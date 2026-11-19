आज का मेष राशिफल (19 नवंबर): आज वक्री शनि महसूस कराएंगे खर्च का वजन
Mesh Rashifal in hindi, Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 19 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope 19 November 2026 Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल: आज किया गया निवेश आगे किसी कठिन जरूरत में आपका सहारा बनेगा। पैसे को भविष्य की सुरक्षा से जोड़ने के लिए दिन बहुत शुभ है। घर के रोज के खर्चों से आगे की सोच बनेगी और बचत को सही जगह लगाने में रुचि रहेगी। कोई अधूरी जिम्मेदारी भी ध्यान खींचेगी। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि के कारण साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इससे खर्च और अधूरे काम का वजन महसूस होगा। दिन का काम जल्दी समेटने पर राहत होगी। घर में अचानक मेहमान आने की संभावना है। उनके आने से रोज की लय बदलेगी, मगर अपनापन भी बढ़ेगा। स्वागत के दौरान हुई बातचीत में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। आज सुखद मेलजोल और अपनी जिम्मेदारियों के बीच समय बांटना दिन का खास विषय रहेगा। अपने लिए खाली रखा समय भी काम आएगा।
एक नजर में: भविष्य की सुरक्षा वाले निवेश के लिए अच्छा दिन। जरूरत से ज्यादा मेहनत से सावधान।
आज का मेष राशिफल (19 नवंबर): आज वक्री शनि महसूस कराएंगे खर्च का वजन
करियर राशिफल
काम के दौरान लोगों से संपर्क उपयोगी रहेगा। दफ्तर के साथी से बातचीत में सहजता होगी और अपनी बात समझाने का अच्छा अवसर मिलेगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे मित्रों से मेलजोल होगा और किसी दोस्त की अच्छी खबर मन खुश करेगी। आमदनी से जुड़ी बातचीत के लिए भी दिन अनुकूल है। पढ़ाई में उत्साह रहेगा, हालांकि मन बारबार लोगों से जुड़ने की ओर जाएगा। सिंह राशि के पांचवें भाव में मार्गी मंगल जोश देगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट भी रहेगी। किसी विषय को जल्दी समझ लेने की अधीरता महसूस होगी। पढ़ते समय एक तय हिस्से पर टिके रहें।
धन राशिफल
निवेश आज की सबसे मजबूत बात है। लंबे समय की जरूरत को ध्यान में रखकर पैसा लगाने के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल है। इस फैसले की उपयोगिता आगे कठिन समय में सामने आएगी। धन को लेकर बातचीत में आपकी आवाज भरोसा पैदा करेगी। खर्च का पक्ष भी मौजूद रहेगा, इसलिए बचत करने की इच्छा के साथ भुगतान की जिम्मेदारी महसूस होगी। किसी पुराने अधूरे काम पर पैसा लगने की संभावना है। घर में मेहमान आने पर आतिथ्य का खर्च भी जुड़ सकता है। उपलब्ध रकम में से निवेश का हिस्सा पहले अलग कर लें। तुरंत बड़े लाभ की उम्मीद आज के संकेत का हिस्सा नहीं है।
लव राशिफल
आपकी बोली में मिठास रहेगी और सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुनेगा। विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के लिए आपका बातचीत का अंदाज आकर्षण बनेगा। प्रेम संबंधों में भाव व्यक्त करना सहज होगा। जीवनसाथी के साथ रोजमर्रा की चर्चा में भी अपनापन रहेगा। घर आए मेहमानों से बातचीत परिवार को एक साथ बैठने का अवसर देगी। किसी मित्र की अच्छी खबर अपनी खुशी जैसी लगेगी। बच्चों या प्रियजन की बात पर उत्साह अधिक रहेगा, मगर छोटी असहमति पर झुंझलाहट भी उभरेगी। उस क्षण आपकी मीठी भाषा का महत्व बढ़ेगा। सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद जवाब दें। परिवार का साथ आज दिन की थकान हल्की करेगा।
सेहत राशिफल
दिन का उत्साह आपको अपनी क्षमता से ज्यादा काम उठाने की ओर ले जाएगा। सेहत के लिहाज से अधिक मेहनत ठीक नहीं रहेगी। अधूरी नींद का असर काम के बीच सुस्ती के रूप में महसूस हो सकता है। मेहमानों और मेलजोल के कारण आराम का समय पीछे जाने की संभावना है। काम पूरा होने की राहत मिलेगी, पर उसके बाद भी लगातार व्यस्त रहने की इच्छा बनी रहेगी। स्पष्ट चेतावनी है कि थकान महसूस होने पर भी काम खींचना परेशानी बढ़ा सकता है। अपने कार्यक्रम में विश्राम का एक तय अंतराल रखें। आज शरीर की सहज गति के साथ चलना अधिक अनुकूल रहेगा।
शुभ अंक: १
शुभ रंग: लाल
शुभ मुहूर्त: अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें: भविष्य की जरूरत के लिए निवेश का उद्देश्य साफ लिख लें।
क्या न करें: एक ही दिन में सारे अधूरे काम उठाकर आराम का समय खत्म न करें।
कल का राशिफल
कल आत्मविश्वास कुछ कम रहेगा और भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी। खर्च आमदनी से ऊपर रहने की संभावना है। जीवनसाथी की नाराजगी उभर सकती है और पढ़ाई में ध्यान भटकेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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