Mesh Rashifal in hindi, आज का मेष राशिफल 24 नवंबर 2026: बचत और निवेश के लिए अच्छा दिन। लक्ष्य की मेहनत से पीछे हटने से सावधान। जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

Aries Horoscope 23 November 2026, आज का मेष राशिफल: आज मन ऊंचा रहेगा और आपकी बात लोगों पर गहरा असर छोड़ेगी। घर की किसी चर्चा में आपकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। बचत जोड़ने और निवेश करने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। घर में किसी मेहमान के आने की संभावना है। उसके आने की चर्चा से घरेलू माहौल में हलचल होगी। अपनी जरूरतों के साथ परिवार की पसंद का भी ध्यान रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के पहले भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के दूसरे भाव में आएगा। शुरू का उत्साह आगे चलकर परिवार और धन की बातों से जुड़ेगा। संवेदनशीलता भी रहेगी, इसलिए किसी अपने के छोटे जवाब का असर देर तक मन पर होगा। भोजन के समय होने वाली बातचीत में घर की किसी जरूरत का जिक्र सामने आएगा।

आज का मेष राशिफल (24 नवंबर): राहु पैसे कमाने के किसी नए रास्ते में अचानक रुचि जगाएंगे करियर राशिफल लक्ष्य हासिल करने के लिए आज मेहनत ज्यादा करनी होगी। काम का वह हिस्सा ध्यान मांगेगा जिसे केवल अच्छी बातचीत से पूरा करना कठिन होगा। दफ्तर में अपनी बात रखने की क्षमता काम आएगी, लेकिन नतीजे आपके लगातार प्रयास से जुड़ेंगे। तुला राशि के सातवें भाव में मार्गी बुध साझेदार से संवाद और पढ़ाई की बात स्पष्ट करने में मदद देगा। कारोबारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने का समय शुभ है। घर में उसके सीखने को लेकर उत्साह रहेगा और शुरुआत को लेकर बातचीत सार्थक होगी। किसी विरोधी के साथ अटके मुद्दे को सुलझाने का भी सही समय है। मेल बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होगी। पढ़ाई या काम का कठिन हिस्सा पहले पूरा करें।

धन राशिफल आज धन को संभालकर बढ़ाने का विषय प्रमुख रहेगा। बचत के लिए अलग रखी जाने वाली रकम और निवेश की दिशा पर आपकी सोच साफ होगी। किसी चीज को पाने की इच्छा तेज होगी, लेकिन हर इच्छा समान महत्व की महसूस नहीं होगी। कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में राहु लाभ की भूख बढ़ाएगा और आमदनी के किसी नए रास्ते में अचानक रुचि जगाएगा। इससे अवसरों की ओर ध्यान जाएगा, साथ ही जल्दी आगे बढ़ने की बेचैनी भी रहेगी। परिवार के खर्च का सवाल निवेश की चर्चा के साथ सामने आएगा। दोनों के बीच जगह बनाना आज के आर्थिक फैसले का हिस्सा होगा। केवल किसी परिचित के उत्साह पर बड़ी रकम लगाने से सावधान रहें। बचत की तय रकम अलग रखने के बाद ही नई योजना पर विचार करें।

लव राशिफल रिश्तों में आपकी बोली सबसे बड़ी ताकत होगी। जिस बात को लेकर दूरी महसूस हो रही थी, उसे सामने रखने का रास्ता मिलेगा। अपने लोगों के साथ मेल बढ़ाने का प्रयास सफल होगा। विरोध रखने वाले व्यक्ति से भी बात सुलझाने का अवसर रहेगा। जीवनसाथी के साथ घर के माहौल पर चर्चा होगी और अपनी अपेक्षा बताना सहज लगेगा। संभावित मेहमान की बात परिवार को कुछ देर एक साथ बैठाएगी। रिश्तेदारों से बातचीत में अपनापन रहेगा। किसी पुराने मतभेद को उठाते समय आपका ढंग बातचीत की दिशा तय करेगा। आज सुलह की शुरुआत केवल औपचारिकता जैसी महसूस नहीं होगी। सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद अपना पक्ष रखें।

सेहत राशिफल मन का उत्साह दिन को सक्रिय रखेगा। फिर भी लगातार काम करने पर थकान महसूस होने की संभावना है। खानपान परिवार की दिनचर्या का अहम हिस्सा रहेगा और खाने के समय अपनी पसंद का ध्यान जाएगा। भावनात्मक संवेदनशीलता के कारण किसी बातचीत को बार-बार सोचने का मन होगा। घर में सहज माहौल मिलने पर यह खिंचाव हल्का लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का संकेत किसी खास परेशानी का दावा नहीं करता। काम और आराम का क्रम तय रहने पर ऊर्जा संभालना आसान रहेगा। भोजन के लिए तय समय निकालें। दिन के अंत में परिवार के बीच बैठकर मन हल्का होगा।

शुभ अंक १

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जिस अपने से दूरी है, उससे बातचीत की शुरुआत करें।

क्या न करें मेहनत मांगने वाले काम को केवल अपनी बातों के भरोसे अधूरा न छोड़ें।