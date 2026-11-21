Mesh Rashifal in hindi, Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 22 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Aries Horoscope 22 November 2026 Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल: जीवनसाथी के साथ आज अच्छा तालमेल रहेगा और दिन भर की मेहनत पूरी होने का संतोष मिलेगा। जिस काम को लेकर आप अपने हिस्से की खुशी टाल रहे थे, आज उसमें आगे बढ़ने का भरोसा रहेगा। अपनी बात कहते समय आवाज में दम होगा, हालांकि किसी करीबी की छोटी टिप्पणी मन को जल्दी छुएगी। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे उत्साह ऊंचा होगा और अपनी जरूरतों पर आपका ध्यान रहेगा। दिन का केंद्र आप खुद होंगे, इसलिए दूसरों के बीच अपनी भूमिका भी साफ दिखाई देगी। कामकाज में आत्मविश्वास का लाभ मिलने के योग हैं। घर लौटते समय मन में केवल अगली जिम्मेदारी की चिंता नहीं रहेगी, किए हुए काम का सुख भी रहेगा। किसी अपने से दिन की बात साझा करना अच्छा लगेगा। अधूरी इच्छा को लेकर जो खिंचाव था, उसकी जगह आज संतोष का भाव मजबूत होगा।

एक नजर में: पढ़ाई और काम में संतोष के लिए अच्छा दिन। शौक के बढ़ते खर्च से सावधान।

आज का मेष राशिफल (22 नवंबर): ध्यान दें खर्च कमाई पर न पड़े भारी करियर राशिफल विद्यार्थी आज ईमानदारी से पढ़ेंगे और पढ़ते समय एकाग्रता अच्छी रहेगी। किताब सामने होने पर बार बार उठने का मन कम होगा। किसी विषय को समझने में लगाया गया समय उपयोगी साबित होने के योग हैं। सिंह राशि के पांचवें भाव में गुरु पढ़ाई और रचनात्मक काम को मजबूती देगा। नई सोच साफ होगी और अच्छी सलाह की उपयोगिता समझ आएगी। नौकरी करने वालों के काम से वरिष्ठों के संतुष्ट होने के संकेत हैं। अपनी जिम्मेदारी बताते समय झिझक कम रहेगी। कारोबार करने वालों का आत्मविश्वास मजबूत होगा और अच्छे धनलाभ की संभावना है। रोज के काम में भी अपनी क्षमता का भरोसा दिखाई देगा। किसी नई तरकीब पर सोच रहे हैं तो उसका उपयोग साफ समझ आएगा। पढ़ाई का कठिन हिस्सा दिन की पहली उपलब्धि बन सकता है। आज एक तय काम पूरा करके ही दूसरा काम हाथ में लें।

धन राशिफल कारोबार की कमाई के लिए दिन अच्छा है। मेहनत के बदले मिलने वाले धन को लेकर उम्मीद मजबूत रहेगी और आय में संतोषजनक सुधार के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम की आर्थिक उपयोगिता समझ आएगी, हालांकि अलग से बढ़ोतरी का पक्का संकेत नहीं है। शुक्र आज कन्या राशि के छठे भाव से तुला राशि के सातवें भाव में जाएगा। इससे स्नेह जताने और सुख सुविधा पर खर्च की इच्छा रहेगी। किसी अपने को खुश करने की चाह खरीदारी की ओर खींचेगी। चेतावनी साफ है, शौक का खर्च कमाई की खुशी पर भारी न होने दें। घर के उपयोग की चीज और केवल मन लुभाने वाली चीज का फर्क आज साफ रखना काम आएगा।

लव राशिफल दांपत्य में अपनापन रहेगा और आप जीवनसाथी के काम में सहयोग करेंगे। घर की कोई जिम्मेदारी साझा करने पर बातचीत सहज होगी। अपनी व्यस्तता बताते हुए भी साथी के लिए जगह रहेगी। दिन का अच्छा अनुभव घर आकर बताने की इच्छा होगी और साथ बैठने का समय सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोसी या रिश्तेदार की ओर से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। किसी परिचित के जरिए रिश्ते की चर्चा आगे बढ़ सकती है, मगर इसे तय परिणाम न मानें। परिवार में आपके मन की बात को स्थान मिलेगा। पढ़ने वाले बच्चों के साथ बातचीत में उनकी कोशिश दिखाई देगी। आज रिश्ते का सुख बड़े आयोजन से अधिक रोज की भागीदारी में रहेगा। साथी जिस काम में हाथ बंटाने को कहे, उसके लिए कुछ समय अलग रखें।

सेहत राशिफल मन में उत्साह रहेगा और दिन के काम संभालने की इच्छा बनी रहेगी। भावनात्मक संवेदनशीलता भी अधिक होगी, इसलिए प्रशंसा अच्छी लगेगी और रूखी बात देर तक याद रहेगी। काम पूरा होने का संतोष मानसिक हल्कापन देगा। व्यस्त दिन में अपनी ऊर्जा का अंदाजा लगाना उपयोगी रहेगा। सेहत को लेकर किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। रोज की लय बनाए रखने से सहजता रहने की संभावना है। शाम को घर के शांत माहौल में बैठना अच्छा लगेगा। दिन भर की बातचीत से हटकर थोड़ी देर अपने लिए निकालें।

शुभ अंक-१

शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- पढ़ाई या रचनात्मक काम के लिए एक निश्चित बैठक रखें। पूरा किया हुआ हिस्सा मन को संतोष देगा।