ भोजन की बात भी ध्यान खींचेगी। अपने लिए रखा विश्राम का समय काम में न लगाएं। मन की छोटी चिड़चिड़ाहट व्यवहार में उतरने की संभावना है। इससे दिन की मेहनत अधिक भारी महसूस हो सकती है। शरीर की क्षमता को लेकर अनावश्यक होड़ का लाभ नहीं दिखता। शाम तक किए हुए प्रयास का संतोष मन को सहारा देगा।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जिस जरूरी फोन को टाल रहे हैं, आज उसके जरिए काम की शुरुआत करें।

क्या न करें बच्चे की बात अधूरी सुनकर तीखा जवाब न दें।