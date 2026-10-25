मेष राशि वालों के लिए आज क्या है खास? एक तरफ खर्च, दूसरी तरफ रिश्तों की चुनौती

आज का मेष राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों का करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, जबकि शाम को मेष राशि में गोचर करेगा। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।

Aries Horoscope 25 October 2026 Mesh Rashifal: आज पच्चीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के बारहवें भाव में रहेगा। जरूरी काम चुनकर करने और अतिरिक्त व्यस्तता घटाने से दिन संभालना आसान होगा। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के पहले भाव में आएगा, तब अपनी जरूरतों और अगले कदम पर ध्यान बढ़ सकता है। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण आराम, खर्च और पुराने दायित्वों की ठोस व्यवस्था मांगता है, नुकसान की आशंका नहीं। शुरुआत की सुस्ती को पूरे दिन का निष्कर्ष न बनाएं। योजनाओं में थोड़ी खाली जगह रखें, ताकि किसी अधूरे काम के कारण बाकी दिन अस्तव्यस्त न हो।

मेष राशि का करियर राशिफल कामकाज में आज अपनी उपलब्ध क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लेना बेहतर रहेगा। यदि छुट्टी के दिन भी कार्यालय का काम करना हो, तो पहले तय करें कि कौन सा हिस्सा वास्तव में आज पूरा करना जरूरी है। अधूरी जानकारी के साथ किसी ग्राहक या सहकर्मी को अंतिम आश्वासन न दें। बुध तुला राशि के सातवें भाव में वक्री है, इसलिए साझा काम की पुरानी शर्तें और भेजे गए संदेश दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कठिन पाठ को छोटे हिस्सों में दोहराना लंबे समय तक बैठे रहने से अधिक व्यावहारिक हो सकता है। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर में अध्ययन की सुविधा या मार्गदर्शन उपयोगी हो सकता है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों के लिए भी समय निकालना होगा। अपनी तैयारी जांचने के लिए बिना सहायता कुछ प्रश्न हल करें।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल खर्च को जरूरी, स्थगित किए जा सकने वाले और केवल सुविधा वाले हिस्सों में बांटें। कोई घरेलू सामान लेना हो तो कीमत के साथ रखरखाव और वास्तविक इस्तेमाल भी देखें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह से मिलने वाली आर्थिक जानकारी और अपने जोखिम संबंधी निर्णय के बीच फर्क रखने को कहती है। परिचित की सफलता आपके लिए उसी विकल्प की उपयुक्तता साबित नहीं करती। लंबित भुगतान का रिकॉर्ड देखना नई खरीद की तुलना में अधिक उपयोगी हो सकता है। निवेश का फैसला केवल उत्साह में न लें और निकट भविष्य के जरूरी खर्च की रकम अलग रखें।

मेष राशि का लव राशिफल करीबी रिश्ते में साथ बिताने की इच्छा और अकेले रहने की जरूरत, दोनों के लिए जगह रखें। यदि साथी मिलने का प्रस्ताव दे, तो अपनी ऊर्जा और उपलब्धता साफ बताएं। कम समय की सहज मुलाकात भी अच्छी रह सकती है, बशर्ते दोनों पर लंबी बातचीत का दबाव न हो। शुक्र तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि और वक्री है। संबंधों की पुरानी अपेक्षाओं पर विचार उपयोगी हो सकता है, लेकिन केवल अपनापन महसूस होने से मतभेद समाप्त मान लेना ठीक नहीं। अविवाहित लोग किसी बातचीत को तुरंत प्रतिबद्धता का संकेत न समझें। परिवार में काम बांटते समय सहायता मांगें, सामने वाले से मन पढ़ने की अपेक्षा न रखें।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल थकान महसूस हो तो उसे इच्छाशक्ति की कमी मानकर खुद पर दबाव न बढ़ाएं। भोजन, पानी और नींद की सामान्य जरूरतों को पहले पूरा करें। लगातार स्क्रीन देखने वाले काम के बीच आंखों और शरीर को छोटा विराम दें। शाम को सक्रिय महसूस करने पर भी पूरा छूटा काम एक साथ न समेटें। हल्की सैर या सहज खिंचाव तभी करें जब शरीर सहज हो। मन भारी लगे तो भरोसेमंद व्यक्ति से साधारण बातचीत मददगार हो सकती है। परेशानी बनी रहे या रोजमर्रा का काम प्रभावित हो, तो योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहेगा।

शुभ अंक- 7 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:28 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- आज के लिए दो जरूरी काम चुनें, उनकी सामग्री पहले जुटाएं और बीच में विश्राम रखें। किसी साझा जिम्मेदारी की स्थिति संबंधित व्यक्ति को संक्षेप में बता दें, ताकि अनावश्यक अनुमान और दोहरा काम न बढ़े।