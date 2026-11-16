Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 17 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Aries Horoscope 17 November 2026 Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल: आज लिया गया सोचासमझा फैसला आपके काम को आगे रखेगा और समाज में सम्मान मिलेगा। यह सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है। कारोबार में अलग स्रोतों से अधिक ऑर्डर मिलने के योग हैं। इसके साथ अपने ही आकलन पर भरोसा कुछ डगमगाएगा। कोई बात तय करने के बाद मन दोबारा उसी पर लौटेगा। खुशी और उलझन साथ रहेंगी, इसलिए दिन के कुछ हिस्से साधारण भी लगेंगे। बाहर मिली सराहना और भीतर उठते सवालों का यह फर्क आज साफ महसूस होगा। परिचितों के बीच आपकी बात का मान रहेगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि के साथ साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इससे अधूरी जिम्मेदारी का वजन महसूस होगा और खर्च या आराम का विषय बारबार ध्यान खींचेगा। पहले से अटका काम जल्दी निपटने पर दिन हल्का लगेगा। वृश्चिक राशि के आठवें भाव में सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में रखेगा। किसी वरिष्ठ के सामने अपनी भूमिका की अहमियत महसूस होगी। सम्मान मिलने के बावजूद हर सवाल को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ना उलझन बढ़ाएगा। महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले थोड़ा ठहरना आज उपयोगी रहेगा।

मेष राशिफल 17 नवंबर: आने वाले पैसे की बात देगी उत्साह एक नजर में: काम में पहचान के लिए अच्छा दिन। फैसलों में अपनी उलझन से सावधान।

करियर राशिफल दफ्तर में आपके सामने आया काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के दसवें भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। पहले हिस्से में काम पर नजर पड़ेगी, फिर संपर्क और मित्रों से मेलजोल का महत्व बढ़ेगा। किसी मित्र की अच्छी खबर से मन खुश होगा। कारोबार में अलग संपर्कों से काम आने की संभावना है। एक ही जगह से जवाब मिलने की प्रतीक्षा पूरे दिन का विषय नहीं रहेगी। नौकरी में अपनी जिम्मेदारी सामने रखने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठों की मौजूदगी में बात करते समय आत्मसम्मान का भाव प्रबल होगा। पढ़ाई में किसी निर्णय को लेकर असमंजस रहेगा, खासकर जब दो राय एक साथ सामने हों। सीखी हुई बात दोहराने में मन अधिक टिकेगा। आज की पहचान आगे की दिशा पर सोचने का उत्साह देगी, हालांकि किसी बड़े करियर नतीजे की घोषणा का संकेत नहीं है।

धन राशिफल नए ऑर्डर की संभावना कारोबार की आमदनी के लिए अच्छी उम्मीद बनाएगी। संपर्कों से आर्थिक अवसरों की बात सामने आ सकती है। आज काम में सोच समझकर लिया गया जोखिम अनुकूल है, लेकिन अपने अनुमान को लेकर अस्थिरता भी रहेगी। यही वजह है कि लाभ की संभावना और मन का भरोसा एक जैसी गति से आगे नहीं बढ़ेंगे। खर्च का दबाव दिन की खुशी के बीच अपनी जगह बनाए रखेगा। अधूरी जिम्मेदारी से जुड़ी जरूरत ध्यान मांगेगी। आने वाले पैसे की चर्चा उत्साह देगी, पर वास्तविक रकम को लेकर पक्की धारणा बनाना ठीक नहीं होगा। आर्थिक फैसले पर अंतिम सहमति देने से पहले अपनी जरूरत स्पष्ट कर लें।

लव राशिफल मित्रों के साथ बातचीत दिन को खुशनुमा बनाएगी। किसी परिचित की अच्छी खबर सुनकर अपनी चिंता कुछ देर पीछे रहेगी। परिवार में सम्मान मिलने से अपनापन बढ़ेगा और अपनी बात कहने में सहजता होगी। फिर भी मन की उलझन किसी बातचीत को बीच में रोक देगी। साथी से बात करते हुए कभी निकटता, कभी अपने विचारों में खोए रहने का अनुभव होगा। सामने वाला क्या सोच रहा है, इसे लेकर अनुमान अधिक होंगे। आज रिश्ते में सबसे स्पष्ट बात यही रहेगी कि आपका मन आश्वासन चाहेगा। अपनी दुविधा एक सीधे वाक्य में कहें।

सेहत राशिफल आराम और नींद का विषय आज खास ध्यान खींचेगा। अधूरा काम मन में चलता रहने से विश्राम का समय छोटा लग सकता है। व्यस्तता के बीच थकावट महसूस होने की संभावना है। किसी खास बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन दिन भर की मानसिक उठापटक ऊर्जा पर असर डाल सकती है। काम जल्दी समेट पाने पर राहत का अनुभव होगा। दिन के अंत में खाली समय मिलने का विचार ही मन को सहज करेगा। आज अपने आराम का एक तय हिस्सा बचाकर रखें।

शुभ अंक- २

शुभ रंग- सफेद

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- सबसे पुरानी अधूरी जिम्मेदारी पहले पूरी करें।

क्या न करें- क्षणभर की उलझन में किसी महत्वपूर्ण फैसले पर तुरंत हामी न भरें।