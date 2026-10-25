मेष राशि वालों के लिए आज क्या है खास? एक तरफ खर्च, दूसरी तरफ रिश्तों की चुनौती
आज का मेष राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों का करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, जबकि शाम को मेष राशि में गोचर करेगा। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।
Aries Horoscope 25 October 2026 Mesh Rashifal: आज पच्चीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के बारहवें भाव में रहेगा। जरूरी काम चुनकर करने और अतिरिक्त व्यस्तता घटाने से दिन संभालना आसान होगा। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के पहले भाव में आएगा, तब अपनी जरूरतों और अगले कदम पर ध्यान बढ़ सकता है। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण आराम, खर्च और पुराने दायित्वों की ठोस व्यवस्था मांगता है, नुकसान की आशंका नहीं। शुरुआत की सुस्ती को पूरे दिन का निष्कर्ष न बनाएं। योजनाओं में थोड़ी खाली जगह रखें, ताकि किसी अधूरे काम के कारण बाकी दिन अस्तव्यस्त न हो।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज में आज अपनी उपलब्ध क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लेना बेहतर रहेगा। यदि छुट्टी के दिन भी कार्यालय का काम करना हो, तो पहले तय करें कि कौन सा हिस्सा वास्तव में आज पूरा करना जरूरी है। अधूरी जानकारी के साथ किसी ग्राहक या सहकर्मी को अंतिम आश्वासन न दें। बुध तुला राशि के सातवें भाव में वक्री है, इसलिए साझा काम की पुरानी शर्तें और भेजे गए संदेश दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कठिन पाठ को छोटे हिस्सों में दोहराना लंबे समय तक बैठे रहने से अधिक व्यावहारिक हो सकता है। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर में अध्ययन की सुविधा या मार्गदर्शन उपयोगी हो सकता है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों के लिए भी समय निकालना होगा। अपनी तैयारी जांचने के लिए बिना सहायता कुछ प्रश्न हल करें।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
खर्च को जरूरी, स्थगित किए जा सकने वाले और केवल सुविधा वाले हिस्सों में बांटें। कोई घरेलू सामान लेना हो तो कीमत के साथ रखरखाव और वास्तविक इस्तेमाल भी देखें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह से मिलने वाली आर्थिक जानकारी और अपने जोखिम संबंधी निर्णय के बीच फर्क रखने को कहती है। परिचित की सफलता आपके लिए उसी विकल्प की उपयुक्तता साबित नहीं करती। लंबित भुगतान का रिकॉर्ड देखना नई खरीद की तुलना में अधिक उपयोगी हो सकता है। निवेश का फैसला केवल उत्साह में न लें और निकट भविष्य के जरूरी खर्च की रकम अलग रखें।
मेष राशि का लव राशिफल
करीबी रिश्ते में साथ बिताने की इच्छा और अकेले रहने की जरूरत, दोनों के लिए जगह रखें। यदि साथी मिलने का प्रस्ताव दे, तो अपनी ऊर्जा और उपलब्धता साफ बताएं। कम समय की सहज मुलाकात भी अच्छी रह सकती है, बशर्ते दोनों पर लंबी बातचीत का दबाव न हो। शुक्र तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि और वक्री है। संबंधों की पुरानी अपेक्षाओं पर विचार उपयोगी हो सकता है, लेकिन केवल अपनापन महसूस होने से मतभेद समाप्त मान लेना ठीक नहीं। अविवाहित लोग किसी बातचीत को तुरंत प्रतिबद्धता का संकेत न समझें। परिवार में काम बांटते समय सहायता मांगें, सामने वाले से मन पढ़ने की अपेक्षा न रखें।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
थकान महसूस हो तो उसे इच्छाशक्ति की कमी मानकर खुद पर दबाव न बढ़ाएं। भोजन, पानी और नींद की सामान्य जरूरतों को पहले पूरा करें। लगातार स्क्रीन देखने वाले काम के बीच आंखों और शरीर को छोटा विराम दें। शाम को सक्रिय महसूस करने पर भी पूरा छूटा काम एक साथ न समेटें। हल्की सैर या सहज खिंचाव तभी करें जब शरीर सहज हो। मन भारी लगे तो भरोसेमंद व्यक्ति से साधारण बातचीत मददगार हो सकती है। परेशानी बनी रहे या रोजमर्रा का काम प्रभावित हो, तो योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहेगा।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:28 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज के लिए दो जरूरी काम चुनें, उनकी सामग्री पहले जुटाएं और बीच में विश्राम रखें। किसी साझा जिम्मेदारी की स्थिति संबंधित व्यक्ति को संक्षेप में बता दें, ताकि अनावश्यक अनुमान और दोहरा काम न बढ़े।
क्या न करें- थोड़ी देर की उदासी या सुस्ती में पूरे दिन को खराब घोषित न करें। किसी मित्र के दबाव में खरीदारी, निवेश या ऐसा सामाजिक वादा न करें जिसे निभाने के लिए जरूरी आराम छोड़ना पड़े।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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