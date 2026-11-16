मेष राशिफल 17 नवंबर: आने वाले पैसे की बात देगी उत्साह
Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 17 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope 17 November 2026 Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल: आज लिया गया सोचासमझा फैसला आपके काम को आगे रखेगा और समाज में सम्मान मिलेगा। यह सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है। कारोबार में अलग स्रोतों से अधिक ऑर्डर मिलने के योग हैं। इसके साथ अपने ही आकलन पर भरोसा कुछ डगमगाएगा। कोई बात तय करने के बाद मन दोबारा उसी पर लौटेगा। खुशी और उलझन साथ रहेंगी, इसलिए दिन के कुछ हिस्से साधारण भी लगेंगे। बाहर मिली सराहना और भीतर उठते सवालों का यह फर्क आज साफ महसूस होगा। परिचितों के बीच आपकी बात का मान रहेगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि के साथ साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इससे अधूरी जिम्मेदारी का वजन महसूस होगा और खर्च या आराम का विषय बारबार ध्यान खींचेगा। पहले से अटका काम जल्दी निपटने पर दिन हल्का लगेगा। वृश्चिक राशि के आठवें भाव में सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में रखेगा। किसी वरिष्ठ के सामने अपनी भूमिका की अहमियत महसूस होगी। सम्मान मिलने के बावजूद हर सवाल को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ना उलझन बढ़ाएगा। महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले थोड़ा ठहरना आज उपयोगी रहेगा।
मेष राशिफल 17 नवंबर: आने वाले पैसे की बात देगी उत्साह
एक नजर में: काम में पहचान के लिए अच्छा दिन। फैसलों में अपनी उलझन से सावधान।
करियर राशिफल
दफ्तर में आपके सामने आया काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के दसवें भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। पहले हिस्से में काम पर नजर पड़ेगी, फिर संपर्क और मित्रों से मेलजोल का महत्व बढ़ेगा। किसी मित्र की अच्छी खबर से मन खुश होगा। कारोबार में अलग संपर्कों से काम आने की संभावना है। एक ही जगह से जवाब मिलने की प्रतीक्षा पूरे दिन का विषय नहीं रहेगी। नौकरी में अपनी जिम्मेदारी सामने रखने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठों की मौजूदगी में बात करते समय आत्मसम्मान का भाव प्रबल होगा। पढ़ाई में किसी निर्णय को लेकर असमंजस रहेगा, खासकर जब दो राय एक साथ सामने हों। सीखी हुई बात दोहराने में मन अधिक टिकेगा। आज की पहचान आगे की दिशा पर सोचने का उत्साह देगी, हालांकि किसी बड़े करियर नतीजे की घोषणा का संकेत नहीं है।
धन राशिफल
नए ऑर्डर की संभावना कारोबार की आमदनी के लिए अच्छी उम्मीद बनाएगी। संपर्कों से आर्थिक अवसरों की बात सामने आ सकती है। आज काम में सोच समझकर लिया गया जोखिम अनुकूल है, लेकिन अपने अनुमान को लेकर अस्थिरता भी रहेगी। यही वजह है कि लाभ की संभावना और मन का भरोसा एक जैसी गति से आगे नहीं बढ़ेंगे। खर्च का दबाव दिन की खुशी के बीच अपनी जगह बनाए रखेगा। अधूरी जिम्मेदारी से जुड़ी जरूरत ध्यान मांगेगी। आने वाले पैसे की चर्चा उत्साह देगी, पर वास्तविक रकम को लेकर पक्की धारणा बनाना ठीक नहीं होगा। आर्थिक फैसले पर अंतिम सहमति देने से पहले अपनी जरूरत स्पष्ट कर लें।
लव राशिफल
मित्रों के साथ बातचीत दिन को खुशनुमा बनाएगी। किसी परिचित की अच्छी खबर सुनकर अपनी चिंता कुछ देर पीछे रहेगी। परिवार में सम्मान मिलने से अपनापन बढ़ेगा और अपनी बात कहने में सहजता होगी। फिर भी मन की उलझन किसी बातचीत को बीच में रोक देगी। साथी से बात करते हुए कभी निकटता, कभी अपने विचारों में खोए रहने का अनुभव होगा। सामने वाला क्या सोच रहा है, इसे लेकर अनुमान अधिक होंगे। आज रिश्ते में सबसे स्पष्ट बात यही रहेगी कि आपका मन आश्वासन चाहेगा। अपनी दुविधा एक सीधे वाक्य में कहें।
सेहत राशिफल
आराम और नींद का विषय आज खास ध्यान खींचेगा। अधूरा काम मन में चलता रहने से विश्राम का समय छोटा लग सकता है। व्यस्तता के बीच थकावट महसूस होने की संभावना है। किसी खास बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन दिन भर की मानसिक उठापटक ऊर्जा पर असर डाल सकती है। काम जल्दी समेट पाने पर राहत का अनुभव होगा। दिन के अंत में खाली समय मिलने का विचार ही मन को सहज करेगा। आज अपने आराम का एक तय हिस्सा बचाकर रखें।
शुभ अंक- २
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- सबसे पुरानी अधूरी जिम्मेदारी पहले पूरी करें।
क्या न करें- क्षणभर की उलझन में किसी महत्वपूर्ण फैसले पर तुरंत हामी न भरें।
कल का राशिफल
कल आमदनी खर्च संभालेगी और कारोबार औसत रहेगा। प्रेम में सुधार की संभावना है। लंबी यात्रा रद्द होगी। पढ़ाई में सहपाठी मदद करेगा। घर खरीदने की योजना टालना अनुकूल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र