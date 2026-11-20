मेष राशिफल (20 नवंबर 2026): पैसे से जुड़ा अधीर फैसला आज भारी पड़ सकता है
रिश्ते का आज का प्रमुख विषय अपनापन रहेगा, किसी बड़े फैसले की चर्चा पीछे रहेगी। साथी से अपनी जरूरत एक सीधे वाक्य में कहें।
घर में आज आपको किसी अपने का सहारा चाहिए होगा। मन की बात कहने के लिए परिचित चेहरा खोजेंगे और रोज के फैसलों में भी भरोसा कुछ कम रहेगा। शुक्रवार को घर की आत्मीय बातचीत आपके लिए खास होगी। बाहर की व्यस्तता से लौटकर कुछ देर अकेले बैठने की इच्छा भी रहेगी। परिवार के बीच रहते हुए भी मन को अपने हिस्से की शांति चाहिए होगी। किसी बात पर तुरंत जवाब देने का उत्साह कम होगा। इसे लेकर भीतर खींचतान रहेगी, क्योंकि जिम्मेदारियां अपनी जगह बनी रहेंगी। आज की स्पष्ट चेतावनी खर्च और जल्दबाजी से जुड़ी है। नुकसान की संभावना है, इसलिए पैसे से जुड़ा अधीर फैसला भारी पड़ सकता है। दिन का स्वर धीमा रहेगा और भावनात्मक सहारे की जरूरत बारबार महसूस होगी।
मेष राशि आज करियर कैसा है
दफ्तर में अपनी बात रखने से पहले मन में संकोच होगा। वृश्चिक राशि के आठवें भाव में सूर्य वरिष्ठों के अधिकार और आपके आत्मसम्मान का विषय सामने रखेगा। किसी जिम्मेदारी पर चर्चा में आपको अपने काम की कद्र का सवाल अधिक महसूस होगा। हालांकि इससे पद या वेतन में बदलाव का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता। कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं, लेकिन उससे उम्मीद जैसा लाभ मिलने की संभावना कमजोर है। सफर में समय लगाने और उसके प्रतिफल के बीच अंतर रह सकता है। विद्यार्थियों का समय पढ़ाई से हटकर ऐसी गतिविधियों में बीतेगा जिनसे तैयारी आगे नहीं बढ़ेगी। सिंह राशि के पांचवें भाव में केतु पढ़ाई या रचनात्मक काम से मन हटने और बीच में छोड़ देने का भाव देगा। आज पढ़ने बैठें तो एक छोटा पाठ पूरा करने का लक्ष्य रखें।
मेष राशि आज धन कैसा है
आमदनी के मुकाबले खर्च अधिक रहने के संकेत हैं। घर की जरूरतों पर पैसा निकलने के बाद अपनी पसंद का खर्च भी आकर्षित करेगा, जबकि मन पहले से दबाव में रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के बारहवें भाव में रहेगा, जिससे खर्च का विषय और आराम की जरूरत साथ उभरेंगे। खर्च करने के बाद संतोष कम मिलने की संभावना है। किसी आर्थिक फैसले में नुकसान का संकेत होने से आज लाभ की उम्मीद पर निर्भर रहना ठीक नहीं बैठेगा। कारोबारी यात्रा का खर्च भी उसके संभावित नतीजे के साथ तौलना होगा। फिलहाल जेब से निकलती रकम दिन का बड़ा विषय रहेगी। गैरजरूरी खरीद को अगले दिन तक रोक दें।
मेष राशि आज लवलाइफ कैसी है
जीवनसाथी के साथ बातचीत में आपकी भावनात्मक जरूरत साफ होगी। आपको लगेगा कि सामने वाला कुछ देर आपकी बात सुने और मन का बोझ समझे। साथी की नाराजगी की संभावना भी है, जिससे अपेक्षित सहारा मिलने में रुकावट महसूस होगी। घर में रोजमर्रा का छोटा सवाल भी आज मन पर देर तक रहेगा। अपने लिए कुछ समय चाहने और परिवार के पास बैठने की इच्छा के बीच खींचतान होगी। आत्मविश्वास कम रहने से दूसरे की बात का असर अधिक होगा।
मेष राशि आज हेल्थ कैसी है
थकान महसूस होने के संकेत हैं और दिन की भागदौड़ के बाद आराम की जरूरत बढ़ेगी। मन का दबाव भी सुस्ती जैसा अनुभव करा सकता है। भोजन के मामले में सावधानी रखने वाला दिन है। स्वाद के उत्साह में अपने लिए अनुपयुक्त चीज चुनना परेशानी बढ़ा सकता है। अकेले कुछ देर बैठने की इच्छा रहेगी, खासकर जब दिनभर कई लोगों के बीच रहना पड़े। आराम मिलने पर भीतर की बेचैनी हल्की पड़ने के संकेत हैं। आज जल्दी सोना राहत देगा।
क्या करें
घर के किसी भरोसेमंद सदस्य से मन की बात कहें।
क्या न करें
उदास मन में किसी काम को बीच में छोड़ने की घोषणा न करें।
कल का राशिफल
कल खर्च आमदनी से आगे रहने के संकेत हैं। जीवनसाथी से बातचीत में कड़वाहट की संभावना रहेगी। निवेश का दिन अनुकूल नहीं है और सेहत पर भी ध्यान देना होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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