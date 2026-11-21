आज का मेष राशिफल (22 नवंबर): ध्यान दें खर्च कमाई पर न पड़े भारी
Mesh Rashifal in hindi, Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 22 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope 22 November 2026 Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल: जीवनसाथी के साथ आज अच्छा तालमेल रहेगा और दिन भर की मेहनत पूरी होने का संतोष मिलेगा। जिस काम को लेकर आप अपने हिस्से की खुशी टाल रहे थे, आज उसमें आगे बढ़ने का भरोसा रहेगा। अपनी बात कहते समय आवाज में दम होगा, हालांकि किसी करीबी की छोटी टिप्पणी मन को जल्दी छुएगी। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे उत्साह ऊंचा होगा और अपनी जरूरतों पर आपका ध्यान रहेगा। दिन का केंद्र आप खुद होंगे, इसलिए दूसरों के बीच अपनी भूमिका भी साफ दिखाई देगी। कामकाज में आत्मविश्वास का लाभ मिलने के योग हैं। घर लौटते समय मन में केवल अगली जिम्मेदारी की चिंता नहीं रहेगी, किए हुए काम का सुख भी रहेगा। किसी अपने से दिन की बात साझा करना अच्छा लगेगा। अधूरी इच्छा को लेकर जो खिंचाव था, उसकी जगह आज संतोष का भाव मजबूत होगा।
एक नजर में: पढ़ाई और काम में संतोष के लिए अच्छा दिन। शौक के बढ़ते खर्च से सावधान।
आज का मेष राशिफल (22 नवंबर): ध्यान दें खर्च कमाई पर न पड़े भारी
करियर राशिफल
विद्यार्थी आज ईमानदारी से पढ़ेंगे और पढ़ते समय एकाग्रता अच्छी रहेगी। किताब सामने होने पर बार बार उठने का मन कम होगा। किसी विषय को समझने में लगाया गया समय उपयोगी साबित होने के योग हैं। सिंह राशि के पांचवें भाव में गुरु पढ़ाई और रचनात्मक काम को मजबूती देगा। नई सोच साफ होगी और अच्छी सलाह की उपयोगिता समझ आएगी। नौकरी करने वालों के काम से वरिष्ठों के संतुष्ट होने के संकेत हैं। अपनी जिम्मेदारी बताते समय झिझक कम रहेगी। कारोबार करने वालों का आत्मविश्वास मजबूत होगा और अच्छे धनलाभ की संभावना है। रोज के काम में भी अपनी क्षमता का भरोसा दिखाई देगा। किसी नई तरकीब पर सोच रहे हैं तो उसका उपयोग साफ समझ आएगा। पढ़ाई का कठिन हिस्सा दिन की पहली उपलब्धि बन सकता है। आज एक तय काम पूरा करके ही दूसरा काम हाथ में लें।
धन राशिफल
कारोबार की कमाई के लिए दिन अच्छा है। मेहनत के बदले मिलने वाले धन को लेकर उम्मीद मजबूत रहेगी और आय में संतोषजनक सुधार के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम की आर्थिक उपयोगिता समझ आएगी, हालांकि अलग से बढ़ोतरी का पक्का संकेत नहीं है। शुक्र आज कन्या राशि के छठे भाव से तुला राशि के सातवें भाव में जाएगा। इससे स्नेह जताने और सुख सुविधा पर खर्च की इच्छा रहेगी। किसी अपने को खुश करने की चाह खरीदारी की ओर खींचेगी। चेतावनी साफ है, शौक का खर्च कमाई की खुशी पर भारी न होने दें। घर के उपयोग की चीज और केवल मन लुभाने वाली चीज का फर्क आज साफ रखना काम आएगा।
लव राशिफल
दांपत्य में अपनापन रहेगा और आप जीवनसाथी के काम में सहयोग करेंगे। घर की कोई जिम्मेदारी साझा करने पर बातचीत सहज होगी। अपनी व्यस्तता बताते हुए भी साथी के लिए जगह रहेगी। दिन का अच्छा अनुभव घर आकर बताने की इच्छा होगी और साथ बैठने का समय सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोसी या रिश्तेदार की ओर से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। किसी परिचित के जरिए रिश्ते की चर्चा आगे बढ़ सकती है, मगर इसे तय परिणाम न मानें। परिवार में आपके मन की बात को स्थान मिलेगा। पढ़ने वाले बच्चों के साथ बातचीत में उनकी कोशिश दिखाई देगी। आज रिश्ते का सुख बड़े आयोजन से अधिक रोज की भागीदारी में रहेगा। साथी जिस काम में हाथ बंटाने को कहे, उसके लिए कुछ समय अलग रखें।
सेहत राशिफल
मन में उत्साह रहेगा और दिन के काम संभालने की इच्छा बनी रहेगी। भावनात्मक संवेदनशीलता भी अधिक होगी, इसलिए प्रशंसा अच्छी लगेगी और रूखी बात देर तक याद रहेगी। काम पूरा होने का संतोष मानसिक हल्कापन देगा। व्यस्त दिन में अपनी ऊर्जा का अंदाजा लगाना उपयोगी रहेगा। सेहत को लेकर किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। रोज की लय बनाए रखने से सहजता रहने की संभावना है। शाम को घर के शांत माहौल में बैठना अच्छा लगेगा। दिन भर की बातचीत से हटकर थोड़ी देर अपने लिए निकालें।
शुभ अंक-१
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- पढ़ाई या रचनात्मक काम के लिए एक निश्चित बैठक रखें। पूरा किया हुआ हिस्सा मन को संतोष देगा।
क्या न करें- किसी करीबी की छोटी टिप्पणी पर तुरंत तीखा जवाब न दें। आज बात दिल पर जल्दी लगेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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