आज का मेष राशिफल (24 नवंबर): राहु पैसे कमाने के किसी नए रास्ते में अचानक रुचि जगाएंगे
Mesh Rashifal in hindi, आज का मेष राशिफल 24 नवंबर 2026: बचत और निवेश के लिए अच्छा दिन। लक्ष्य की मेहनत से पीछे हटने से सावधान। जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।
Aries Horoscope 23 November 2026, आज का मेष राशिफल: आज मन ऊंचा रहेगा और आपकी बात लोगों पर गहरा असर छोड़ेगी। घर की किसी चर्चा में आपकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। बचत जोड़ने और निवेश करने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। घर में किसी मेहमान के आने की संभावना है। उसके आने की चर्चा से घरेलू माहौल में हलचल होगी। अपनी जरूरतों के साथ परिवार की पसंद का भी ध्यान रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के पहले भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के दूसरे भाव में आएगा। शुरू का उत्साह आगे चलकर परिवार और धन की बातों से जुड़ेगा। संवेदनशीलता भी रहेगी, इसलिए किसी अपने के छोटे जवाब का असर देर तक मन पर होगा। भोजन के समय होने वाली बातचीत में घर की किसी जरूरत का जिक्र सामने आएगा।
आज का मेष राशिफल (24 नवंबर): राहु पैसे कमाने के किसी नए रास्ते में अचानक रुचि जगाएंगे
करियर राशिफल
लक्ष्य हासिल करने के लिए आज मेहनत ज्यादा करनी होगी। काम का वह हिस्सा ध्यान मांगेगा जिसे केवल अच्छी बातचीत से पूरा करना कठिन होगा। दफ्तर में अपनी बात रखने की क्षमता काम आएगी, लेकिन नतीजे आपके लगातार प्रयास से जुड़ेंगे। तुला राशि के सातवें भाव में मार्गी बुध साझेदार से संवाद और पढ़ाई की बात स्पष्ट करने में मदद देगा। कारोबारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने का समय शुभ है। घर में उसके सीखने को लेकर उत्साह रहेगा और शुरुआत को लेकर बातचीत सार्थक होगी। किसी विरोधी के साथ अटके मुद्दे को सुलझाने का भी सही समय है। मेल बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होगी। पढ़ाई या काम का कठिन हिस्सा पहले पूरा करें।
धन राशिफल
आज धन को संभालकर बढ़ाने का विषय प्रमुख रहेगा। बचत के लिए अलग रखी जाने वाली रकम और निवेश की दिशा पर आपकी सोच साफ होगी। किसी चीज को पाने की इच्छा तेज होगी, लेकिन हर इच्छा समान महत्व की महसूस नहीं होगी। कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में राहु लाभ की भूख बढ़ाएगा और आमदनी के किसी नए रास्ते में अचानक रुचि जगाएगा। इससे अवसरों की ओर ध्यान जाएगा, साथ ही जल्दी आगे बढ़ने की बेचैनी भी रहेगी। परिवार के खर्च का सवाल निवेश की चर्चा के साथ सामने आएगा। दोनों के बीच जगह बनाना आज के आर्थिक फैसले का हिस्सा होगा। केवल किसी परिचित के उत्साह पर बड़ी रकम लगाने से सावधान रहें। बचत की तय रकम अलग रखने के बाद ही नई योजना पर विचार करें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बोली सबसे बड़ी ताकत होगी। जिस बात को लेकर दूरी महसूस हो रही थी, उसे सामने रखने का रास्ता मिलेगा। अपने लोगों के साथ मेल बढ़ाने का प्रयास सफल होगा। विरोध रखने वाले व्यक्ति से भी बात सुलझाने का अवसर रहेगा। जीवनसाथी के साथ घर के माहौल पर चर्चा होगी और अपनी अपेक्षा बताना सहज लगेगा। संभावित मेहमान की बात परिवार को कुछ देर एक साथ बैठाएगी। रिश्तेदारों से बातचीत में अपनापन रहेगा। किसी पुराने मतभेद को उठाते समय आपका ढंग बातचीत की दिशा तय करेगा। आज सुलह की शुरुआत केवल औपचारिकता जैसी महसूस नहीं होगी। सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद अपना पक्ष रखें।
सेहत राशिफल
मन का उत्साह दिन को सक्रिय रखेगा। फिर भी लगातार काम करने पर थकान महसूस होने की संभावना है। खानपान परिवार की दिनचर्या का अहम हिस्सा रहेगा और खाने के समय अपनी पसंद का ध्यान जाएगा। भावनात्मक संवेदनशीलता के कारण किसी बातचीत को बार-बार सोचने का मन होगा। घर में सहज माहौल मिलने पर यह खिंचाव हल्का लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का संकेत किसी खास परेशानी का दावा नहीं करता। काम और आराम का क्रम तय रहने पर ऊर्जा संभालना आसान रहेगा। भोजन के लिए तय समय निकालें। दिन के अंत में परिवार के बीच बैठकर मन हल्का होगा।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जिस अपने से दूरी है, उससे बातचीत की शुरुआत करें।
क्या न करें
मेहनत मांगने वाले काम को केवल अपनी बातों के भरोसे अधूरा न छोड़ें।
कल का राशिफल
कल साहस बढ़ेगा और छोटी यात्रा की संभावना है। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। वाहन खरीद टालें। सेहत पर ध्यान दें। जीवनसाथी से तीखी बहस के कारण तनाव रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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